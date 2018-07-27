Чем ответит Тегеран на возможные удары США по "ядерным объектам Ирана"

Соединенные Штаты ведут подготовку к бомбардировке ядерных объектов Ирана, и могут атаковать уже в августе.

Австралийское бюро канала ABC, сообщившее об этом, ссылается на высокопоставленных чиновников в правительстве Австралии.

Источник утечки понятен. На севере Австралии расположен секретный оборонный объект "Пять глаз", который служит для настройки американских спутников, и считается важным разведывательным звеном для разработки операции США в Иране.

"Пять глаз" – совместный проект Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Вероятно, не все эти страны горят желанием участвовать в новой ближневосточной операции Пентагона.

Тема живо обсуждается мировыми СМИ, и вызывает множество вопросов. С каких направлений может действовать Пентагон, и поддержат ли его союзники? Насколько уязвим Иран для американских ударов? И как ответит Тегеран на акт агрессии?

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о безуспешности "заговоров" США против его страны, а представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Гулямхоссейн Гейбпарвар подчеркнул, что Иран готов ответить США, если Пентагон решится на военные действия.

Напомним, еще 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и о намерении ввести санкции против Ирана. Если Вашингтон на этом не остановится, на карте мира может появиться новая горячая точка.

Зона неуязвимости

В Пентагоне давно заявляют о готовности разрушить несколько ядерных объектов на территории Исламской Республики Иран. Противобункерная авиабомба Massive Ordnance Penetrator якобы способна на глубинах до 60 метров одним ударом уничтожить подземное предприятие, на котором обогащают уран. Однако каждый стратегический объект Ирана представляет собой сложнейшее и особо защищенное инженерное сооружение. Видимое на поверхности может оказаться лишь малой частью того, что упрятано глубоко в скальном грунте. Теоретически рассчитать установить эффективность поражения невозможно.

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По информации западных разведслужб, на северо-западе Ирана в толще горного массива расположен ядерный объект "Фордоу", который иранцы считают неуязвимым. Подобных предприятий в Иране около дюжины. Ранее Тегеран признал факт установки нескольких тысяч центрифуг для обогащения урана на экспериментальном производстве в Натанзе (подземные помещения общей площадью 60 тысяч кв. м, где можно разместить до 50 тысяч центрифуг).

Очевидно, даже при минимальном сопротивлении вооруженных сил исламской республики, военная операция США потребует не одного дня, и может затянуться на недели и месяцы. Заметим, что Иран осенью 2016 года получил несколько дивизионов ЗРК С-300, после чего американцы и их союзники не смогут летать здесь, как в Ираке и Ливии. Российский зенитный ракетный комплекс С-300 способен обнаруживать бомбардировщики, истребители и крылатые ракеты на дальности соответственно 200, 150 и 60 километров. Новая система ПВО исключает нанесение авиаударов по ядерным объектам Ирана. США еще надеются на самолеты-невидимки, однако никто не проверял в боевых условиях, насколько эти самолеты невидимы для С-300.

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Иран имеет выбор

Пожалуй, остаются только два радикальных варианта решения "иранской проблемы": применение тактического ядерного оружия или направление на стратегические объекты войск специального назначения США. Полагаю, в иранских условиях такие действия успеха не гарантируют. Объекты наверняка построены с учетом требований по защите от тактического ядерного оружия. Американский спецназ достаточно быстро уничтожат численно превосходящие и более мотивированные стражи исламской революции.

Независимо от планов Пентагона, позиции союзников США или ближайших соседей, Тегеран сегодня вовсе не загнан в угол. ООН явно на стороне Ирана. Европа отказалась разрывать "ядерную сделку". В мировом рейтинге военной мощи Исламская Республика Иран занимает 13 место, на несколько ступеней выше Израиля.

Тегеран имеет вооруженные силы, укомплектованные хорошо подготовленным личным составом. Страна с населением около 80 миллионов человек располагает огромными призывными ресурсами (к службе пригодны десятки миллионов граждан). Непосредственно в вооруженных силах занято 534 тысячи человек, 400 тысяч находятся в резерве.

Наиболее многочисленны сухопутные войска Ирана (350 тысяч военнослужащих), которые располагают 1650 танками (в том числе около 500 единиц Т-72 российского производства), 440 самоходными и 2200 буксируемыми артиллерийскими установками. Структурно – более тридцати бригад – бронетанковых, механизированных, пехотных, воздушно-десантных.

Военно-морские силы представлены 398 кораблями и судами (количественно – четвертое место в мире). Иран к 2013 году создал военно-морскую группировку, превосходящую силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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Военно-воздушные силы Ирана имеют на вооружении свыше 500 летательных аппаратов, из которых 308 – ударные самолеты и вертолеты. При всем при этом ключевым элементом безопасности страны остаются стратегические ядерные вооружения, и это не секрет.

Возможно, Дональд Трамп просто решил применить к Ирану старый метод, проверенный с КНДР: громкими заявлениями довести Тегеран до белого каления, а потом, предложить "почетный мир", и подписать декларацию о сотрудничестве на выгодных для США условиях. Однако, Иран – по примеру КНДР – может столь же демонстративно запустить пару ракет средней дальности, и американским военным базам на Ближнем Востоке мало не покажется.

Ранее Тегеран обещал в сложной ситуации перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируется около 30% всей мировой нефти (перевозимой морем). В этом случае мировая экономика вздрогнет.