Главное за неделю: жаркие будни Ташкента, туризм и футбольные страсти

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В столице в эти дни было во всех смыслах жарко. Пока в Ташкенте одни тушили пожары, вторые – сносили ветхие здание, чтобы это предотвратить.
Горячая пора и обновление столицы
Погода бьет рекорды – столбики термометров давно превысили отметку в 50 градусов. Не выдерживает и оборудование. Так, на уходящей неделе в столице произошло сразу два крупных пожара.
Пока одни бригады специальных служб боролись с огнем, другие — сносили ветхие и нелегально построенные здания. Например, снос кинотеатра "Казахстан" был обусловлен тем, что здание уже не отвечает требованиям безопасности.
Порядок наводили не только в столице, но и в других регионах. К примеру, на Чарваке взялись за массовую расчистку береговой зоны от незаконно построенных элитных дач. Большинство этих домов не соответствуют требованиям безопасности и санитарии.
Восточная сказка
Развитие туризма – одно из приоритетных направлений для узбекских властей. Для этого приняты ряд мер, которые существенно упрощают и удешевляют пребывание гостей в республике. Одно из недавних новшеств – послабления при регистрации хостелов. Это позволит увеличить количество таких бюджетных мест размещения, а значит, туристы смогут сэкономить на проживании.
Кроме того, Узбекистан впервые попал в список Lonely Planet. Республика заняла вторую строчку в рейтинге стран Азии, уступив только Южной Корее.
Чтобы пассажиры могли с комфортом прилететь и улететь из республики, в частности из Нукуса, где расположен знаменитый на весь мир музей Савицкого, в регионе после реконструкции открыли здание аэровокзала.
Четыре пассажирских терминала – по два на вылет и на прилет – обеспечены всем необходимым современным оборудованием. Каждый час аэропорт может обслуживать одновременно 400 пассажиров.
Вести с полей
В России завершается чемпионат мира по футболу. Хозяева турнира, которые впервые в своей истории добрались до стадии четвертьфинала, в упорной борьбе уступили хорватам в серии пенальти – 3:4. Россияне первыми отрыли счет, но по ходу матча позднее оказались в роли догоняющих. Второго чуда, увы не произошло.
На уходящей неделе уже состоялись два полуфинальных матча. Сборная Франции с минимальным счетом одолела бельгийцев – 2:1, а обидчики подопечных Станислава Черчесова – команда Хорватии – в тяжелейшем матче в дополнительное время смогла обыграть англичан 2:1.
Финальный матч состоится 15 июля в Москве. На стадионе "Лужники" встретятся команды Франции и Хорватии. Днем ранее за бронзу поборются англичане и бельгийцы.
А пока все ждут развязки мундиаля, в футбольном мире Узбекистана тоже произошли изменения. В ташкентский "Локомотив" перешли два игрока сборной республики: нападающий Темурходжа Абдухоликов и защитник Анзур Исмаилов. Также компанию им составил российский защитник Николай Погребняк. Все футболисты перешли в столичный клуб бесплатно в качестве свободных агентов.