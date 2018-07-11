Частный детектив по-таджикски: как проверить жену или мужа на верность

Супружеская неверность стала в нынешнем обществе фактом довольно-таки обыденным. По подсчетам американских сексологов (интересно, как они их производили), 76% мужей имели отношения на стороне продолжительностью 3-4 недели и более. Прекрасный пол имеет вдвое меньшие показатели — около 40%, пишет колумнист Sputnik Таджикистан.
В античные времена даже вынужденный адюльтер мог привести к масштабному вооруженному конфликту (вспомним Елену Прекрасную, похитившего ее Париса и последовавшую за этим Троянскую войну). В литературном творчестве великого Шекспира грозный мавр Отелло, заподозрив целомудренную Дездемону в неверности, сначала чуть придушил ее, а затем "нанес множественные колото-резаные ранения". Хотя в большинстве театральных постановок второй этап процесса отсутствует.
Совсем иначе реагируют на прелюбодеяние на Востоке. Местные мужчины и женщины, кровь которых изрядно прокипячена жарким азиатским солнцем, могут так отомстить за развесистые рога, что шекспировский Отелло будет нервно курить в сторонке.
Но прежде, чем взяться за нож (топор, пилу, яд, удавку — нужное подчеркнуть), необходимо доказать сам факт адюльтера. В Таджикистане, где понятие "частный детектив" отсутствует от слова "совсем", взваливать на себя эту обязанность вынуждены сами ревнивые супруги.
Подозревал жену в измене и поплатился
Один мой знакомый, довольно зрелого возраста (около 60-ти лет), будучи основательно раненным стрелой Купидона, женился на молоденькой выпускнице мединститута, только что получившей корочки челюстно-лицевого хирурга. За спиной у него уже был опыт неудачной семейной жизни и трое взрослых детей. На все уговоры ровесников хорошенько взвесить матримониальные планы реагировал резко отрицательно, как говорится, "седина в бороду — бес в ребро".
И вот, вновь обретя семейное положение и ежедневно удаляя лишнюю растительность с лица, счастливый молодожен периодически ловил себя на мысли, что его ягодка-жена как-то слишком блестяще смотрится на фоне перезрелой груши, глядящей на него из зеркала. И какой-нибудь молодой, красивый и энергичный садовод может, приложив минимум усилий, попытаться пересадить его земляничку в свой огород.
Следует упомянуть, что этот человек был пенсионером, причем не простым, а военным. А какой принцип инспекции правильного несения службы исповедует армия? Правильно — внезапные проверки. Вот он и стал в разное время навещать жену на дежурствах, прихватывая с собой то шоколадку, то холодную газировку, то всякие фрукты в качестве доказательств своей amor.
Первое время это приводило девушку в умиление, но более взрослые и циничные, как все медики, коллеги быстро раскрыли ей глаза на причины такой "заботы". Последовавшие за этим беседы на тему — "ты мне не доверяешь?" — с различным уровнем децибел с обеих сторон не возымели сколь-нибудь значимого эффекта, ревнивец-муж с грацией и изяществом подслеповатого носорога продолжал "спонтанные" визиты.
Трясущимися от волнения руками сильно близорукий мужчина попытался надеть очки, чтобы разглядеть подлых прелюбодеев, но верой и правдой прослужившие более шести десятков лет конечности подвели, и очки, упав на асфальт, стали непригодны к эксплуатации. Последняя капля, ехидно булькнув, переполнила чашу терпения разъяренного супруга.
Я уже упоминал, что мой знакомый обладал грацией носорога? Поверьте, его комплекция была также очень близка к данному эталону. Трубно взыв, он начал ломиться в дверь кабинета. Хлипкое изделие местного мебельпрома не сумело оказать достойное сопротивление буре и натиску 150-килограммовой туши и выкинуло белый флаг, слетев с петель.
Имевшая высшее медицинское образование жена быстро привела мужа в чувство, а затем протянула ему снимок, запечатлевший крупным планом его лицо в состоянии "эпик фейл", со словами: "Взгляни на фото, когда еще раз соберешься меня проверить".
Как мне известно, впоследствии его неоднократно посещала мысль нагрянуть к жене с инспекцией, но всякий раз, тяжело вздохнув, он отправлял ее в раздел "корзина" собственного внутричерепного компьютера.
Что будет, если случайно признаться жене в изменах
А вот история о том, как зрелый мужчина добровольно признался жене в многочисленных изменах. Я расскажу о ней не с чужих слов, так как сам был тому свидетелем.
Был у меня товарищ, трудился начальником бригады осветителей в одном из столичных театров. По совместительству он числился самым признанным ходоком по части женщин. Что удивительно, — рост и внешность данного индивида были весьма заурядными, а «футбольное поле» на его макушке, в силу возраста, скоро грозило достичь размеров настоящего.
Не представляю, где он всего этого нахватался, видимо, сказались долгие годы служения Мельпомене, пусть и в качестве платного приложения к театральному прожектору. Превозносить заинтересовавшую его собеседницу даже не до небес, а куда-то ближе к Альфа Центавре, мог часами, а сквозь какую часть женского организма просачивается любовь — общеизвестно. Дамы висли на нем гроздьями, и он возделывал свой виноградник неустанно.
При этом мужичок был давно и счастливо женат. Супруга, подарившая ему двух сыновей и дочь, души в муже не чаяла. Как такому пройдохе удавалось скрывать от нее многочисленные похождения, я не знаю. Подозреваю лишь, что тот закончил с "красным дипломом" подпольный университет ловеласов.
Естественно, на церемонию был приглашен весь коллектив храма искусств. По счастливому стечению обстоятельств мы с режиссером тоже были знакомы, поэтому и я был зван к свадебному столу. Ехать на заказанном режиссером автобусе мне, в силу острой идиосинкразии к "обчественному" транспорту, не хотелось, поэтому я покинул столицу на личной машине.
Как принято в Таджикистане, застолье было весьма обильным на всяческие яства и напитки, большая часть из них держалась в районе 40 градусов. Мой знакомый "повелитель света" был на торжестве в обществе доверчивой жены, что не помешало ему в кратчайший срок упиться до положения риз и начать традиционные брачные пляски павианов.
То ли от тряски, то ли от притока свежего воздуха, мужичок по дороге весьма относительно пришел в себя. Почему относительно? Первым делом он хлопнул меня по плечу и спросил: "Куда едем, шеф?". Нацепив на голову воображаемую фуражку таксиста, я ответил, что путь наш лежит в Душанбе. Удовлетворенно хрюкнув, кавалер обратил блуждающий взор на спутницу — собственную жену.
И тут взыграло ретивое! Расплывающийся фокус собранных в кучку глаз сыграл с ним злую шутку. Органолептическим путем он смог установить, что особа рядом с ним относится к женскому полу, но вот более точная идентификация была уже недоступна. В результате мужской инстинкт взял верх, и Казанова стал раскручивать собственную жену на сеанс интима!
Бедная женщина что-то лепетала, безуспешно пытаясь отбиваться от устных (и не только) атак, но в конце концов пала под натиском превосходящих сил оппонента. Тут пришлось вмешаться мне с заявлением, что я категорически против превращения моего автомобиля в любовное гнездышко.
Думаете это его остановило? Как бы не так! Окинув окрестности мутным взором, Дон Жуан потребовал остановиться возле кукурузного поля, мимо которого мы проезжали в данный момент. Мне самому стало интересно, чем все закончится, поэтому просьбу я выполнил, о чем ни разу не пожалел.
Мужичок кое-как вылупился из транспортного средства и на заплетающихся ногах поволок к полю слабо сопротивлявшуюся жену. Добравшись до первой линии посадок, она все же собралась с силами и дрожащим голосом предложила ему все же дотерпеть до дома, где пообещала исполнить все его фантазии.
Всем известна фраза: "В этот момент Штирлиц был как никогда близок к провалу". Но если знаменитому киношному резиденту в последний миг удавалось его избежать, то пьяный муж брякнулся в оный провал со всего размаху. Он выпучил глаза и заявил: "Домой?! Ты что, с ума сошла?! Там у меня жена живет. Она, конечно, тупая, как пробка, и знать не знает, что я изменяю ей направо и налево, но заявиться домой с любовницей будет уже слишком".
Вдумчивый читатель скажет, что мне следовало, хотя бы из мужской солидарности, бежать на выручку избиваемому собрату. Каюсь, не сумел — корчился от хохота на сиденье. Когда, придя в себя, я вырвал "орудие убийства" из рук разбушевавшейся жены, оба они — и початок, и мужчина — пребывали в весьма измочаленном состоянии.
Пропустив мимо ушей кровожадное предложение оставить "козла и изменника" в поле на растерзание местным животным, я все же сумел доставить семейную пару домой. Кстати, они не развелись. Видимо, в очередной раз сыграло роль пресловутое красноречие. Единственным серьезным последствием данной истории было то, что муж перестал употреблять кукурузу в любом виде. Ходить на сторону не перестал.
Вот и все, что я могу сказать по этому поводу (© Форрест Гамп). И помните, что "Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены" (Франсуа де Ларошфуко).