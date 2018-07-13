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Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС

Трампизм для Восточной Европы

© Sputnik / Михаил Климентьев
Колумнисты
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Ростислав Ищенко
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Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассуждает для Sputnik о европейском турне Доанальда Трампа.

В большом турне Дональда Трампа по Европе значатся Брюссель, Лондон и Хельсинки. В столице Бельгии, где проходил саммит НАТО, на него смогли взглянуть представители стран Восточной Европы. Только взглянуть, поскольку разговаривать с ними Трамп не стал. Даже заявления натовского руководства о том, что Грузия будет членом альянса, Трамп проигнорировал.

Такое случилось впервые с времен распада СССР. До сих пор именно США и их президенты были инициаторами расширения альянса. Натовская бюрократия не возражала, но и инициативы не проявляла. Западная Европа была не в восторге, но палку в колесо сунула только один раз, когда в феврале 2008 года на Бухарестском саммите НАТО Франция и Германия заблокировали предоставление плана действий по членству (ПДЧ) Украине и все той же Грузии.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Реакция Трампа на готовность Грузии присоединиться к НАТО оказалась хуже, чем просто скепсиc. Он проигнорировал тему. А вместе с ним ее проигнорировали и ведущие страны блока. Между тем, решения в блоке принимает не натовская бюрократия (у нее, в отличие от бюрократии ЕС, вообще нет никаких директивных функций), а государства, да еще консенсусом.

Проблема не в Грузии. Здесь и так понятно, что обещать - не значит жениться, а прием в НАТО страны, требующей возвращения Абхазии и Южной Осетии, на территории которых расположены российские военные базы, мягко говоря, был бы не очень разумным шагом. Тем более, как показала война 08.08.08, в случае военного конфликта с Россией Грузии никто и ничто не успевает помочь. А ведь с тех пор российская армия значительно усилилась.

Николай Хренков, независимый аналитик в области энергетики, архивное фото
© Foto: из личного архива Николая Хренкова
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Проблема в Восточной Европе в целом. Это был саммит, на котором Трамп повторил свой ультиматум Европе – тратить больше на оборону и вместо российского газа покупать американский. Прежде, в случае расхождения позиций с западноевропейскими странами (а это именно такой случай) США поддерживали своих восточноевропейских союзников. На этот раз Трамп пренебрежительно обошелся без них. Пренебрежительно потому, что, заявив в ходе пленарного заседания о требованиях США, он после этого отменил все двусторонние встречи, которые были намечены как раз с восточноевропейскими руководителями.

Получилось, что если Западной Европе еще говорят, что она должна делать, чтобы оставаться союзницей США, то на Восточную и вовсе "глядят, как на афишу коза … откуда, мол, и что это за географические новости". Больше всего внимания на сей раз досталось Британии. Визит в Альбион Трамп совершил сразу же после саммита НАТО и немедленно посоветовал островитянам заменить премьер-министра Мэй на недавно отставленного Бориса Джонсона.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Пресс-служба президента Украины
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Еще один камень в огород Евросоюза. Именно Джонсон в последнее время очень активно критиковал Терезу Мэй за недостаточную жесткость плана выхода из ЕС, который составлялся с его участием, и который Джонсон считал предельно жестким. Теперь он выступает за новый план. Группа, которую представляет Джонсон, требует не вести с ЕС переговоры, а просто хлопнуть дверью. Именно так ведет себя на международной арене Трамп.

В общем, накануне встречи с Путиным Трамп убедительно продемонстрировал, что совершенно не заинтересован в политически и экономически сильном ЕС. Более того, он показал, что будет с таким Евросоюзом бороться, вплоть до экономических санкций (которыми де факто являются введенные США запретительные пошлины на широкую номенклатуру европейских товаров).

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из личного архива Вячеслава Смирнова
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Евросоюзу предлагается либо полностью отказаться от самостоятельной политики и пожертвовать экономическими интересами, но сохранить особые отношения с США и помогать им разрушать ими же созданный глобальный мир, либо вести с американцами полномасштабную торговую войну с минимальными шансами на успех. Параллельно США уже начали разрушение ВТО и подбираются к ООН.

Трамп реализует свои предвыборные обещания. Он жестко критиковал глобализацию по-обамовски, в ходе которой Америка несла возрастающие расходы без надежды на конечный успех. Его план "сделать Америку вновь великой" как раз и предполагает новый изоляционизм. Чтобы весь остальной мир не проигнорировал изоляционизм США, продолжая пользоваться преимуществами открытых рынков, эти структуры глобального мира следовало разрушить.

Президент России Владимир Путин президент США Дональд Трамп
SAUL LOEB / AFP
Трамп сообщил о готовности к встрече с Путиным
Я абсолютно уверен, что во время встречи с Путиным в Хельсинки Трамп постарается прояснить для себя возможность вовлечения России в эту игру. Согласие Москвы сделало бы ненужной возню с ЕС. Вместе Москва и Вашингтон в состоянии разрушить любые глобальные структуры. Хотя бы потому, что США контролируют морские торговые пути, а Россия альтернативные им трансевразийский сухопутный транзитный коридор и Северный морской путь.

Остальные темы для беседы являются формальностью. Они, конечно, важны, в том числе и для США, которые планируют покинуть кризисные точки (Афганистан, Сирию, Украину, Ирак), но хотели бы сохранить влияние на Ближнем Востоке (пусть и в урезанном виде) а также получить за свой уход с Украины какую-нибудь компенсацию. Зато в обмен на поддержку плана Трампа по разрушению глобализированого мира США готовы в свою очередь многое уступить России, вплоть до признания российского статуса Крыма.

Президент США Дональд Трамп.
© Sputnik / Алексей Агарышев
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки
России это невыгодно. Россия выступает с концепцией сохранения открытого глобализированного мира, со всеми его преимуществами, но она против гегемонии одного государства. Эту концепцию Москва называет концепцией многополярного мира. Но России надо на кого-то из западных игроков опереться. Из соображений взаимной выгоды, Москва предпочла бы строить "Большую Евразию" совместно с ЕС (и Китаем), но без США. Однако аморфный забюрократизированный ЕС не способен к оперативной реакции.

Кроме того, большая часть восточноевропейцев еще не изжила свою русофобию, Евросоюз разрывают противоречия, как между "старой" и "новой" Европами, так и внутри каждого из этих неформальных объединений государств.

Именно тягучесть европейских процедур, неспособность к оперативной реакции, которой известны президентские структуры России и США, пытается использовать Трамп для того, чтобы продавить свой вариант построения "нового мира".

Для Восточной Европы настали трудные времена. С одной стороны, Россия пытается через головы лимитрофов перебросить мостик к своим естественным (но пока не осознающим этого) союзникам в Западной Европе, с другой, Трамп пытается наладить контакт с Россией через голову всего Евросоюза, оставляя в качестве резервного вариант "послушной Европы".

Между Москвой, Берлином, Парижем, Вашингтоном и даже Лондоном идут активные консультации. Но представителей Восточной Европы на них не зовут, о ходе и результатах не информируют. Единственное их преимущество перед Грузией – восточноевропейцы уже в НАТО. И то, преимущество ли?




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