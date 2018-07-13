Трампизм для Восточной Европы

В большом турне Дональда Трампа по Европе значатся Брюссель, Лондон и Хельсинки. В столице Бельгии, где проходил саммит НАТО, на него смогли взглянуть представители стран Восточной Европы. Только взглянуть, поскольку разговаривать с ними Трамп не стал. Даже заявления натовского руководства о том, что Грузия будет членом альянса, Трамп проигнорировал.
Такое случилось впервые с времен распада СССР. До сих пор именно США и их президенты были инициаторами расширения альянса. Натовская бюрократия не возражала, но и инициативы не проявляла. Западная Европа была не в восторге, но палку в колесо сунула только один раз, когда в феврале 2008 года на Бухарестском саммите НАТО Франция и Германия заблокировали предоставление плана действий по членству (ПДЧ) Украине и все той же Грузии.
Проблема не в Грузии. Здесь и так понятно, что обещать - не значит жениться, а прием в НАТО страны, требующей возвращения Абхазии и Южной Осетии, на территории которых расположены российские военные базы, мягко говоря, был бы не очень разумным шагом. Тем более, как показала война 08.08.08, в случае военного конфликта с Россией Грузии никто и ничто не успевает помочь. А ведь с тех пор российская армия значительно усилилась.
Получилось, что если Западной Европе еще говорят, что она должна делать, чтобы оставаться союзницей США, то на Восточную и вовсе "глядят, как на афишу коза … откуда, мол, и что это за географические новости". Больше всего внимания на сей раз досталось Британии. Визит в Альбион Трамп совершил сразу же после саммита НАТО и немедленно посоветовал островитянам заменить премьер-министра Мэй на недавно отставленного Бориса Джонсона.
В общем, накануне встречи с Путиным Трамп убедительно продемонстрировал, что совершенно не заинтересован в политически и экономически сильном ЕС. Более того, он показал, что будет с таким Евросоюзом бороться, вплоть до экономических санкций (которыми де факто являются введенные США запретительные пошлины на широкую номенклатуру европейских товаров).
Трамп реализует свои предвыборные обещания. Он жестко критиковал глобализацию по-обамовски, в ходе которой Америка несла возрастающие расходы без надежды на конечный успех. Его план "сделать Америку вновь великой" как раз и предполагает новый изоляционизм. Чтобы весь остальной мир не проигнорировал изоляционизм США, продолжая пользоваться преимуществами открытых рынков, эти структуры глобального мира следовало разрушить.
Остальные темы для беседы являются формальностью. Они, конечно, важны, в том числе и для США, которые планируют покинуть кризисные точки (Афганистан, Сирию, Украину, Ирак), но хотели бы сохранить влияние на Ближнем Востоке (пусть и в урезанном виде) а также получить за свой уход с Украины какую-нибудь компенсацию. Зато в обмен на поддержку плана Трампа по разрушению глобализированого мира США готовы в свою очередь многое уступить России, вплоть до признания российского статуса Крыма.
Кроме того, большая часть восточноевропейцев еще не изжила свою русофобию, Евросоюз разрывают противоречия, как между "старой" и "новой" Европами, так и внутри каждого из этих неформальных объединений государств.
Именно тягучесть европейских процедур, неспособность к оперативной реакции, которой известны президентские структуры России и США, пытается использовать Трамп для того, чтобы продавить свой вариант построения "нового мира".
Для Восточной Европы настали трудные времена. С одной стороны, Россия пытается через головы лимитрофов перебросить мостик к своим естественным (но пока не осознающим этого) союзникам в Западной Европе, с другой, Трамп пытается наладить контакт с Россией через голову всего Евросоюза, оставляя в качестве резервного вариант "послушной Европы".
Между Москвой, Берлином, Парижем, Вашингтоном и даже Лондоном идут активные консультации. Но представителей Восточной Европы на них не зовут, о ходе и результатах не информируют. Единственное их преимущество перед Грузией – восточноевропейцы уже в НАТО. И то, преимущество ли?