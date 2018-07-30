Битва за корону: как стать "Мисс СНГ"

На днях в Астане завершился конкурс красоты. За позолоченную корону с драгоценными камнями боролись красавицы из десяти стран. Несмотря на то, что конкурс именуется "Мисс СНГ", среди участниц были представительницы стран, не входящих в Содружество. Одна из них выиграла главный приз.

Различные конкурсы красоты проводятся по всему миру еженедельно. И если юные девы, впервые участвуя в подобном мероприятии, искренне верят в справедливую оценку длины своих ног, шелковистости волос и блеска глаз, то для большинства не тайна, что конкурсы красоты – хорошо поставленный бизнес.

Sputnik / Владислав Воднев Красавица от Узбекистана завоевала титул "Мисс СНГ Instagram"

По долгу службы неоднократным была свидетелем как местных, так и международных состязаний, именуемых "Мисс". Не перестает удивлять, что зрители и читатели всегда бурно обсуждают участниц, очень часто при этом характеризуя конкурсанток самыми нелестными словами.

При этом для девушек подобные состязания — возможность проявить себя. Получив заветную корону или просто ленту с номинацией, счастливая обладательница начинает больше верить в себя, а кому-то даже удается заключить рекламные контракты или устроить личную жизнь.

И напрашивается вывод: если все это происходит с согласия сторон, то почему бы и нет.

В качестве аргумента "за" конкурсы, хочу привести свежий факт, который открыла для себя после общения с конкурсантками "Мисс СНГ-2018". Многим участницам конкурса еще нет и двадцати. Есть те, кто приехал из столиц, но участвовали и жительницы небольших городков. Большинство девушек впервые побывали не только в главном городе Казахстана, а вообще за границей.

И уже только ради этого путешествия, знакомства с новой культурой, кухней и жителями соседней страны стоило собрать красавиц. Ведь о какой мирной жизни в регионе можно говорить, если соседи не знакомы друг с другом, не сидели за одним столом и не нашли больших точек соприкосновения, кроме как соглашения на высшем уровне.

SPUTNIK / ВЛАДИСЛАВ ВОДНЕВ Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018" 12

Каких успехов добились конкурсантки многочисленных "Мисс Казахстан"

Спасет красота мир или нет — вопрос открытый, но наличие друзей и общих интересов между представителями различных стран наверняка сыграет не последнюю роль в хорошем отношении к людям, вне зависимости от цвета кожи, флага и языка.

К слову, корону "Мисс СНГ-2018" завоевала участница из Украины — Татьяна Акуленко.