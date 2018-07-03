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Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Страсти по Акинфееву, или Плюсы и минусы футбольного бума в России

© Sputnik / Алексей Филиппов
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев - о футбольной эйфории, захватившей Россию.

Выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — это, безусловно, событие для любой страны. А для страны-хозяйки это важно двойне. Победа над Испанией сделала чемпионат еще более интересным для тех, кто смотрит футбол лишь по большим праздникам.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Решающие секунды матча Россия - Испания и ликование узбекских болельщиков
В результате эта эйфория привела к тому, что в соцсетях, а также в некоторых СМИ появляются искаженные факты, которые не соответствуют действительности.

Взять, например, всеобщее восхищение вратарем сборной России Игорем Акинфеевым, которое я тоже разделяю. Игорь — один из лучших вратарей мира. Как минимум два раза в неделю вижу его на стадионе, когда посещаю матчи любимого ЦСКА. Акинфеев просто прекрасно выбирает позицию, когда форварды выходят с ним один на один. В таких случаях он может вытащить любой мяч.

Но пенальти — и это неоспоримый факт — Игорь берет не так часто. Потому что одиннадцатиметровые удары в футболе — это постоянная лотерея, в ходе которой ни один вратарь не сможет работать на все сто. Поэтому делать из Игоря специалиста по пенальти я бы не стал.

Россия по пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ >>

А ведь ровно год назад некоторые болельщики других команд, словно мальчиши-плохиши из сказки Аркадия Гайдара, дотошно записывали каждый мяч, который пропустил Акинфеев в Лиге чемпионов. Таких мячей набралось больше сорока. Эти мячи беспощадно считали блогеры и журналисты.

​В те трудные минуты было видно, что Игорь сильно нервничал. Уж сколько обидных прозвищ давали ему тогда. Но Игорь сдюжил: продолжил надежно играть за ЦСКА и доказал, что он — уж точно не халиф на час. Человек трудом доказал, что он герой. Вот только нуждается ли Акинфеев в похвалах тех, кто его "троллил"? Я думаю, что нет.

Болельщик из Узбекистана на стадионе Лужники перед матчем Россия-Испания
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекские фанаты на ЧМ болели за россиян, как за своих
Да и всевозможные шутки о том, что играет только Игорь, а не вся команда, тоже не соответствуют действительности. Доказательство — внимательнейшая игра в обороне на протяжении всего матча с Испанией, которая заставила более классного соперника дрогнуть в серии пенальти. Все это говорит о том, что футболисты оборонялись самоотверженно и классно. Поэтому считать Игоря звездой, а остальную команду — деревянной, тоже сильное преувеличение.

И в заключение — вот совершенно не понимаю фразу "усы надежды". Усы не могут тренировать команду. А вот их владелец, Станислав Черчесов, все-таки должен что-то придумать, чтобы обыграть хорватов. Ведь с игры — не по пенальти, российская сборная уже не может забить вторую игру подряд. Но если команда будет играть на высоких скоростях весь тайм, то шансы на выход в полуфинал будут гораздо выше. И тогда случится настоящее чудо — "Акинфеев и компания" спустя 52 года будут радовать болельщиков в полуфинале. Почему бы и нет?




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