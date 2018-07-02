"Мой король": Кассель об узбекском кино, работе массажистом и женщинах

Обладатель премии "Сезар" приехал на кинофестиваль "Евразия" в Астану. Как главный герой ленты "Мой король", он ответил на вопросы об игре в узбекском фильме, о том, за что его любят женщины, и кем бы он работал, если бы не стал актером.

Он вошел в зал уверенной походкой, посмотрел загадочным взглядом на собравшихся и улыбнулся. Простые светлые брюки, черная футболка и кроссовки. Венсан Кассель встретился с поклонниками не с приставкой "звезда французского кинематографа", а как обычный парень (несмотря на свой возраст), которому есть что рассказать.

Астана глазами Венсана Касселя

В 2012 году обладатель премии "Сезар" впервые прилетел в Астану. Тогда он отметил, что северная столица — недостроенный, незавершенный город. Спустя годы его мнение не поменялось.

"Но сегодня столице всего 20 лет, это само собой разумеется", — ответил Кассель.

На вопрос Sputnik Казахстан о своем характере он снова улыбнулся.

Публикация от Takhmina Kibirova (@takha_kibirova) 1 Июл 2018 в 5:23 PDT

"Я с многими режиссерами работал всего два или три раза. Я очень прямой. Когда мне что-то не нравится, я это всегда говорю в лицо. Это позволяет избежать потери времени", — сказал Кассель.

И он действительно не стал бросаться дежурными фразами и рассыпаться в комплиментах незнакомому ему городу. А также честно признался, что казахская кухня не завоевала его сердце.

"Несмотря на все уважение, которое у меня есть к вам, я конину не ем. Тем более на завтрак. Колбасу с кониной принять не могу. Во Франции мы немного одержимы кухней. Но конина… нет. Не смогу. Но я люблю улиток", — заявил актер.

Публикация от Takhmina Kibirova (@takha_kibirova) 1 Июл 2018 в 5:14 PDT

Кассель открыто рассказал, что не знаком с казахстанским кинематографом. При этом добавил, что сейчас вообще не смотрит кино, потому что посвящает все свободное время детям.

"Сняться в казахстанском кино я не против. Происхождение фильма для меня неважно. Проект должен представлять интерес, чтобы он меня удивил. Пусть это будет казахский, китайский, португальский — мне все равно. Если какой-нибудь казахстанский режиссер представит мне проект, то почему бы нет. Но на завтрак конину я не приму", — смеясь, продолжил актер.

Венсан Кассель о Монике Беллуччи

Шесть лет назад, в свой первый визит в казахстанскую столицу, он охотно отвечал на вопросы о жизни с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Но сегодня все фразы, в которых так или иначе звучала фамилия теперь уже бывшей жены, возвращались коротким "не комментирую".

На вопрос о том, любил ли он когда-либо искренне и по-настоящему, Кассель хитро сощурил глаза и сказал: "Это личное".При этом о кино он, казалось, мог говорить часами. Влюбленный в искусство Кассель рассказывал о том, что никогда не уходит в роль глубоко. Для него игра лишь игра, почти забава.

"Когда мы играем, мы всегда используем свой характер. Но это не значит, что это я. В картине "Мой король", которую сегодня мы представляем казахстанцам, мы импровизировали с двумя камерами. Надо сказать, что манеры моего персонажа похожи на мои. Когда этот фильм вышел во Франции, я очень много раз слышал, что мой герой — это нарцисс и манипулятор. Я переживал и решил узнать, что значат эти слова. На самом деле это очень серьезная патология", — поделился Кассель.

Венсан Кассель — секс-символ

Женская половина гостей конференции то и дело вздыхала, глядя на знаменитого актера.

"Женщины по всему миру хотят не только сфотографироваться с вами, но и все прочее…", — не выдержала поклонница.

"Я думаю, это сила кино. До того как я стал знаменитым, у меня такого успеха у женщин не было. Поэтому я начал заниматься кино", — отметил Кассель. Спустя время актер стал более разговорчив и признался, что иногда представляет себя женщиной.

"Пол не меняет искусство. В кино важна личность. Она определяет все. Скажу вам кое-что личное. Когда я с подругой или с другом, я иногда представляю, что я противоположного пола. Всегда размышляю, как себя повести, что нужно делать. Часто встречается, что в жизни женщины-режиссеры ведут себя как мужчины, или наоборот. Это нормально", — сказал француз.

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По мнению актера, однажды человечество придет к тому, что различий между полами не будет. А пока мир полон зависти, ревности и хаотичности, считает Кассель.

"Не знаю, были ли в Казахстане случаи, похожие на историю, которая произошла с Харви Вайнштейном. Я знаю, что важно, чтобы люди говорили о своих проблемах", — заключил актер.

Венсан Кассель и узбекское кино

Гость из Узбекистана, который дождался своей очереди задавать вопросы, прежде всего поздравил Касселя с победой сборной Франции в 1/8 чемпионата мира по футболу. А затем озадачил актера, спросив его о роли в узбекском фильме.

"Я играл в узбекском фильме? Интересно! Я снялся в корейском. Может быть, произошел анекдот…", — удивился Кассель.

Позже он шутливо отвечал, что был бы массажистом, если бы в его жизнь не ворвалось кино, вспоминал Тимура Бекмамбетова, назвав его "интересной личностью", поделился, что планирует сняться в картине с Кристен Стюарт.

"Мечта? Продолжать рожать детей и жить всегда под солнцем", — заявил актер.

Однако к своей роли в узбекском фильме ему пришлось вернуться. Взглянув на постер ленты, которую ему показали, он вспомнил: было дело.

"Ааа! Я был рассказчиком. Но я не видел. Видите, это подтверждение тому, что я никогда не смотрю свои фильмы!" — прояснил ситуацию Кассель.

Попрощавшись с журналистами, студентами и режиссерами, Кассель отправился к зрителям, которые смотрели в кинозале ленту "Мой король". Ответил на вопросы, раздал автографы, сфотографировался и подарил очередную улыбку.