Британия снова призывает покарать Россию. Почему мы не отвечаем

На сей раз жертвой боевого отравляющего вещества, по версии британских властей, стали двое подданных Ее Величества, ведущих антисоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем и наркотическими препаратами (травятся всегда почему-то парами). Власти уже сообщили, что и тут "Новичок", в остальном же — как со Скрипалями: никаких подробностей о состоянии отравленных не сообщать, ничего не показывать, ничего не предъявлять.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс В Эймсбери скончалась отравившаяся нервно-паралитическим газом женщина

Но при этом власти уже твердо знают, чьих это рук дело. Великобританский министр внутренних дел Саджид Джавид сообщил: "Для наших граждан совершенно неприемлемо быть преднамеренными или случайными целями, а для наших улиц, парков и городов — быть местом для разбрасывания яда (кто бы спорил? — М. С.)". После чего потребовал: "Пришло время, чтобы власти России вышли и четко объяснили, что произошло". Более очевидная мысль, что скорее пришло время, чтобы власти Британии вышли и четко объяснили, что произошло, голову Джавида почему-то не посетила.

Зато он нашел время логически перейти от очередного отравления к иновещанию: "К сожалению, тут слишком много членов парламента, увы, поддерживающих российскую пропагандистскую машину, и RT был одним из способов делать это. Если у членов парламента есть здравый смысл, то они поймут, особенно после этого второго инцидента, что британская общественность не будет их поддерживать, если они поддерживают президента Путина". Глава МВД, озабоченный шашнями политиков с вражьими голосами, — это уже что-то такое старосоветское, что в колыбели свободы даже и неприлично.

Вообще-то, в рамках правового мышления требование, чтобы некто объяснился, уместно лишь тогда, когда ему предъявлено официальное обвинение, а несомненные и ясные улики указывают именно на него. Тут же больше похоже на то, как напористый следователь НКВД требует: "Разоружайтесь перед партией!" (вариант "Сознавайся, вражина!"). Разница, правда, в том, что подследственный в полной власти гражданина начальника, тогда как здесь это больше похоже на заливистый лай из-за забора.

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Можно было бы, конечно и спросить, как там все же со Скрипалями, а также поинтересоваться, почему все непонятные отравления происходят в окрестностях Портон-Дауна — центра по изучению химоружия. Примерно как если бы в окрестностях Форт-Детрика (центр по бактериологическому оружию в штате Мэриленд) регулярно происходили вспышки то легочной чумы, то сибирской язвы, а власти США грозно требовали бы от Ирана объяснений.

И наконец, задаться вопросом, почему инцидент с двумя никому не нужными алкашами случается именно в тот момент, когда мягкая сила России торжествует ("Мир-дружба-жвачка" на ЧМ-2018), а на 16 июля намечено свидание Путина и Трампа. Принципа "Cui prodest?" никто, вообще-то, не отменял.

Но, похоже, задавать эти вопросы бесполезно. Если столь очевидные резоны не принимаются в расчет британской стороной (более того, "сотрудники разведки не исключают, что Москва предпримет очередную попытку покушения или кибератаки на британские стратегически важные объекты после окончания чемпионата мира по футболу", сообщает The Times. Под удар хакеров может попасть "крайне необходимый элемент инфраструктуры, такой, как электростанция или система водоснабжения"), из этого следует, что либо английская олигархия невменяема, либо она решила атаковать Россию по принципу "теперь или никогда".

В обоих случаях уважительный разговор на высоком уровне тут бессмысленен. Если Британия решила уподобиться саакашвилевской Грузии или прибалтийским лимитрофам — вольному воля. Но с какой-нибудь Далей Грибаускайте никто в России давно не разговаривает не то что на высшем, но даже и хоть на каком-то уровне. Собака лает, ветер уносит. Если Тереза Мэй подражает Дале Поликарповне — да будет так. Для общения в Лондоне довольно и 3-го секретаря посольства, для общения в Москве — третьестепенного мидовского клерка.

© Sputnik / Алексей Филиппов Кого британская полиция подозревает по делу Скрипалей

Проблема в том, что многие по-прежнему мыслят инерционно, образами как минимум вековой давности: "Британия — владычица морей", "Таймс" — громовержец", "мать всех парламентов", "английский газон, который подстригают триста лет". И Тереза Мэй, Саджид Джавид и Борис Джонсон (которого Мэй обещала выгнать, если он будет дальше портить ей политику, но пока не выгнала) воспринимаются как продолжатели и наследники Уильяма Питта и Уинстона Черчилля. Тогда как они не более как Саджид и Борис.

Кстати, пламенная речь Саджида Джавида в палате общин имела интересный нюанс.

Еще в XIX веке было замечено на примере французского Национального собрания, что о степени важности обсуждаемого предмета можно безошибочно судить с гостевого балкона. Если зал собрания черного цвета — от депутатских сюртуков и пиджаков, — значит, предмет достаточно интересен. Если красного — от цвета обивки кресел, — значит, депутатам вопрос безразличен.

Во время выступления Джавида в британском парламенте на тему "Отечество в опасности! Всюду "Новичок"!" зал заседаний палаты общин был зелен, как весенняя лужайка, — от цвета обивки пустых скамей. Если уж британские политики не слушали судьбоносную речь министра, пребывая кто в буфете, кто в туалете, то политикам российским тем более не стоит обращать на министров Ее Величества особенное внимание.