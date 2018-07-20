15:37 22 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов

Главное за неделю: темные стекла, рейтинг вузов и убийство средь бела дня

© Sputnik / Евгений Биятов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Екатерина Игумнова
90910

Выпускники школ теперь могут выбрать вуз по рейтингу, а за автолюбителями Ташкента будут следить больше камер, эти и другие новости читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В стране разрешили тонировку автомобилей, гражданам стало доступно недорогое жилье, а абитуриенты теперь смогут выбрать вуз по впервые составленному рейтингу.

Тонировка за годовую зарплату

Власти Узбекистана наконец-то разрешили тонировать автомобили. Но выложить за это удовольствие в год придется 2000 долларов – то есть, среднюю зарплату по стране за 10 месяцев.

Ночной Ташкент
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Во сколько обойдется в Узбекистане тонированный автомобиль
Подобное решение вызвало волну негодования и саркастическую реакцию за рубежом – в группе "Водители Ташкента" на Facebook пользователи активно обсуждают эфир передачи, вышедшей на одном российском радио, где ведущие высмеяли цены на тонировку, сравнили затемненные стекла с предметом роскоши.

Так остряки вспомнили реалии прошлых лет, когда оставляя на парковке автомобиль из него вынимали магнитолу, чтобы не лишиться дорогой по тем временами аудиосистемы.

А пока автовладельцы решают, стоит ли им "прятаться" за темными стеклами или нет, в Ташкенте появился злоумышленник, который скручивает госномера с машин.

"Неизвестный снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним", — уточняется в сообщение ГУВД столицы.

Единственный плюс в отсутствии номера на автомобиле – это возможность погонять на высокой скорости, поскольку теперь на улицах Ташкента стало больше радаров с фото- и видеофиксацией. К уже имеющимся системам фиксации добавили еще четыре новых радара. Речь идет о частях города напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гиламсарое, напротив банкетного зала "Мароканд" и вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.

Не хочу учиться, хочу селиться

Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в республике снизили взносы на покупку небольших домов и решили направить средства на строительство в сельской местности.

Теперь первоначальный взнос на приобретение двух-, трех- пятиэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных жилых домов в сельской местности на площади не более 0,02 гектара вместо 25% составит 10%.

Количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек – с 729 тысяч в прошлом году до 675 тысяч абитуриентов в нынешнем.

Студенты в аудитории
© Sputnik /
Какие вузы вошли в первый рейтинг в Узбекистане
Больше всего документов от соискателей принял Каршинский государственный университет, там хотят учиться 30,3 тысячи человек. На втором месте Самаркандский университет – 28,7 тысячи заявлений, на третьем – университет в Фергане, куда в этом году стремятся поступить 27,7 тысячи абитуриентов.

Выбрать вуз стало легче – в стране впервые опубликовали рейтинг высших учебных заведений. Специалисты Госинспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали университеты, институты и академии по 23 критериям, статистика составлялась с марта по июнь, а всего было проанализировано 57 вузов.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
Широкий выбор: абитуриенты смогут подать документы в несколько вузов
В десятке лучших оказались в частности Национальный университет, Ташкентский государственный институт востоковедения и Самаркандский государственный институт.

Два стекла за жизнь

Шокирующая новость пришла из Казахстана – фигурист Денис Тен был смертельно ранен двумя злоумышленниками. Которых он застал при краже зеркал со своего автомобиля. Нападение произошло всего в двух кварталах от правительственной резиденции в Астане буквально средь бела дня.

Алматинцы несут цветы к месту нападения на Дениса Тена
Sputnik / Тимур Батыршин
Кто убил Дениса Тена
Личности нападавших установлены, оба задержаны.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Токио 2020: строительство Олимпийской деревни в Японии
Самые инновационные игры: Япония готовится принять Олимпиаду 2020
Олененок устроил переполох в московском автосалоне
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054