Бьют себя до мяса: жизнь самой загадочной общины российского ислама

На самом юге России в Республике Дагестан живут шииты. Это единственная их община в стране, и образовалась она еще в первые десятилетия существования ислама, когда мусульмане пришли на Кавказ.
Корреспондент РИА Новости побывал в гостях у шиитов и познакомился с необычными местными традициями.
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Ровно в полдень над древним Дербентом раздаются громкие призывы на молитву. Верующие спешат к мечетям — кто пешком, кто на машинах.
Вход в древнейшую на территории России мечеть загорожен автомобилями — помолиться тут, в дербентской Джума-мечети, считается за честь не только у шиитов, но и у суннитов. Местные говорят, что до революции каждую пятницу сюда стекались верующие со всего Дагестана.
В само здание мечети верующие заходят только с правой ноги, а выходят с левой. Таков шиитский обычай. Как и молитва перед входом, которую читают с поднятыми к небу ладонями.
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Сама она шиитка и уже много лет исследует общину, как она говорит, изнутри. Ее родители евреи, но Гюльчохра вышла замуж за мусульманина по фамилии Сеидов — таких в Дербенте много: слово "сеид" означает принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда и его зятя Али, почитаемого шиитами. Для них, как говорят тут, "все двери открыты". Люди с этим "титулом" пользуются особым уважением среди шиитов, особенно на Кавказе.
"Тетки моего сына, например, когда выхаживали его в младенческом возрасте, не смели даже повернуться к нему спиной", — рассказывает Гюльчохра.
В мечети многолюдно, но все молятся очень тихо. В отличие от суннитов, шииты при земном поклоне кладут лоб на небольшой камень или кусочек земли в контейнере. Это, как говорят верующие, частичка из Кербелы, города в Ираке, где в 680 году принял мученическую смерть глубоко чтимый шиитами имам Хусейн.
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"Мужики падали в обморок" — про обряд бичевания
Раскол на суннизм и шиизм произошел в исламе в первые же десятилетия его существования. После смерти пророка Мухаммеда (в 632 году) объединенными им арабскими племенами правили его сподвижники, праведные халифы — одновременно духовные и светские лидеры.
После смерти третьего из них, Умара, халифом стал зять пророка — Али. Однако один из его военачальников, Муавия, поднял мятеж и основал Омейядский династический халифат.
Шииты же (в переводе с арабского — "последователи") полагали, что единственным духовным лидером мусульман (имамом) может быть только халиф Али и его потомки. Поэтому духовный сан у шиитов, в отличие от суннитов, наследуется.
"Если сунниты отмечают только два праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам — то у нас к ним добавляется Новруз-байрам (новый год по астрономическому календарю)", — объясняет ахунд (настоятель) Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртеибов.
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Кроме того, шииты обязаны держать траур, причем целых 50 дней. В мусульманский месяц Мухаррам они вспоминают мученическую смерть имама Хусейна, сына халифа Али.
"Мой сын несколько раз бичевал себя, очень стойко все выдержал. А однажды ко мне приехали гости из Петербурга на день Ашура — взрослые мужики. Так они в обморок падали от увиденного — шииты били себя до мяса", — рассказывает Гюльчохра Сеидова.
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Впрочем, в последние годы массовые самоистязания стали беспокоить местные власти, поэтому в места сбора верующих в день Ашура приезжает скорая, и шииты просто сдают медикам кровь. Это куда более действенная "жертва Всевышнему", ведь от нее — реальная польза людям, объясняют людям ахунды.
Сколько в Дагестане шиитов
На Кавказ шииты пришли из Ирана в VIII веке, в эпоху арабских завоеваний. Некоторые ученые полагают, что это первая мусульманская община на территории современной России, хоть и немногочисленная — примерно 90 тысяч человек.
"В Дербенте где-то 30-40 тысяч шиитов и семь мечетей. Есть еще объединения в ряде окрестных сел", — объясняет глава общины Джума-мечети Дербента Сеидъяхья Сеидов.
Правда, по его словам, сейчас многие забывают о традициях. Это показывает тот же день Ашура — "все меньше в нем участвуют".
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Шииты признают, что они всегда были достаточно закрытыми для внешнего мира. Однако здесь, в Дербенте, отгородиться не получится — люди разных религий веками живут бок о бок.
"К нам на праздники приходят иудеи, батюшка православный заглядывает. Когда Пасха, то мы, в свою очередь, идем в церковь. Кто-то даже ставит там свечки. Православных тут немного, поэтому если в праздники вы увидите многочисленный крестный ход, знайте: часть его участников — шииты", — с улыбкой признается Сеидов.