Трампизм для Восточной Европы

В большом турне Дональда Трампа по Европе значатся Брюссель, Лондон и Хельсинки. В столице Бельгии, где проходил саммит НАТО, на него смогли взглянуть представители стран Восточной Европы. Только взглянуть, поскольку разговаривать с ними Трамп не стал. Даже заявления натовского руководства о том, что Грузия будет членом альянса, Трамп проигнорировал.

Такое случилось впервые с времен распада СССР. До сих пор именно США и их президенты были инициаторами расширения альянса. Натовская бюрократия не возражала, но и инициативы не проявляла. Западная Европа была не в восторге, но палку в колесо сунула только один раз, когда в феврале 2008 года на Бухарестском саммите НАТО Франция и Германия заблокировали предоставление плана действий по членству (ПДЧ) Украине и все той же Грузии.

© Sputnik / Михаил Климентьев Трамп не согласился разрывать связи с Россией из-за Солсбери и Эймсбери‍

Реакция Трампа на готовность Грузии присоединиться к НАТО оказалась хуже, чем просто скепсиc. Он проигнорировал тему. А вместе с ним ее проигнорировали и ведущие страны блока. Между тем, решения в блоке принимает не натовская бюрократия (у нее, в отличие от бюрократии ЕС, вообще нет никаких директивных функций), а государства, да еще консенсусом.

Проблема не в Грузии. Здесь и так понятно, что обещать - не значит жениться, а прием в НАТО страны, требующей возвращения Абхазии и Южной Осетии, на территории которых расположены российские военные базы, мягко говоря, был бы не очень разумным шагом. Тем более, как показала война 08.08.08, в случае военного конфликта с Россией Грузии никто и ничто не успевает помочь. А ведь с тех пор российская армия значительно усилилась.

Проблема в Восточной Европе в целом. Это был саммит, на котором Трамп повторил свой ультиматум Европе – тратить больше на оборону и вместо российского газа покупать американский. Прежде, в случае расхождения позиций с западноевропейскими странами (а это именно такой случай) США поддерживали своих восточноевропейских союзников. На этот раз Трамп пренебрежительно обошелся без них. Пренебрежительно потому, что, заявив в ходе пленарного заседания о требованиях США, он после этого отменил все двусторонние встречи, которые были намечены как раз с восточноевропейскими руководителями.

Получилось, что если Западной Европе еще говорят, что она должна делать, чтобы оставаться союзницей США, то на Восточную и вовсе "глядят, как на афишу коза … откуда, мол, и что это за географические новости". Больше всего внимания на сей раз досталось Британии. Визит в Альбион Трамп совершил сразу же после саммита НАТО и немедленно посоветовал островитянам заменить премьер-министра Мэй на недавно отставленного Бориса Джонсона.

Еще один камень в огород Евросоюза. Именно Джонсон в последнее время очень активно критиковал Терезу Мэй за недостаточную жесткость плана выхода из ЕС, который составлялся с его участием, и который Джонсон считал предельно жестким. Теперь он выступает за новый план. Группа, которую представляет Джонсон, требует не вести с ЕС переговоры, а просто хлопнуть дверью. Именно так ведет себя на международной арене Трамп.

В общем, накануне встречи с Путиным Трамп убедительно продемонстрировал, что совершенно не заинтересован в политически и экономически сильном ЕС. Более того, он показал, что будет с таким Евросоюзом бороться, вплоть до экономических санкций (которыми де факто являются введенные США запретительные пошлины на широкую номенклатуру европейских товаров).

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Евросоюзу предлагается либо полностью отказаться от самостоятельной политики и пожертвовать экономическими интересами, но сохранить особые отношения с США и помогать им разрушать ими же созданный глобальный мир, либо вести с американцами полномасштабную торговую войну с минимальными шансами на успех. Параллельно США уже начали разрушение ВТО и подбираются к ООН.

Трамп реализует свои предвыборные обещания. Он жестко критиковал глобализацию по-обамовски, в ходе которой Америка несла возрастающие расходы без надежды на конечный успех. Его план "сделать Америку вновь великой" как раз и предполагает новый изоляционизм. Чтобы весь остальной мир не проигнорировал изоляционизм США, продолжая пользоваться преимуществами открытых рынков, эти структуры глобального мира следовало разрушить.

SAUL LOEB / AFP Трамп сообщил о готовности к встрече с Путиным

Я абсолютно уверен, что во время встречи с Путиным в Хельсинки Трамп постарается прояснить для себя возможность вовлечения России в эту игру. Согласие Москвы сделало бы ненужной возню с ЕС. Вместе Москва и Вашингтон в состоянии разрушить любые глобальные структуры. Хотя бы потому, что США контролируют морские торговые пути, а Россия альтернативные им трансевразийский сухопутный транзитный коридор и Северный морской путь.

Остальные темы для беседы являются формальностью. Они, конечно, важны, в том числе и для США, которые планируют покинуть кризисные точки (Афганистан, Сирию, Украину, Ирак), но хотели бы сохранить влияние на Ближнем Востоке (пусть и в урезанном виде) а также получить за свой уход с Украины какую-нибудь компенсацию. Зато в обмен на поддержку плана Трампа по разрушению глобализированого мира США готовы в свою очередь многое уступить России, вплоть до признания российского статуса Крыма.

© Sputnik / Алексей Агарышев Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки

России это невыгодно. Россия выступает с концепцией сохранения открытого глобализированного мира, со всеми его преимуществами, но она против гегемонии одного государства. Эту концепцию Москва называет концепцией многополярного мира. Но России надо на кого-то из западных игроков опереться. Из соображений взаимной выгоды, Москва предпочла бы строить "Большую Евразию" совместно с ЕС (и Китаем), но без США. Однако аморфный забюрократизированный ЕС не способен к оперативной реакции.

Кроме того, большая часть восточноевропейцев еще не изжила свою русофобию, Евросоюз разрывают противоречия, как между "старой" и "новой" Европами, так и внутри каждого из этих неформальных объединений государств.

Именно тягучесть европейских процедур, неспособность к оперативной реакции, которой известны президентские структуры России и США, пытается использовать Трамп для того, чтобы продавить свой вариант построения "нового мира".

Для Восточной Европы настали трудные времена. С одной стороны, Россия пытается через головы лимитрофов перебросить мостик к своим естественным (но пока не осознающим этого) союзникам в Западной Европе, с другой, Трамп пытается наладить контакт с Россией через голову всего Евросоюза, оставляя в качестве резервного вариант "послушной Европы".

Между Москвой, Берлином, Парижем, Вашингтоном и даже Лондоном идут активные консультации. Но представителей Восточной Европы на них не зовут, о ходе и результатах не информируют. Единственное их преимущество перед Грузией – восточноевропейцы уже в НАТО. И то, преимущество ли?