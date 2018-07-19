Для чего запущены в серию гиперзвуковые боеголовки России

Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать судьбу мира (или исход войны).
Принципиально новое оснащение РК – планирующий крылатый боевой блок – способен лететь к цели в плотных слоях атмосферы по непредсказуемой (не баллистической) траектории, со скоростью 7000 метров в секунду, то есть в 20 раз быстрее скорости звука. Изделие начинает работать на высоте около 100 километров, аэродинамические рули обеспечивают хорошую маневренность (это принципиально важно для обхода плотных зон ПВО-ПРО). Аналогичные проекты иностранных конкурентов (к примеру, Falcon) предусматривают полет с гиперзвуковой скоростью лишь по прямой. До серийного производства конкурентам еще далеко.
Рубеж неуязвимости
Гиперзвуковой планирующий блок "Авангард" предназначен для поражения стратегических целей, к которым стартует на борту баллистической ракеты. На заданной высоте планер отделяется, и возвращается на Землю по сложной, "скользящей" траектории.
Напомню, в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию (в марте) глава Государства Российского представил также стратегический ракетный комплекс "Сармат", гиперзвуковую систему "Кинжал", беспилотную атомную субмарину и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой.
В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН к сегодняшнему дню реализован ряд организационно-технических мероприятий для приема "Авангарда" на вооружение. Идет подготовка личного состава, строятся объекты, которые обеспечат эксплуатацию и боевое применение новейшего ракетного комплекса. Вероятно, в самое ближайшее время Россия примет на вооружение и другие новейшие системы.беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Начинаются летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", совершенствуется неуязвимая крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже развернуты в точках дислокации.
Зарубежные тенденции
Продолжается необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений, и коллективный Запад равняется на Вашингтон. Между тем, Соединенные Штаты реализуют 30-летнюю программу модернизации ядерной триады стоимостью около триллиона долларов, и в ближайшее десятилетие потратят около 400 миллиардов долларов.
Пентагон испытывает новые модификации термоядерной авиабомбы B61, и обучает их применению военных летчиков неядерных европейских стран. США проявляют интерес к размещению в космосе ударных комплексов, замаскированных под спутники гражданского назначения. И военно-воздушные силы в 2018 финансовом году на 20% увеличили ассигнования на деятельность, связанную с космическим пространством.
Серьезным нарушением Договора РСМД стало развертывание в Румынии и Польше американских установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк" с ядерными боеголовками. Подобное оружие на территории стран НАТО создает потенциальную угрозу стратегическим объектам России от западных границ до Урала. Американцы наращивают производство и применение тяжелых ударных беспилотников, подпадающих под определение крылатых ракет наземного базирования.
Как бы то ни было, у России есть чем сбить военно-политическую спесь коллективного Запада.