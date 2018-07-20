Кто убил Дениса Тена?

Сколько стоит жизнь человека, который олицетворяет целую страну, человека, которого обожают миллионы людей во всем мире, человека, отдавшего всего себя спорту, льду, тяжелым тренировкам? Два зеркала от "Лексуса"...

Кто виноват в смерти фигуриста Дениса Тена, рассуждает колумнист Sputnik Казахстан.

Тихий, благополучный район, центр города. Обеденное время. Белый автомобиль. Возле него — кровь олимпийца, выдающегося спортсмена и просто очень хорошего человека Дениса Тена. Которого больше нет — у мамы, у друзей, у целой страны.

Страна изливает скорбь в социальных сетях. В последний раз такое единение, такая общая разрывающая боль опоясала огромный и многонациональный Казахстан, когда умер Батыр — певец Батырхан Шукенов.

Но, кроме боли, есть и гнев. Почему убийство человека стало возможным среди бела дня в городе-миллионнике? Или лучше так: почему в мегаполисе разрешают совершать кражи, которые никто не будет расследовать, а за попытку вмешаться можно отдать жизнь?

Зеркальный бизнес

Пользователи в соцсетях пишут: на месте Тена мог быть любой. И это не преувеличение. Зеркала, дворники и даже колеса и фары давно и успешно крадутся и перепродаются их же владельцам в Алматы. Каждый алматинец знает, если у тебя "увели" то же зеркало с машины — иди на "Карсити", обязательно найдешь его. Если повезет и докажешь — "братан, это же мое "родное" зеркало", то купить можно даже со скидкой.

© Sputnik / Алексей Филиппов Казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

Заявления на такую мелочевку стараются не принимать — хотя места реализации и даже конкретные личности, занимающиеся круговой перепродажей, правоохранителям известны. Именно они, по-братски похлопав по плечу "новичка", рекомендуют сходить на автобарахолку и поискать там.

На сторону автолюбителей встали социальные сети — если факт заявлен публично, да еще и удалось снять злоумышленников на телефон, либо место кражи попало под камеры уличного наблюдения, заявление примут, против воришек заведут уголовное дело по части 1 статьи 188 "Кража". И если удастся поймать вора — с помпой отчитаются.

Наказывается такое преступление нестрого — штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (до почти двух с половиной миллионов тенге) либо исправительными работами в том же размере. До предусмотренного законом лишения свободы, как правило, не доходит. Но чаще всего участники дела расстаются "полюбовно" — после чего у автовладельца может оказаться проколотым колесо или разбито лобовое стекло.

Еще страшнее — попытка предотвратить подобные преступления может обернуться даже не побегом воришек, а увечьями для хозяина машины. Или, как в случае с Денисом, — смертью.

Какой он, Денис Тен?

Денису было всего 25 лет. Большую часть жизни он провел на льду, на виду. В одном из своих последних интервью он со смехом говорит, что даже не успел еще полюбить — его сердце отдано фигурному катанию, и что он не скрывает личную жизнь, просто потому что ее нет — некогда! Но он мечтал о любви, о семье — потом, когда-нибудь.

Я помню свою первую встречу с Денисом — он как раз только что вернулся из Сочи с бронзовой медалью. Этот порхающий величественный эльф в жизни оказался немного смущенным парнем с теплой улыбкой и смеющимися глазами.

© Sputnik / Владимир Песня Миша Ге о Денисе Тене: он ушел слишком рано

Многие спортсмены не любят общения с прессой, особенно если в их копилке не вожделенное золото — Денис не такой. Он рассказывал о сложностях тройного тулупа и своих ощущениях, о том, как дорога ему медаль, об успехах других спортсменов — без зависти, с восхищением. И о вере в себя, помноженной на работоспособность.

На пресс-конференцию тогда прорвались его фанатки, которые трепетали и срывающимся от волнения голосом попросили селфи с кумиром. А кумир улыбался и говорил с ними так, будто это его давние друзья.

Удивительный Денис, лицо эпохи, вернувшийся на лед под живую песню другого героя нашего времени — Димаша Кудайбергена — после тяжелой травмы, сделавший все, чтобы потом достойно выступить на Олимпиаде в Корее — один за всех! Такой удивительный, такой неповторимый.

Его жизнь была расписана на годы вперед. И оборвалась так неправильно, так горько и тяжело.

Кто убил Дениса Тена?

У его убийцы есть имя. И совсем скоро мы его узнаем. Вот только убийца Дениса — не просто человек или обстоятельство. Убийца Дениса Тена — это правила, по которым мы живем: молчи, не вмешивайся, сиди тихо, дыши ровно, "всем наплевать" и "никто не поможет". Убийца Дениса Тена — это коррупция и узаконенные преступления.

© Sputnik / Александр Вильф В Казахстане арестован подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

Философ и критик Олег Борецкий назвал смерть прославленного фигуриста имиджевым суицидом правового государства.

Накануне нападения на Тена в Алматы была годовщина другого страшного события — расстрела полицейских террористом. Правоохранители сделали выводы и усилили безопасность своих учреждений.

Какие выводы будут сделаны после смерти гордости страны и спортивной опоры нации, а также простого казахстанца, который пытался защитить свое имущество?