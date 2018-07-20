Главное за неделю: темные стекла, рейтинг вузов и убийство средь бела дня

Выпускники школ теперь могут выбрать вуз по рейтингу, а за автолюбителями Ташкента будут следить больше камер, эти и другие новости читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В стране разрешили тонировку автомобилей, гражданам стало доступно недорогое жилье, а абитуриенты теперь смогут выбрать вуз по впервые составленному рейтингу.

Тонировка за годовую зарплату

Власти Узбекистана наконец-то разрешили тонировать автомобили. Но выложить за это удовольствие в год придется 2000 долларов – то есть, среднюю зарплату по стране за 10 месяцев.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Во сколько обойдется в Узбекистане тонированный автомобиль

Подобное решение вызвало волну негодования и саркастическую реакцию за рубежом – в группе "Водители Ташкента" на Facebook пользователи активно обсуждают эфир передачи, вышедшей на одном российском радио, где ведущие высмеяли цены на тонировку, сравнили затемненные стекла с предметом роскоши.

Так остряки вспомнили реалии прошлых лет, когда оставляя на парковке автомобиль из него вынимали магнитолу, чтобы не лишиться дорогой по тем временами аудиосистемы.

А пока автовладельцы решают, стоит ли им "прятаться" за темными стеклами или нет, в Ташкенте появился злоумышленник, который скручивает госномера с машин.

"Неизвестный снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним", — уточняется в сообщение ГУВД столицы.

Единственный плюс в отсутствии номера на автомобиле – это возможность погонять на высокой скорости, поскольку теперь на улицах Ташкента стало больше радаров с фото- и видеофиксацией. К уже имеющимся системам фиксации добавили еще четыре новых радара. Речь идет о частях города напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гиламсарое, напротив банкетного зала "Мароканд" и вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.

Не хочу учиться, хочу селиться

Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в республике снизили взносы на покупку небольших домов и решили направить средства на строительство в сельской местности.

Теперь первоначальный взнос на приобретение двух-, трех- пятиэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных жилых домов в сельской местности на площади не более 0,02 гектара вместо 25% составит 10%.

Количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек – с 729 тысяч в прошлом году до 675 тысяч абитуриентов в нынешнем.

© Sputnik / Какие вузы вошли в первый рейтинг в Узбекистане

Больше всего документов от соискателей принял Каршинский государственный университет, там хотят учиться 30,3 тысячи человек. На втором месте Самаркандский университет – 28,7 тысячи заявлений, на третьем – университет в Фергане, куда в этом году стремятся поступить 27,7 тысячи абитуриентов.

Выбрать вуз стало легче – в стране впервые опубликовали рейтинг высших учебных заведений. Специалисты Госинспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали университеты, институты и академии по 23 критериям, статистика составлялась с марта по июнь, а всего было проанализировано 57 вузов.

© Sputnik / Владимир Федоренко Широкий выбор: абитуриенты смогут подать документы в несколько вузов

Два стекла за жизнь

В десятке лучших оказались в частности Национальный университет, Ташкентский государственный институт востоковедения и Самаркандский государственный институт.

Шокирующая новость пришла из Казахстана – фигурист Денис Тен был смертельно ранен двумя злоумышленниками. Которых он застал при краже зеркал со своего автомобиля. Нападение произошло всего в двух кварталах от правительственной резиденции в Астане буквально средь бела дня.

Sputnik / Тимур Батыршин Кто убил Дениса Тена

Личности нападавших установлены, оба задержаны.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.