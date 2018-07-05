22:42 05 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве

Как песня "Катюша" помогает российской сборной побеждать

© Sputnik / Ilya Pitalev
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ольга Чебатарева
50 0 0

Побывав однажды на чемпионате мира, вы взглянете на жизнь по-иному, ничего не будет как прежде.

Колумнист Sputnik Казахстан рассказала об удивительной атмосфере футбольного праздника и главном секрете успеха российской сборной.

— Знаешь, когда люди поют?— спрашивала героиня любимой советской комедии.

— Когда нет слуха и голоса?

— Когда они счастливы!..

Добавим и не ошибемся — еще люди поют, когда их национальная сборная играет в футбол на чемпионате мира.

Убедиться в этом пришлось, проведя несколько дней в центре Санкт-Петербурга, который гостеприимно принимает матчи мундиаля. Эрмитаж, белые ночи, Нева в эти дни стали живыми декорациями для спортивного праздника, на который съехались звезды мирового футбола и тысячи их преданных фанатов со всего света.

"Катюша" против Салаха

Пять утра, Невский проспект. Несколько десятков "фараонов" с флагами Египта делают селфи с местными полицейскими. Слова приветствия, рукопожатия, и шумная процессия движется дальше, воспевая Салаха.

В день матча Египта и России в глазах пестрит от флагов. Кажется, громкоголосых египтян приехало столько, что на стадионе они заглушат местных фанатов.

Слева направо: главный судья Равшан Ирматов и вратарь Мунир Эль-Кажуи (Марокко) во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко
© Sputnik / Елена Руско
Почему Равшан Ирматов больше не будет судить матчи ЧМ-2018

В центре Санкт-Петербурга расположена фан-зона, где на огромных экранах можно следить за ходом матчей. Хотя футбол в эти дни здесь смотрят повсюду. Летние кафе, бары, рестораны переполнены, люди даже стоят на улице и наблюдают за событиями на поле через открытые окна заведений.

Счет 3:1 в пользу России. После забитого Мухаммедом Салахом гола кто-то затягивает "Катюшу" и дружным хором его поддерживают сотни голосов. Первая победа России, и "Катюша" уже разносится повсюду. Совершенно незнакомые люди, подпевая друг другу, радостно обнимаются.

Согласитесь, есть особая, сакральная сила этой песни. Мы поем ее и от радости, и когда нам больно.

Ты просто космос, Стас!

"А теперь все показываем "усы надежды" в честь Станислава Черчесова!" — зазывает ведущий на фестивале болельщиков ФИФА. И тут же на экране появляется фото главного тренера сборной России, а из динамиков звучит "ленинградское": "Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!".

Именно здесь, в Питере, невозможно устоять против незамысловатых рифм группировки "Ленинград". Эти песни распевают и уличные музыканты, и фанаты сборной, и те, кого просто захватила атмосфера.

Илья Гращенков
© 2008-2018 РГСУ
Гращенков: иностранцы увидели, что в России все не так, как описывает Запад

Очереди на входе в фан-зону пугают вновь пришедших, досмотр проходит быстро, но внимательно. Бутылки с напитками, еда, сувениры, длинные зонты – все это не проходит охрану и остается на входе.

Раскрашенные в триколор лица, яркие кокошники, майки с лозунгами и фамилиями игроков – болельщики тщательно готовятся ко всем матчам.

Кстати, самый популярный сувенир у иностранцев, которых мы видели в Санкт-Петербурге, — ушанка. А может быть, это влияние капризной питерской погоды?

Vamos Argentina!
Если вы хоть раз были на матче любимой футбольной команды, забудьте все, что видели. Если вы называли себя футбольным фанатом, выбросьте это из головы. Просто нажмите кнопку "выкл", обнулите сознание и бегите покупать билет на матч с участием сборной Аргентины. Кто умеет "болеть" по-настоящему, так это фанаты из этой страны!

"Vamos Argentina!" — эту песню я выучила почти наизусть за 90 с лишним минут игры сборных Аргентины и Нигерии. Ни на минуту не останавливаясь, аргентинцы воспевали триумфальные гимны своей стране, футболу, Марадоне, Месси… Ни на минуту (!), я нисколько не преувеличиваю.

Футбольные пиццы делают в одном из ресторанов Петербурга
© Ruptly .
Съедобный Смолов: в Петербурге готовят пиццы с портретами футболистов

Такого караоке в моей жизни не было никогда. "Да они как будто всей страной репетировали накануне", — раздается откуда-то сбоку. Мои соседи, не переставая, снимали видео для Instagram, пока фанаты "бело-голубых", не переставая, пели свои песни с трибун. Даже не знаю, что круче – фанатские песнопения, жестикулирующий Марадона или закатывающий в небо глаза Месси.

Месси или мессия? Такой вопрос возник после увиденного в его исполнении гола и последующей реакции аргентинцев. Тысячи фанатов в один голос начали скандировать "Месси! Месси!" и отдавать земные поклоны этому футбольному божеству. Не сотвори себе кумира? Это точно не про него. Жаль, что при такой поддержке Лео выбыл из борьбы за Кубок мира.

Spasibo, Russia (Спасибо, Руссия!)

Кто видел слезы самого дорогого футболиста мира, тот я. От бразильцев выплеска эмоций, конечно, стоило ожидать, но до чего же это трогательно видеть, как Неймар дает волю эмоциям после финального свистка в матче с Коста-Рикой…

Бразильцев в городе накануне матча было очень много, их пестрые наряды неизбежно навеивали мысли о ярком карнавале. Сразу стало понятно, для Бразилии чемпионат мира – это праздник, на который принято приходить в лучшем костюме.

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
© Sputnik / Алексей Филиппов
Вратарь сборной РФ Акинфеев рассказал о тонкостях психологии футбола

Распевное "Spasibo, Russia" (Спасибо, Руссия! – бразильцы произносили через "у") звучало в общественном транспорте, на улицах, в магазинах, очередях на вход в музеи… Везде и всюду.

К слову, неизменный атрибут в руках фанатов из Бразилии – уменьшенная копия Кубка мира. Болельщики верят, что золотой талисман принесет удачу и футболисты поднимут в финале настоящий трофей.

Сине-бело-голубое небо – Питер

Эта песня хорошо знакома фанатам "Зенита", чья домашняя арена принимает чемпионат мира в Санкт-Петербурге. 68-тысячная арена в дни игр была забита под завязку. Кстати, недалеко от нее действовала еще одна фан-зона для болельщиков – тут и прямые трансляции, и развлекательная программа.

Желающие (а их было очень много) могли нанести аквагрим, кстати, бесплатно. А вот пиво на стадионе стоило 350 рублей, "сувенирка" чуть дороже, чем в магазинах города. Но в целом цены приемлемые: футболки – от 700 рублей, кружки с символикой чемпионата — от 300 рублей, значки – от 150 рублей.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Алексей Филиппов
Страсти по Акинфееву, или Плюсы и минусы футбольного бума в России

Дорога от стадиона до метро после матча заняла час, при этом никакой давки. Широкие проходы и просторные пешеходные зоны очень удобны для такого количества людей.

В том, что город пропитался духом футбола, можно было убедиться даже во время развода мостов – в один из дней створы Дворцового моста открылись под "Футбольный марш".

Небольшая ложка дегтя – много мусора после фанатов и порой чересчур громкие кричалки в неуместных местах. Да и алкоголем многие увлекались чрезмерно, хотя местные блюстители порядка очень толерантно относились к таким ярым любителям.

К слову, в эти дни футбольных болельщиков можно встретить не только на фан-зонах и стадионе, но и на привычных туристических маршрутах Санкт-Петербурга – Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петергоф, Петропавловская крепость. Везде мелькают яркие майки, удивленные лица и слова, произнесенные с акцентом, но очень искренне: "Спасибо, Россия!".

Теги:
чемпионат мира по футболу, болельщики, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Студентка сдает экзамен. Архивное фото
    Свобода образования

    Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон, который расширяет самостоятельность высших учебных заведений Казахстана.

  • Архивное фото вратаря сборной Бельгии Симона Миньоле на тренировке
    На связи

    Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле через Instagram связался с болельщиком из Кыргызстана, который попросил у него футболку.

  • КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото
    Что везете?

    На узбекско-таджикской границе ввели ограничения: по новым правилам жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана не более 40 килограммов груза.

  • Операция по обезвреживанию мин в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыт
    Опасная находка

    Более десяти артиллерийских снарядов обнаружила Служба береговой охраны Азербайджана в пригороде Сумгайыта.

  • Православный священник из Минска Александр Кухта
    Православие онлайн

    О том, как молодой православный священник из Минска борется с предрассудками о Церкви и христианах в своем видеоблоге, – в материале Sputnik.

  • Судебный молоток и весы правосудия
    Срок за гранату

    В Сухуме мать застройщика, которая взорвала гранату во время посещения объекта незаконного строительства судебными приставами, приговорена к шести годам лишения свободы.

  • Испанские полицейские перед зданием Верховного суда (1 декабря 2017). Мадрид
    Евразийские банды

    В результате одной из крупнейших за всю историю полиции Испании операций арестованы 129 человек, большинство из которых армяне.

  • Латвийский певец Интарс Бусулис
    Две волны

    Латвийский певец и композитор Интарс Бусулис рассказал, чем отличается "Новая волна" в Сочи от юрмальской.

  • Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, архивное фото
    Ни денег, ни смысла

    У Литвы нет ни денег, ни специалистов для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot , эффективность которых очень спорна, считает военный эксперт.

  • Европейский парламент
    Денег не видать

    Европарламентарии настаивают на "заморозке" макрофинансовой помощи Молдове: республика не получит обещанные миллионы евро пока не выполнит условия.

  • Свен Миксер
    Все понятно

    Пока весь мир замер в ожидании встречи Путина и Трампа, глава МИД Эстонии уже заявил, что точно знает позицию американского лидера по Крыму и Донбассу.

  • Мария Котаева
    Уже не "горячая точка"

    Глава госкомитета информации и печати Южной Осетии рассказала, как масс-медиа меняют имидж республики за ее пределами.

  • Студентка сдает экзамен. Архивное фото
    Свобода образования

    Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон, который расширяет самостоятельность высших учебных заведений Казахстана.

  • Архивное фото вратаря сборной Бельгии Симона Миньоле на тренировке
    На связи

    Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле через Instagram связался с болельщиком из Кыргызстана, который попросил у него футболку.

  • КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото
    Что везете?

    На узбекско-таджикской границе ввели ограничения: по новым правилам жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана не более 40 килограммов груза.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол - это искусство
Новосибирские диггеры вытащили щенка из коллектора
Чудесное спасение: в Новосибирске диггеры вытащили щенка из коллектора
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054