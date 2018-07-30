Битва за корону: как стать "Мисс СНГ"

Различные конкурсы красоты проводятся по всему миру еженедельно. И если юные девы, впервые участвуя в подобном мероприятии, искренне верят в справедливую оценку длины своих ног, шелковистости волос и блеска глаз, то для большинства не тайна, что конкурсы красоты – хорошо поставленный бизнес.
При этом для девушек подобные состязания — возможность проявить себя. Получив заветную корону или просто ленту с номинацией, счастливая обладательница начинает больше верить в себя, а кому-то даже удается заключить рекламные контракты или устроить личную жизнь.
В качестве аргумента "за" конкурсы, хочу привести свежий факт, который открыла для себя после общения с конкурсантками "Мисс СНГ-2018". Многим участницам конкурса еще нет и двадцати. Есть те, кто приехал из столиц, но участвовали и жительницы небольших городков. Большинство девушек впервые побывали не только в главном городе Казахстана, а вообще за границей.
И уже только ради этого путешествия, знакомства с новой культурой, кухней и жителями соседней страны стоило собрать красавиц. Ведь о какой мирной жизни в регионе можно говорить, если соседи не знакомы друг с другом, не сидели за одним столом и не нашли больших точек соприкосновения, кроме как соглашения на высшем уровне.
Спасет красота мир или нет — вопрос открытый, но наличие друзей и общих интересов между представителями различных стран наверняка сыграет не последнюю роль в хорошем отношении к людям, вне зависимости от цвета кожи, флага и языка.
К слову, корону "Мисс СНГ-2018" завоевала участница из Украины — Татьяна Акуленко.