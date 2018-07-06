Главное за неделю: ЧМ без Ирматова, домовая книга и допрос с раздеванием

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Минувшая неделя была богата на новости совершенно из разных времен: с одной стороны, в стране возвращают домовые книги, а с другой — легализуют криптовалюту. Об этих и других ярких событиях последних семи дней — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Медиация и блокчейн

Решить споры можно будет теперь в досудебном порядке – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ, запустив в стране механизм медиации.

Обратиться к посредникам можно будет по вопросам гражданских, трудовых и семейных разногласий. На споры, затрагивающие права и законные интересы третьих лиц, а также общественные интересы она не распространяется.

Профессиональными медиаторами могут стать люди старше 25 лет и прошедшие специальные курсы.

Новый способ разрешения противоречий позволит сторонам как минимум сэкономить средства и прийти к согласию, рассказал Sputnik Узбекистан заместитель декана факультета политологии МГУ по научной работе, доцент кафедры сравнительной политологии, кандидат философских наук Артур Демчук.

"Будем надеяться, что новый закон Узбекистана позволит дальше распространять медиацию на постсоветском пространстве и помогать людям выходить из сложных споров и конфликтов", — подчеркнул эксперт.

© Sputnik / Владимир Астапкович Операции с криптоактивами в Узбекистане не будут облагаться налогом

Еще одна мировая тенденция, на этот раз финансовая, дошла и до Узбекистана. Технологии блокчейн будут внедрены в государственное управление в республике через два с половиной года. Работу криптобирж введут в правовое поле, а уже с 1 октября подобная деятельность будет лицензироваться.

Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн.

В частности, программа предусматривает создание правовых основ реализации криптоактивов на локальных и международных криптобиржах. С 1 января 2021 года технологии блокчейн внедряются в деятельность государственных органов.

Домовые книги возвращаются, визы уходят

ГУВД Ташкента рекомендовало вернуть так называемые домовые книги – как считают правоохранители, единый список всех жильцов упростит оформление различных документов и справок.

Пока что ташкентцам рекомендовали искать эти книги в канцелярских магазинах и газетных киосках. Переведут ли в будущем процесс на блокчейн-технологии, специалисты не пояснили.

Впрочем, туристов в эти книги вписывать не надо, как и получать бумажные разрешительные документы. Для въезда в Узбекистан достаточно оформить электронную визу, а при краткосрочном визите и вовсе не надо запрашивать разрешения.

Не добравшись до финала: Равшан Ирматов покинул ЧМ в России

Узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил работу на чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в России. Судейский комитет не включил его в список судей, которые будут обслуживать оставшиеся поединки.

Решение руководства футбольной федерации связано отнюдь не с недовольством его работой в двух встречах группового этапа, а с травмой одного из линейных арбитров его бригады. Помощник Ирматова на бровке Абдухамидулло Расулов не смог оправиться от полученной травмы, а заменить его по правилам ФИФА нельзя.

© Sputnik / Елена Руско Почему Равшан Ирматов больше не будет судить матчи ЧМ-2018

Страсти в Каттакургане

Футбольные чиновники высоко оценили уровень судейства узбекского рефери, которому достались наиболее сложные поединки. В двух встречах Хорватия — Аргентина и Испания — Марокко Ирматов не показал ни одной красной карточки, полностью контролировал ход обеих встреч, несмотря на довольно грубую игру соперников.

Самой обсуждаемой темой в интернете на минувшей неделе стал скандал в Самаркандской области, где оперативник обвиняется в издевательстве над задержанной женщиной.

В местных СМИ появился видеоролик, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемой в краже женщины. Оперуполномоченный за кадром оскорбляет задержанную и приказывает ей полностью раздеться.

AP Photo / Anvar Ilyasov Сотрудник ГУВД Ташкента о случае в Каттакургане: за 20 лет такого не видел