Страсти по Акинфееву, или Плюсы и минусы футбольного бума в России

Выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — это, безусловно, событие для любой страны. А для страны-хозяйки это важно двойне. Победа над Испанией сделала чемпионат еще более интересным для тех, кто смотрит футбол лишь по большим праздникам.
Взять, например, всеобщее восхищение вратарем сборной России Игорем Акинфеевым, которое я тоже разделяю. Игорь — один из лучших вратарей мира. Как минимум два раза в неделю вижу его на стадионе, когда посещаю матчи любимого ЦСКА. Акинфеев просто прекрасно выбирает позицию, когда форварды выходят с ним один на один. В таких случаях он может вытащить любой мяч.
Но пенальти — и это неоспоримый факт — Игорь берет не так часто. Потому что одиннадцатиметровые удары в футболе — это постоянная лотерея, в ходе которой ни один вратарь не сможет работать на все сто. Поэтому делать из Игоря специалиста по пенальти я бы не стал.
Россия по пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ >>
А ведь ровно год назад некоторые болельщики других команд, словно мальчиши-плохиши из сказки Аркадия Гайдара, дотошно записывали каждый мяч, который пропустил Акинфеев в Лиге чемпионов. Таких мячей набралось больше сорока. Эти мячи беспощадно считали блогеры и журналисты.
В те трудные минуты было видно, что Игорь сильно нервничал. Уж сколько обидных прозвищ давали ему тогда. Но Игорь сдюжил: продолжил надежно играть за ЦСКА и доказал, что он — уж точно не халиф на час. Человек трудом доказал, что он герой. Вот только нуждается ли Акинфеев в похвалах тех, кто его "троллил"? Я думаю, что нет.
И в заключение — вот совершенно не понимаю фразу "усы надежды". Усы не могут тренировать команду. А вот их владелец, Станислав Черчесов, все-таки должен что-то придумать, чтобы обыграть хорватов. Ведь с игры — не по пенальти, российская сборная уже не может забить вторую игру подряд. Но если команда будет играть на высоких скоростях весь тайм, то шансы на выход в полуфинал будут гораздо выше. И тогда случится настоящее чудо — "Акинфеев и компания" спустя 52 года будут радовать болельщиков в полуфинале. Почему бы и нет?