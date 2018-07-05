Как песня "Катюша" помогает российской сборной побеждать

Побывав однажды на чемпионате мира, вы взглянете на жизнь по-иному, ничего не будет как прежде.

Колумнист Sputnik Казахстан рассказала об удивительной атмосфере футбольного праздника и главном секрете успеха российской сборной.

— Знаешь, когда люди поют?— спрашивала героиня любимой советской комедии.

— Когда нет слуха и голоса?

— Когда они счастливы!..

Добавим и не ошибемся — еще люди поют, когда их национальная сборная играет в футбол на чемпионате мира.

Убедиться в этом пришлось, проведя несколько дней в центре Санкт-Петербурга, который гостеприимно принимает матчи мундиаля. Эрмитаж, белые ночи, Нева в эти дни стали живыми декорациями для спортивного праздника, на который съехались звезды мирового футбола и тысячи их преданных фанатов со всего света.

"Катюша" против Салаха

Пять утра, Невский проспект. Несколько десятков "фараонов" с флагами Египта делают селфи с местными полицейскими. Слова приветствия, рукопожатия, и шумная процессия движется дальше, воспевая Салаха.

В день матча Египта и России в глазах пестрит от флагов. Кажется, громкоголосых египтян приехало столько, что на стадионе они заглушат местных фанатов.

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В центре Санкт-Петербурга расположена фан-зона, где на огромных экранах можно следить за ходом матчей. Хотя футбол в эти дни здесь смотрят повсюду. Летние кафе, бары, рестораны переполнены, люди даже стоят на улице и наблюдают за событиями на поле через открытые окна заведений.

Счет 3:1 в пользу России. После забитого Мухаммедом Салахом гола кто-то затягивает "Катюшу" и дружным хором его поддерживают сотни голосов. Первая победа России, и "Катюша" уже разносится повсюду. Совершенно незнакомые люди, подпевая друг другу, радостно обнимаются.

Согласитесь, есть особая, сакральная сила этой песни. Мы поем ее и от радости, и когда нам больно.

Ты просто космос, Стас!

"А теперь все показываем "усы надежды" в честь Станислава Черчесова!" — зазывает ведущий на фестивале болельщиков ФИФА. И тут же на экране появляется фото главного тренера сборной России, а из динамиков звучит "ленинградское": "Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!".

Именно здесь, в Питере, невозможно устоять против незамысловатых рифм группировки "Ленинград". Эти песни распевают и уличные музыканты, и фанаты сборной, и те, кого просто захватила атмосфера.

Очереди на входе в фан-зону пугают вновь пришедших, досмотр проходит быстро, но внимательно. Бутылки с напитками, еда, сувениры, длинные зонты – все это не проходит охрану и остается на входе.

Раскрашенные в триколор лица, яркие кокошники, майки с лозунгами и фамилиями игроков – болельщики тщательно готовятся ко всем матчам.

Кстати, самый популярный сувенир у иностранцев, которых мы видели в Санкт-Петербурге, — ушанка. А может быть, это влияние капризной питерской погоды?

Vamos Argentina!

Если вы хоть раз были на матче любимой футбольной команды, забудьте все, что видели. Если вы называли себя футбольным фанатом, выбросьте это из головы. Просто нажмите кнопку "выкл", обнулите сознание и бегите покупать билет на матч с участием сборной Аргентины. Кто умеет "болеть" по-настоящему, так это фанаты из этой страны!

"Vamos Argentina!" — эту песню я выучила почти наизусть за 90 с лишним минут игры сборных Аргентины и Нигерии. Ни на минуту не останавливаясь, аргентинцы воспевали триумфальные гимны своей стране, футболу, Марадоне, Месси… Ни на минуту (!), я нисколько не преувеличиваю.

Такого караоке в моей жизни не было никогда. "Да они как будто всей страной репетировали накануне", — раздается откуда-то сбоку. Мои соседи, не переставая, снимали видео для Instagram, пока фанаты "бело-голубых", не переставая, пели свои песни с трибун. Даже не знаю, что круче – фанатские песнопения, жестикулирующий Марадона или закатывающий в небо глаза Месси.

Месси или мессия? Такой вопрос возник после увиденного в его исполнении гола и последующей реакции аргентинцев. Тысячи фанатов в один голос начали скандировать "Месси! Месси!" и отдавать земные поклоны этому футбольному божеству. Не сотвори себе кумира? Это точно не про него. Жаль, что при такой поддержке Лео выбыл из борьбы за Кубок мира.

Spasibo, Russia (Спасибо, Руссия!)

Кто видел слезы самого дорогого футболиста мира, тот я. От бразильцев выплеска эмоций, конечно, стоило ожидать, но до чего же это трогательно видеть, как Неймар дает волю эмоциям после финального свистка в матче с Коста-Рикой…

Бразильцев в городе накануне матча было очень много, их пестрые наряды неизбежно навеивали мысли о ярком карнавале. Сразу стало понятно, для Бразилии чемпионат мира – это праздник, на который принято приходить в лучшем костюме.

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Распевное "Spasibo, Russia" (Спасибо, Руссия! – бразильцы произносили через "у") звучало в общественном транспорте, на улицах, в магазинах, очередях на вход в музеи… Везде и всюду.

К слову, неизменный атрибут в руках фанатов из Бразилии – уменьшенная копия Кубка мира. Болельщики верят, что золотой талисман принесет удачу и футболисты поднимут в финале настоящий трофей.

Сине-бело-голубое небо – Питер

Эта песня хорошо знакома фанатам "Зенита", чья домашняя арена принимает чемпионат мира в Санкт-Петербурге. 68-тысячная арена в дни игр была забита под завязку. Кстати, недалеко от нее действовала еще одна фан-зона для болельщиков – тут и прямые трансляции, и развлекательная программа.

Желающие (а их было очень много) могли нанести аквагрим, кстати, бесплатно. А вот пиво на стадионе стоило 350 рублей, "сувенирка" чуть дороже, чем в магазинах города. Но в целом цены приемлемые: футболки – от 700 рублей, кружки с символикой чемпионата — от 300 рублей, значки – от 150 рублей.

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Дорога от стадиона до метро после матча заняла час, при этом никакой давки. Широкие проходы и просторные пешеходные зоны очень удобны для такого количества людей.

В том, что город пропитался духом футбола, можно было убедиться даже во время развода мостов – в один из дней створы Дворцового моста открылись под "Футбольный марш".

Небольшая ложка дегтя – много мусора после фанатов и порой чересчур громкие кричалки в неуместных местах. Да и алкоголем многие увлекались чрезмерно, хотя местные блюстители порядка очень толерантно относились к таким ярым любителям.

К слову, в эти дни футбольных болельщиков можно встретить не только на фан-зонах и стадионе, но и на привычных туристических маршрутах Санкт-Петербурга – Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петергоф, Петропавловская крепость. Везде мелькают яркие майки, удивленные лица и слова, произнесенные с акцентом, но очень искренне: "Спасибо, Россия!".