Главное за неделю: темные стекла, рейтинг вузов и убийство средь бела дня

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В стране разрешили тонировку автомобилей, гражданам стало доступно недорогое жилье, а абитуриенты теперь смогут выбрать вуз по впервые составленному рейтингу.
Тонировка за годовую зарплату
Власти Узбекистана наконец-то разрешили тонировать автомобили. Но выложить за это удовольствие в год придется 2000 долларов – то есть, среднюю зарплату по стране за 10 месяцев.
Так остряки вспомнили реалии прошлых лет, когда оставляя на парковке автомобиль из него вынимали магнитолу, чтобы не лишиться дорогой по тем временами аудиосистемы.
А пока автовладельцы решают, стоит ли им "прятаться" за темными стеклами или нет, в Ташкенте появился злоумышленник, который скручивает госномера с машин.
"Неизвестный снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним", — уточняется в сообщение ГУВД столицы.
Единственный плюс в отсутствии номера на автомобиле – это возможность погонять на высокой скорости, поскольку теперь на улицах Ташкента стало больше радаров с фото- и видеофиксацией. К уже имеющимся системам фиксации добавили еще четыре новых радара. Речь идет о частях города напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гиламсарое, напротив банкетного зала "Мароканд" и вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.
Не хочу учиться, хочу селиться
Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в республике снизили взносы на покупку небольших домов и решили направить средства на строительство в сельской местности.
Теперь первоначальный взнос на приобретение двух-, трех- пятиэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных жилых домов в сельской местности на площади не более 0,02 гектара вместо 25% составит 10%.
Количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек – с 729 тысяч в прошлом году до 675 тысяч абитуриентов в нынешнем.
Выбрать вуз стало легче – в стране впервые опубликовали рейтинг высших учебных заведений. Специалисты Госинспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали университеты, институты и академии по 23 критериям, статистика составлялась с марта по июнь, а всего было проанализировано 57 вузов.
Два стекла за жизнь
Шокирующая новость пришла из Казахстана – фигурист Денис Тен был смертельно ранен двумя злоумышленниками. Которых он застал при краже зеркал со своего автомобиля. Нападение произошло всего в двух кварталах от правительственной резиденции в Астане буквально средь бела дня.
Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.