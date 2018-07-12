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Слева направо: Серхио Рамос (Испания), Диего Коста (Испания), Серхио Бускетс (Испания) радуются забитому голу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Кто выиграл от проигрыша фаворитов на ЧМ-2018

© Sputnik / Evgeniya Novozhenina
Колумнисты
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Котэ Ингороква
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Колумнист Sputnik делится размышлениями по поводу разных направлений развития современного футбола – как спорта и как зрелища, анализируя крупные футбольные турниры, в том числе и чемпионат мира – 2018.

Начать, наверное, можно не с футбола – с того, что вокруг. С инфраструктуры. На чемпионатах мира она заявляет о себе особенно ярко и убедительно. Прежде всего, в плане осязаемом, материальном. Многомиллиардные вложения, современные спортивные арены, бесподобное техническое оснащение…

Все это по-настоящему радует глаз. И служит прекрасным наследием на будущее! Впрочем, есть у спорта инфраструктура, воплощенная, скажем так, не в бетоне, выраженная не в отельном комфорте и не в налаженном торговом сервисе. Без которой, тем не менее, любые состязания полностью теряют смысл, пишет колумнист Sputnik Грузия.

Это многомиллионная армия болельщиков. Ревущая от переполняющих эмоций, готовая радоваться и плакать. Созидающая этот неповторимый праздник, который с нами.

Болельщик из Узбекистана на стадионе Лужники перед матчем Россия-Испания
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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И, между прочим, делающая весьма солидные ставки на тотализаторе. Тоже своего рода сложнейшая околоспортивная, в данном случае околофутбольная инфраструктура. Которая благодаря новейшим средствам коммуникации охватывает, не побоюсь ошибиться, весь мир. И которая, я не исключаю, ворочает средствами вполне адекватными расходам на сам мундиаль.

Тотализатор – это одновременно и игра, и расчет. Чем больше тут элемента игры, тем рискованней ставки и выше азарт. В этом смысле ЧМ-2018 дает весьма щедрую почву для бурного всплеска эмоций, отметая предсказания специалистов и безжалостно обламывая надежды элитных болельщиков. Уже остались за бортом действующие чемпионы мира немцы и чемпионы Европы португальцы. Не говоря об испанцах. Или тех же итальянцах, вообще не пробившихся в финальную часть турнира.

Когда футбольные гранды бывают низвержены, в выигрыше, как правило, оказываются владельцы тотализаторов. ЧМ-2018 позволил им собрать завидный урожай. Набором парадоксов и мистикой напомнив, разве что, европейское первенство 2004 года.

Спросите, почему? Да потому что перед финальным поединком сборных Португалии и Греции анализ на базе простой арифметики отдавал предпочтение грекам. Которые, кстати, уже одолели португальцев в подгруппе. Однако болельщики в массе своей – о фанатах я вообще не говорю – инертны и невероятно упрямы. Как же так?! Португальцы – хозяева. К тому же – гранды. У них Рональду и другие звезды, а у греков никого.

Болельщики перед началом просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Воробьевых горах в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Ставки в этот день оказались запредельно рекордными как по части разрыва с фаворитом, так и по игнорированию элементарной логики и здравого смысла – 80:1 в пользу сборной Португалии. А выиграла финальный поединок, подчинившись сухо выверенной теории вероятности, Греция – 1:0! Это на родном поле соперников!

Ну а для тотализаторов сделка с болельщиками оказалась более чем выгодной. Неудивительно: чемпионом Европы стала команда, никогда фаворитом не считавшаяся. Ничем, можно сказать не примечательная. Кроме, пожалуй, двух моментов.

Немецкий футбольный специалист Отто Рехагель сумел сформировать монолитный, сплоченный коллектив, скрупулезно, безоговорочно и слаженно выполнявший все тренерские установки. Звезды в командах признанных лидеров вспыхивали, словно болиды в темном небе, не оставляя реального следа. А греческая команда, действующая монотонно, но с точностью компьютера, обошла всех…

И другой момент – эта победа стала одной из первых ласточек того, с чем мы постоянно сталкиваемся на нынешнем мундиале-2018. Футбол превратился в тотальное явление. Не в смысле стиля – в плане доступности, популярности, всеобщего интереса. В него теперь играют на всех континентах. А игроки еще недавно нигде в футбольных табелях о рангах не фигурировавших стран украшают зарубежные клубные турниры и первенства.

Болельщики расстроены поражением России в матче с хорватами
© Sputnik / Илья Питалев
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Многих подобная ситуация пугает, радуя своей непредсказуемостью лишь владельцев тотализаторов. Европейский чемпионат 2004 года был в этом смысле показательным. Сенсаций оказалось более чем достаточно. Включая участие в финальной стадии таких, например, команд, как сборная Латвии. Да и греки, по мнению многих, прошли туда случайно.

Но победили все-таки не случайно. Просто они как бы воплотили принципиально иной подход к игре как таковой. Не традиционный, берущий истоки у уличного футбола. Где каждый себе хозяин. И где данный принцип, щедро удобренный профессиональными наслоениями, сохраняет живучесть, уступая лишь волевому тренерскому напору.

А тут мы с вами становимся свидетелями, можно сказать, другой игры, где мастерство футболиста полностью и безоговорочно подчинено тренерским установкам. Где уже сам тренер предлагает содержание и рисунок игры и, как артист в театре марионеток, управляет командой, демонстрируя исключительно собственную изобретательность, квалификацию и мастерство.

Не особенно, конечно, эффектно, но весьма эффективно. Во всяком случае, при подобном раскладе сборные команды, не располагающие созвездием выдающихся игроков, получают реальный шанс на успех. Как на нынешнем чемпионате, скажем, Россия, прошедшая в ¼ финала, или Колумбия, едва не одолевшая по пенальти звездную команду англичан.

Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Это вызывает откровенное недовольство и возмущение у тех поклонников, которые воспринимают спорт прежде всего как праздничное шоу, как зрелище. Тем не менее спорт не только зрелище. Вспомните, как страстно мы болеем, к примеру, за прыгунов в длину или высоту, за спринтеров или метателей молота. А ведь сугубо зрелищного разнообразия в этих видах мало. Налицо исключительно поединок силы, быстроты и выносливости. В основном внешне сходными у всех спортсменов средствами и способами.

Футбол тоже имеет разные ипостаси. Можно сказать, сводится к двум уровням понимания. Одна его сторона – зрелищная – открыта и доступна миллионам болельщиков. Другую может оценить лишь специалист, который наделен способностью усмотреть острую, интересную борьбу и яркое техническое соперничество в нудном, на наш взгляд, поединке. Беда в том, что нас намного больше. Мы составляем абсолютное большинство…

Куда пойдет дальше развитие футбола, сказать трудно. Я и не пытаюсь оценивать с позиции специалиста или профессионального знатока, каковым себя не считаю. Однако общая тенденция в сторону демократизации этого элитного спорта позволяет предположить, что футбольные тотализаторы и в будущем будут пожинать богатый урожай от его непредсказуемых результатов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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