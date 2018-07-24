Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

Боевой листок британской финансовой элиты, лондонская Financial Times, указывает, что шансы Трампа удержаться у власти зависят от того, насколько его собственные однопартийцы будут готовы войти в коалицию с демократическими сенаторами и конгрессменами для его отстранения от должности, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости.
(Строго говоря, Бутина обвиняется не в шпионаже в первозданном смысле этого слова, а скорее в лоббировании в США интересов российских частных лиц, но очень вероятно, что ей попытаются "пришить" незаконное финансирование избирательной кампании Дональда Трампа "российскими деньгами").
Также, вполне возможно, ее общение и взаимодействие с американскими политиками и лоббистами из Республиканской партии и связанных с партией НКО будет использовано в качестве (псевдо)доказательства наличия некоего сговора между сторонниками Трампа и Кремлем. В этом контексте и с учетом резкой эскалации внутриполитических конфликтов в США, стоит серьезно рассмотреть вероятность и последствия сценария, в котором президента США действительно пытаются снять с должности. Убедить все эти сообщества в том, что американский президент — это агент Путина, практически нерешаемая задача, особенно в отсутствии хоть сколь-нибудь наглядных доказательств.
Разбираться с Хиллари Клинтон можно по целому ряду статей, начиная от халатности в обращении с секретными материалами и заканчивая отмыванием денег Билла Браудера. Вполне вероятно, что эмоциональная реакция американских СМИ и политиков на саммит в Хельсинки частично объясняется страхом, что российский президент передал Трампу какие-то материалы, позволяющие обвинить штаб Клинтон в получении иностранного финансирования, ведь Браудер — гражданин Великобритании. В целом, даже без "путинского компромата", у Трампа найдутся "информационные бомбы" для того, чтобы сильно осложнить жизнь своим оппонентам и сделать импичмент слишком рискованным мероприятием.
Для нас это означает, что, с одной стороны, нужно набраться терпения, а с другой — что "порох нужно держать сухим". На тот случай, если "люди в темных костюмах", о которых говорил Владимир Путин, все-таки вернут себе полноту власти в Вашингтоне.
Согласно Конституции США (статья 2, раздел 4): "Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения." Конституционный текст не приводит конкретного и полного перечня преступлений, за которые президента США можно подвергнуть импичменту, но обычно ими считают ложь под присягой, превышение должностных полномочий, взяточничество, преступную халатность, отказ подчиниться судебному вердикту и нецелевое использование государственных активов.
Если бы для импичмента Трампа требовалось просто провести два голосования, одно в конгрессе и другое в сенате, а сама процедура была бы сравнительно быстрой, то импичмент был бы очень вероятен. Несмотря на то что Республиканская партия обладает большинством и в конгрессе и в сенате, среди ее сторонников подавляющее большинство — так называемые nevertrumpers ("никогда-за-Трампа"), которые считают нынешнего президента своим врагом и выскочкой, который фактически "угнал" у них партию, голоса и политическое влияние.
Если оно набрано, то "дело об импичменте" переходит в сенат, где проходит что-то вроде длительного судебного процесса, в котором сенаторы выступают в качестве присяжных, а президент имеет право как на личную защиту, так и на привлечение адвокатов и даже перекрестный допрос свидетелей. По завершении "процесса" в сенате голосуют и для импичмента нужно, чтобы за обвинительный приговор проголосовали две трети.
В случае Трампа, при должном упорстве его противников, можно было бы найти достаточно сенаторов-республиканцев, чтобы поддержать импичмент, но проблема в самом процессе. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать: Трамп в случае реальной попытки импичмента обязательно превратит процесс над собой в процесс над американским политическим классом и так называемым "глубинным государством" — скоординированной группой чиновников, сотрудников спецслужб, магнатов и политиков, управляющих государственной политикой США без оглядки на избранного президента. Именно о "глубинном государстве" США говорил Владимир Путин, когда пояснял французским журналистам, насколько сложно любому американскому президенту что-то изменить в американской политике.
Дональд Трамп был избран во многом как "борец с системой" и во время "процесса по импичменту" он сможет не только выложить в публичный доступ весь имеющийся у него компромат на "систему" (ему все равно уже нечего будет терять), но прямо апеллировать к поддержке тех, кто воспримет его отстранение от должности как путч "глубинного государства".
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