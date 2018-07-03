Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки

Когда по результатам поездки помощника президента США Джона Болтона было объявлено, что свидание Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, мнения о предстоящей встрече разделились.

Максим Соколов

Немалая часть западных наблюдателей явила себя "всепропальщиками", то есть стала пророчить грядущую полную победу В. В. Путина, которому наивный Трамп сдаст все, что можно и даже что нельзя, рассуждает обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Эксперт CNN сравнил Путина с огромным русским медведем, а Трампа — с малым ребенком, которого медведь готовится заломать.

© Sputnik / Михаил Климентьев У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки

Правительство Ее Величества, согласно газете The Times, опасается, что Трамп сдаст НАТО на милость своего могущественного визави. По информации "громовержца", министры Ее Величества боятся, что Трампа удастся убедить в том, чтобы США сократили объем своих обязательств в военной области перед Европой, что означает ослабление оборонных возможностей НАТО. Более того: Трамп может отменить запланированные военные учения, что приведет к кризису в военном блоке.

Бывший посол США в Москве Макфол полагает, что Трампа сгубит его доверчивость и наивность: "Боюсь, его готовность поладить с Путиным может стать причиной уступок, которые не отвечают американским национальным интересам. Если он будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ына, для Путина это будет гигантская победа. Это все, что нужно Путину для успешной встречи".

Но наиболее сильную экспертизу предстоящего свидания провел видный экономист, советник российского правительства в 1991-1994 годах Андерс Ослунд. Он заподозрил, что Болтон стал русским агентом, пешкой Путина. До сих пор Болтон славился своим смертоносно твердым бесстрашием в сраженьях (пусть не реальных, а только дипломатических), но теперь он сделался агентом Кремля и слил все предстоящие переговоры.

Поразительная картина паники в рядах: "Нас окружили, отрезали, предали, все пропало".

С ней резко контрастируют суждения экспертов и политиков с российской стороны. Тут господствует крайняя осторожность, и они могут быть сведены к чему-то вроде "Есть шанс, что удастся запустить механизм согласования интересов, который ныне почти полностью отсутствует". Ну и что-то типа "Познакомиться всегда неплохо" и "Разговаривать лучше, чем не разговаривать".

Отчасти это может объясняться простым нежеланием сглазить — "Не говори "гоп", пока не проедешь Чоп". Да и вообще хвалиться будущими успехами не очень разумно.

Но есть и другие соображения. Как раз апологеты политического устройства США умаялись объяснять, что флуктуации типа Трампа ничего не значат. Политическая система, построенная на сдержках и противовесах, способна демпфировать самые резкие взбрыки правителя:

"Как сильно буря ни тревожит

Вершины вековых древес,

Она ни долу не положит,

Ни даже раскачать не может

До корня заповедный лес".

Сугубо и трегубо это относится к внешней политике, где любые соглашения подлежат утверждению конгрессом, а сколь конгресс готов идти навстречу президенту — мы видели.

© Foto : из личного архива Жилин: США ведут третью мировую через терроризм, не неся ответственность

Так что все эти убедительные разъяснения апологетов, с которыми отчасти даже можно согласиться, как раз и означают, что самое сердечное свидание мало что значит до тех пор, покуда соглашения глав государств не будут закреплены в четких параграфах, утвержденных конгрессом. Российские эксперты просто верят в силу американской демократии — и потому не очень обольщаются.

Наконец, вера в силу личных контактов на высшем уровне изрядно ослабла. Все эти разговоры про электричество, а равно химию отношений — им можно вежливо поддакивать, но возлагать на электрохимию серьезные надежды отечественная дипломатия давно уже не готова. Тут естественная реакция на способ ведения международных дел, имевший место при Горбачеве — Ельцине, когда наши правители экстазовали и млели от знаков дружелюбия, на которые не скупились наши партнеры. Тридцать лет назад в Кремле поверили, что если мягко стелет, то и спать будет мягко. Последующие события показали, что это не всегда так.

Безусловно, никак не следует смотреть на партнера, как солдат на вошь и тем более грызть его зубами — обходительная любезность украшает политика. Но делать из политеса глобальные выводы, причем далеко идущие — все-таки отечественная дипломатия уже не в детском возрасте.

В отличие от западных экспертов, многие из которых так навечно и остались младенцами по уму.

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