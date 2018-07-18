ИГ в Афганистане: возможна ли в Центральной Азии "вторая Сирия"

Центральноазиатские и российские эксперты рассказали, насколько реален в регионе сценарий латиноамериканской наркомафии и как можно противостоять экспансии.

Сегодня растет активность террористов и экстремистов в странах Ближнего Востока и Афганистане. ИГ*, чьи боевики уже замечены в этой стране, открыто заявляет о планировании атак на Центральную Азию и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. По данным экспертов, в рядах ИГ воюют до 9 тысяч выходцев из постсоветских стран, в том числе кыргызстанцев. При этом более трети граждан СНГ, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке СНГ, различными путями уже вернулись домой.

Узбекский политолог, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов согласен с тем, что ситуация в Афганистане ухудшается, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Это уже ни для кого не секрет. Интенсификация террористической активности и рост присутствия представителей того же ИГ и других группировок — важные показатели этих угроз. Поэтому заявления Шойгу и других российских официальных лиц отражают развивающиеся в Афганистане тенденции", — сказал Парамонов.

По его словам, важно уточнять численность боевиков ИГИЛ, их оснащение и планы.

"О каких мерах противодействия этим угрозам может идти речь? О военных, контртеррористических или еще каких силовых? Но этого явно недостаточно. На мой взгляд, главные меры были и будут связаны именно с внутриафганским урегулированием, в том числе с попытками усадить за стол переговоров представителей "Талибана". Этим вопросам, в частности, была посвящена серия мероприятий в рамках недавней Ташкентской международной конференции", — сказал эксперт.

По его словам, чтобы поддержать этот и другие форматы, в том числе московский, необходима мобилизация интеллектуальных ресурсов наших государств.

"Необходимо кардинальное усиление исследовательской и аналитической работы по вопросам развития Афганистана и его отношений с соседними странами и ключевыми внешними игроками — США, Россией и Китаем. Поиск научно и аналитически обоснованных, системных решений, прорывных идей, локомотивных проектов, новых схем и алгоритмов урегулирования проблем Афганистана — такими должны быть результаты данной работы. К сожалению, складывается ощущение, что такой работы как не было, так и нет. В одном Шойгу точно прав — надо готовиться к худшему", — заявил эксперт.

По его словам, нельзя исключать, что боевики предпримут попытки прорыва границ стран Центральной Азии по всему периметру с Афганистаном.

"В этом случае есть угроза активизации спящих ячеек экстремистов в регионе ЦА, но по организации системной контртеррористической работы Узбекистан традиционно выделялся в лучшую сторону по сравнению с другими государствами региона. Правда, судить о ее современном состоянии и качестве мне сложно, так как это прерогатива спецслужб. Мне представляется, что об угрозе спящих ячеек в первую очередь должны беспокоиться Кыргызстан и в какой-то степени Казахстан, в меньшей степени Таджикистан и Туркменистан", — сказал Парамонов.

Он отметил, что положительно в свете этих угроз выглядит некая консолидация стран ЦА, инициированная Узбекистаном.

© AP Photo / Hekmat Aimaq Талибы взяли под контроль граничащую с Таджикистаном территорию

"Но эта консолидация нуждается прежде всего во все той же интеллектуальной поддержке. Несмотря на политическую волю лидеров стран региона, к огромному сожалению, ничего не делается именно с точки зрения мобилизации интеллектуальных ресурсов наших стран. Поэтому активность держится пока на политических и бюрократических механизмах. Нет глубинных и необратимых изменений, консолидация поверхностная, фрагментарная, эпизодичная, ей пока не придан системный характер", — считает Парамонов.

По его словам, пока жареный петух не клюнет, более решительных совместных действий, в том числе по афганской тематике, ждать не следует.

"Здесь лучше полагаться на Россию, Китай или тот же Запад. Но тогда страны Центральной Азии уже не будут делать что-то самостоятельно, они вынуждены рассчитывать на навязываемые и продвигаемые извне схемы и алгоритмы, хотя в этих рамках мы и так уже "развиваемся". Но с обострением проблем региональной безопасности нам грозит еще больше погрузиться в волны чужой, навязываемой нам воли", — резюмировал узбекский политолог.

Бойся спящих — ветеран спецслужб Кыргызстана

Ветеран спецслужб, эксперт по безопасности, экс-зампредседателя ГКНБ Артур Медетбеков считает, что сегодня важен обмен информацией между странами ЦА.

"Надо понимать, что сегодняшний Афганистан — это государство, которое контролируется не только правительством, но и отдельными кланами и группировками, в том числе террористического направления, как ИГ. Чтобы перейти с одной территории на другую, люди платят дань за свою безопасность. Главный посыл конференции в Ташкенте — обмен между странами ЦА информацией о ситуации на приграничной территории с Афганистаном, ведь сегодня граница играет огромную роль в свете соглашения между Казахстаном и США о транзите специального груза через РК и Узбекистан", — сказал Медетбеков.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности еще острее из-за того, что в ИГ есть выходцы из ЦА, а радикальные течения в виде ИДУ (Исламского движения Узбекистана) и других экстремистских группировок, осевших на территории Афганистана, только усугубляют проблему.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Консолидация и развитие, или Как ООН смотрит на новую Центральную Азию

"Говоря о нынешних угрозах, нужно помнить о прорывах боевиков в конце девяностых годов в Баткене и Алайском районе. Конечно, сегодня они не смогут перейти границы и тем более развязать открытые масштабные боевые действия. Первым и серьезным барьером выступает российская военная база, оснащенная летательными беспилотными аппаратами для контроля границ. Несомненно, серьезной угрозой для бандформирований является и база ОДКБ в Канте. Но перенос террористических и экстремистских угроз на всю территорию Средней Азии посредством легальной и нелегальной переправы небольших групп вполне реален. К сожалению, тайные горные тропы пока невозможно полностью контролировать техническими средствами и другими силами", — сказал Медетбеков.

Он подчеркнул, что главную опасность представляют не прорывы боевиков через границы, а различные группировки внутри стран региона.

"Радикальные силы, которые работают в государствах ЦА, действуют под прикрытием зеленого знамени ислама, но не имеют ничего общего с истинным значением этой религии. Сегодня трудно сказать, какое количество "спящих" ячеек функционирует в Кыргызстане. Они глубоко законспирированы и работают небольшими группами по три-пять человек, распространяют идеи и ждут своего часа", — сказал ветеран спецслужб.

Он подчеркнул, что кыргызстанцы, выехавшие для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, были завербованы не только через интернет-сайты.

"Надо понимать, что с ними работали и в Кыргызстане. "Спящие" ячейки совершали, так сказать, свое вхождение и по телефону обрабатывали новых адептов. Целью вербовщиков, как всем известно, являются не только взрослые граждане, но и молодежь, которая быстрее поддается влиянию", — сказал Медетбеков.

Он отметил, что власти Кыргызстана совершили огромную ошибку, когда открыли границы практически для всех.

"В начале 90-х к нам хлынули всевозможные религиозные проповедники, в том числе радикального толка. Они начали открывать здесь религиозные школы и проводить свои идеи. Конечно, сейчас ситуация улучшилась, но время упущено.

По его словам, вторая важная ошибка заключается в том, что наша молодежь почти бесконтрольно стала выезжать на учебу в религиозных университетах Турции, Пакистана, Сирии и так далее.

"Мы прекрасно знаем о направленности этих заведений. Например, в Пакистане больше половины религиозных школ шиитского направления, а в Кыргызстане придерживаются суннизма. А ведь противоречия во взглядах могут стать причиной конфликта. Не исключено, что многие из них были там завербованы и отправлены в Кыргызстан", — сказал Медетбеков.

Он подчеркнул, что только усиленная оперативная работа правоохранительных органов может исправить ситуацию, а консолидация и обмен информацией между спецслужбами стран региона помогут в обеспечении безопасности по всей Центральной Азии.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран.