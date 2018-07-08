Как сборная России победила себя, но проиграла хорватам

Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассуждает о том, как команда-хозяйка во время исторического четвертьфинала боролась и с Хорватией, и сама с собой.
"Ноги и усы" против шахматного порядка
Вот и сейчас у хорватов тоже отличное поколение — Модрич, Манджукич, Ракитич, Перишич. Очень многие игроки востребованы в ведущих европейских чемпионатах. Этого нельзя сказать ни об одной сборной из Восточной Европы, игроки которых — даже если они добираются до топ-клубов Старого света, оказываются там калифами на час.
Однако хорватские звезды проходили отбор в Россию сложно — соперничество с Украиной и Исландией было нешуточным. Долгое время из звезд не удавалось сделать цельный коллектив. Но это оказалось под силу новому тренерскому штабу команды — Златко Даличу и обладателю Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ивице Оличу. Они упорядочили игру команды, и она стала выглядеть мощнее.
Есть у сборной России еще один соперник: соцсети, которые уже вывели Россию как минимум в финал. Те, кто троллили игроков сборной, теперь преувеличивали потенциал команды перед четвертьфиналом.
Игра: два мяча минус два пенальти
С первых минут стало понятно: Хорватия — не Испания. Она не будет контролировать мяч и побежит атаковать. Как следствие — куча угловых у наших ворот. Россияне тоже много двигались, но вот удачного завершения комбинаций не было. После этого они совершенно правильно решили: не получается попасть из штрафной — без издали. Именно так поступил Черышев — и открыл счет.
Мне понравилось, как угадал с заменами хорватский тренерский штаб. А вот у Черчесова этого не получилось. Надо было бы оставлять Дзюбу — всей стране было видно, как Артем негодовал после того, как он покинул поле. И появление Смолова было неоправданным, а потом стало еще и фатальным. Федор не только плохо обрабатывал мяч, он еще не забил и послематчевый пенальти. И странно, что именно Смолову Черчесов доверил открыть серию 11-метровых ударов.
В итоге так и получилось: команды были равные, но повезло больше хорватам. Сборной России — большое спасибо за выступление и за то, что игроки вопреки всем обстоятельствам превзошли себя.