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Новое здание аэропорта в г.Нукус

Главное за неделю: жаркие будни Ташкента, туризм и футбольные страсти

Пресс-служба НАК Узбекистана
Колумнисты
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Екатерина Игумнова
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На этой неделе власти вплотную занялись развитием туризма в республике, во время чего столкнулись с проблемой антисанитарии в столичных кафе, ем это закончилось, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В столице в эти дни было во всех смыслах жарко. Пока в Ташкенте одни тушили пожары, вторые – сносили ветхие здание, чтобы это предотвратить.

Горячая пора и обновление столицы

Погода бьет рекорды – столбики термометров давно превысили отметку в 50 градусов. Не выдерживает и оборудование. Так, на уходящей неделе в столице произошло сразу два крупных пожара.

Рынок Абу-Сахий в Ташкенте
REUTERS / Stringer
Лола Каримова-Тилляева продала рынок "Абу-Сахий" в Ташкенте
На первом этаже девятиэтажного дома на улице Ойбек в Мирабадском районе огонь повредил оконные рамы квартир со 2-го по 7-й этаж, никто из жильцов не пострадал. Второй крупный пожар случился в супермаркете Crystal. Благодаря оперативным действиям спасателей, также обошлось без пострадавших.

Пока одни бригады специальных служб боролись с огнем, другие — сносили ветхие и нелегально построенные здания. Например, снос кинотеатра "Казахстан" был обусловлен тем, что здание уже не отвечает требованиям безопасности.

Порядок наводили не только в столице, но и в других регионах. К примеру, на Чарваке взялись за массовую расчистку береговой зоны от незаконно построенных элитных дач. Большинство этих домов не соответствуют требованиям безопасности и санитарии.

Мороженое
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
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Борьба с грязью проходит в кафе и пекарнях Ташкента. Специалисты провели рейд по заведениям и обнаружили, что ни одно из них не отвечает санитарным нормам. Правоохранители и представители ответственных организаций посетили с проверкой столовые, кафе и пекарни в разных районах города. В ходе рейда выявлены серьезные нарушения: тараканы и полное отсутствие у сотрудников санитарных книжек.

Восточная сказка

Развитие туризма – одно из приоритетных направлений для узбекских властей. Для этого приняты ряд мер, которые существенно упрощают и удешевляют пребывание гостей в республике. Одно из недавних новшеств – послабления при регистрации хостелов. Это позволит увеличить количество таких бюджетных мест размещения, а значит, туристы смогут сэкономить на проживании.

Кроме того, Узбекистан впервые попал в список Lonely Planet. Республика заняла вторую строчку в рейтинге стран Азии, уступив только Южной Корее.

Денис Говорухин
© Foto : Денис Говорухин
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Теперь попасть в восточную сказку станет проще. В Узбекистан будет летать больше зарубежных авиакомпаний, что увеличит турпоток.

Чтобы пассажиры могли с комфортом прилететь и улететь из республики, в частности из Нукуса, где расположен знаменитый на весь мир музей Савицкого, в регионе после реконструкции открыли здание аэровокзала.

Четыре пассажирских терминала – по два на вылет и на прилет – обеспечены всем необходимым современным оборудованием. Каждый час аэропорт может обслуживать одновременно 400 пассажиров.

Вести с полей

В России завершается чемпионат мира по футболу. Хозяева турнира, которые впервые в своей истории добрались до стадии четвертьфинала, в упорной борьбе уступили хорватам в серии пенальти – 3:4. Россияне первыми отрыли счет, но по ходу матча позднее оказались в роли догоняющих. Второго чуда, увы не произошло.

Болельщики перед началом просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Воробьевых горах в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Несмотря на поражение, болельщики выразили команде благодарность за красивый футбол и самоотверженную борьбу.

На уходящей неделе уже состоялись два полуфинальных матча. Сборная Франции с минимальным счетом одолела бельгийцев – 2:1, а обидчики подопечных Станислава Черчесова – команда Хорватии – в тяжелейшем матче в дополнительное время смогла обыграть англичан 2:1.

Финальный матч состоится 15 июля в Москве. На стадионе "Лужники" встретятся команды Франции и Хорватии. Днем ранее за бронзу поборются англичане и бельгийцы.

А пока все ждут развязки мундиаля, в футбольном мире Узбекистана тоже произошли изменения. В ташкентский "Локомотив" перешли два игрока сборной республики: нападающий Темурходжа Абдухоликов и защитник Анзур Исмаилов. Также компанию им составил российский защитник Николай Погребняк. Все футболисты перешли в столичный клуб бесплатно в качестве свободных агентов.




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