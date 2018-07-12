Несколько слов перед финалом

Согласитесь, немногие верили в то, что сборная России сможет выйти из группы на чемпионате мира — 2018. Оптимистом называли перед началом чемпионата уже того, кто считал, что мы выиграем две игры из трех. Предположить, что разница забитых и пропущенных будет +7 перед игрой с Уругваем, не могли даже самые смелые из них.

Мечты должны сбываться

Эйфория от этих результатов кружила голову и наполняла меня каким-то особенным, давно забытым настроением — наши сражаются за выход из группы! И тут футбольные боги (они, как выяснилось потом, были вполне реальными людьми) сделали мне подарок на всю жизнь. Звонок: "Приехать сможешь? Есть билет на Бразилию!" — это даже звучит фантастически.

© Sputnik / Evgeniya Novozhenina Кто выиграл от проигрыша фаворитов на ЧМ-2018

Через сутки я уже проталкивался через красное море датчан в Домодедово. Датчане, в отличие от меня, точно знали, что попадут на футбольный матч. Я полагался на удачу, "авось" и железное слово шефа. На работе, по ощущениям, о лишних билетах знала даже служба охраны — так все завистливо провожали меня взглядами. И вот, в обстановке, близкой к торжественной, мне и коллеге из Тбилиси вручаются два заветных билета на стадион "Спартак". Матч Сербия — Бразилия. Мечта сбылась. Осталось ее технически оформить…

Небольшое отступление. Я не зря так подробно останавливаюсь на том, что предшествовало футбольному матчу моей мечты. Я вообще не хочу комментировать сам матч, хотя забыть игру Паулиньо, Коутиньо и Неймара невозможно. Сейчас, когда закончились полуфиналы, и на торт чемпионата осталось положить "вишенку"-финал, я хочу сказать несколько слов о том, "как это было". И сознательно делаю это после того, как впечатления о поездке уже улеглись и можно оценить ее критическим взглядом.

Самая крутая командировка

Так вот, дорогие друзья, ответственно заявляю, то есть самым беспардонным образом хвастаюсь: это была самая крутая командировка за всю мою богатую практику в спортивной журналистике. И даже не потому, что можно было расслабиться и получать удовольствие непосредственно от игры. Организация ЧМ-2018 действительно вызывает удовольствие и у специалистов, и у болельщиков. Но обо всем по порядку.

Для начала к билетам требовалось получить паспорт болельщика. Антон Ласхишвили, мой счастливый попутчик из Тбилиси, профессионально играл в футбол сам, потом комментировал матчи вместе с Коте Махарадзе и просто много писал о футболе. Но даже он ничего не мог мне рассказать об этих "паспортах".

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Как вы думаете, сколько времени у нас заняла эта процедура с момента выхода из метро "Спортивная" на Лужниках? 15 минут. 15 минут, Карл! Мы дольше ехали в метро, чем оформлялись — уже перед эскалаторами стояли волонтеры, которые объясняли болельщикам, как пройти в "фан ай-ди оффис". Даже совсем не блестяще зная Москву вообще и Лужники (которые совершенно преобразились за этот год) в частности, мы с легендарным Тато через пять минут уже объясняли волонтеру, как правильно пишется фамилия Ласхишвили.

На обратном пути в метро нас пропускали бесплатно, и девочки, которые объясняли нам дорогу туда, приветливо махали аккредитациями. Бесплатные поездки в день игры — это очень удобно. Но для не говорящих по-русски иностранцев была еще одна очень удобная опция: на каждой станции метро одна касса обязательно была с надписью "Мы говорим по-английски". Мелочь, а приятно. На ВСЕХ узловых станциях метро были оборудованы справочные передвижные офисы волонтеров. От главных пересадочных пунктов действовали бесплатные автобусные шаттлы для болельщиков. Дорога от Лужников до Тушино даже в час пик заняла не больше получаса.

Фан-зоны и стадионы

Отдельно стоит похвалить новые стадионы. "Открытие Арена", новые "Лужники" производят совершено фантастическое впечатление как снаружи, так и внутри. Все-таки стадионы, специализирующиеся именно на футболе, дают совершенно новые ощущения от игры. Видно и слышно поле из любого сектора. Огромные экраны дают возможность посмотреть повторы моментов, грамотная анимация в перерывах. Да и просто удобные места, к которым мы и несли свои, простите, седалища.

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Грузинский мэтр футбола величаво двигался от метро к входу на трибуну, как линкор раздвигая маленькие флотилии сербских и бразильских болельщиков. Глаза его были счастливыми — оказаться в этом карнавале он мечтал всю свою длинную жизнь. Я портил торжество момента попытками ускориться (а вдруг места займут) и смешил своей суетой шефа — заядлого болельщика, который запасся билетами на все важные матчи турнира не только в Москве. Немного успокоился я только тогда, когда очень быстро и профессионально нас досмотрела охрана и пропустила непосредственно к трибунам.

Коллеги-журналисты, друзья-болельщики, на пути от вагона метро до сиденья на трибуне НИГДЕ меня не задержали больше чем на минуту. Огромное море людей вокруг меня танцевало, ело, пило пиво, участвовало в каких-то конкурсах в фан-зонах и просто двигалось по самым затейливым маршрутам, совершенно не создавая очередей — рожденных в СССР это не может не шокировать.

Фуд-корты и сама возможность вполне легально пить пиво на трибуне — это вообще отдельный праздник. Работа персонала мест общественного пользования тоже вызвала восхищение. Обычно после футбольных фанатов не всегда успевают просто убрать трибуны, а здесь даже успешно организовали на радость "зеленым" раздельный сбор мусора.

Особенно приятный бонус: по паспорту болельщика — бесплатный вай-фай на трибунах. Мне кажется, что в какой-то момент бразильцы вокруг нас вообще перестали обращать внимание на окружающих, погрузившись в разнообразные мессенджеры.

Гарцующий Неймар и праздник на Никольской

Полтора часа пролетели так быстро, что уходить со стадиона не было никакого желания. Неймар, до которого было просто рукой подать, разошелся после игры едва ли не сильнее, чем во время ее. Он позировал фотографам, отправлял воздушные поцелуи публике и всячески отрабатывал свою стоимость. Остальные бразильцы уже ушли готовиться к своему неминуемому вылету с чемпионата, а он все гарцевал по полю. Угомонился он минут через 15, когда уже первые болельщики успели добраться до метро.

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Каюсь. В какой-то момент я дал слабину и уже с тоской предчувствовал, как мы будем несколько часов добираться до центра города, где была наша гостиница. Но и здесь я ошибся: на дорогу ушло столько же времени, как и до матча. То есть почти 45 тысяч болельщиков разъехались менее чем за час. Завсегдатаи стадионов сейчас должны меня особенно понять.

Про непрерывный праздник болельщиков на Никольской улице рассказывать уже просто банально. Соседи-исландцы вернулись с нее только в третьем часу ночи, когда мы с Тато еще продолжали делиться впечатлениями от игры, чемпионата и его организации. Если вы, друзья, не поверите мне, поверьте опытному футбольному комментатору Антону Ласхишвили: это действительно уникальный, лучший чемпионат мира.

Когда сложились все звезды

Для нас, болельщиков, которые ТАК долго ждали успеха сначала от советской сборной, а потом от сборных любой из независимых республик, наконец-то сложились все звезды: и место, и время, и результат…

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Да, были попытки испортить его политикой, но даже политика отступила. Футбол — это только то, что вкладываем в него мы сами. Для нас это редчайший случай получить удовольствие от этого удивительного по красоте и непредсказуемости чемпионата, не отравленного стремительным вылетом своих, родных футболистов.

Я еще не знаю, кто станет чемпионом-2018, но я уже знаю, кто выиграл чемпионат: его выиграли все мы — болельщики. Все, что я видел во время поездки на матч Сербия — Бразилия, было для болельщиков и ради болельщиков. Это ощущение было просто разлито в воздухе. Главным персонажем на этом турнире — пожалуй, впервые — станет не какая-то конкретная футбольная звезда, а обобщенный образ футбольного болельщика.

Это наш праздник, и даже немного не по себе, когда вся огромная современная футбольная индустрия внимательно пытается предугадать, чем же еще тебя удивить. Ну, собственно, есть еще чем: до финала считаные дни — празднуйте!