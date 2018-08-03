Теракт в Таджикистане: провокация, заявление или неизбежная проекция ИГ

Нападение на иностранных туристов - не что иное, как циничная провокация, направленная на имидж Таджикистана, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

© Sputnik / Валерий Мельников ИГ выложило кадры присяги таджикистанцев, совершивших теракт в Дангаре

Узнаваемый почерк ИГ* проявился 29 июля в Хатлонской области Таджикистана: автомобиль протаранил группу иностранных велотуристов, четверо из которых погибли, трое ранены.

При случайном ДТП жертв могло быть меньше, но после наезда на велосипедистов группа вооруженных ножами и топорами людей напала на пострадавших.

Среди погибших велосипедистов оказались двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам упомянутых государств.

Отморозков удалось оперативно разыскать с помощью местных жителей в селах Торбулок и Осмондара (Дангаринского района). При задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, и пятеро из них были убиты. Несколько человек, включая руководителя преступной группировки Хусейна Абдусамадова, задержаны.

Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статье "Убийство". МВД страны возложило ответственность за преступление на запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). Однако ранее ответственность за теракт взяла группировка ИГ*. Связи Партии исламского возрождения с террористами ИГ* таджикские власти обнаружили еще в августе 2015 года.

Третий звонок для Таджикистана

Массовое и демонстративное убийство мирных иностранных граждан на территории Таджикистана — не первый знак беды, нависшей над страной. В центральноазиатской стратегии ИГ* Таджикистан считается слабым звеном, и боевики концентрируются у южных границ государства.

AMER ALMOHIBANY / AFP Боевики ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Исполнительный комитет СНГ, руководство ОДКБ и Министерство обороны России давно бьют тревогу в связи с ростом террористической угрозы из Афганистана, на севере которого насчитывается около 7 тысяч боевиков ИГ* и "Талибана"*.

Ранее в Сирию и Ирак отправились 4,2 тысячи джихадистов из республик Центральной Азии. По разным данным, в рядах ИГ* воюет от 1000 до 1300 граждан Таджикистана (государство считается главным поставщиком террористов-смертников), но реальность может оказаться еще трагичнее, ведь значительная часть вербовок происходит за пределами республики.

Полагаю, учет вернувшихся боевиков еще более оторван от жизни. Не располагая точными данными, сложно прогнозировать развитие ситуации и планировать противодействие боевикам и пропагандистам ИГ*, растворившимся среди законопослушных сограждан.

Достаточно вспомнить историю "перерождения" и гибели экс-командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова. Заметим, что "пояса шахидов" большинство боевиков ИГ* носят добровольно, но приходят к этому не сразу.

Pierre Torres / AFP ИГ психологически обработало молодежь Таджикистана для проведения теракта

Неизбежные ошибки государства, расслоение общества, экономические трудности стимулируют рост влияния политических исламских движений, и это явление не столько религиозное, сколько социально-революционное.

Некоторые эксперты считают, что граждане Таджикистана начали активнее примыкать к исламистскому подполью (включая ИГ*) после запрета Партии исламского возрождения, много лет существовавшей легально, имевшей своих депутатов в парламенте.

Нападение на туристов — кому это выгодно

Министерство внутренних дел Таджикистана обвинило в нападении на иностранных туристов исламистскую ПИВТ, которую правительство считает террористической. Якобы группа Хусейна Абдусамадова должна была этим убийством дестабилизировать обстановку в Таджикистане, затем через Пянджский район уйти в соседний Афганистан и присоединиться там к другим террористическим группировкам. Версия оперативная, но какая-то нескладная.

Даже стороннему наблюдателю понятно, что убийство четырех иностранцев не может дестабилизировать обстановку в республике (народ посочувствует, но митинговать не станет). А для ухода к соратникам в Афганистан совершенно необязательно выслеживать в центральной части Таджикистана, давить и добивать безоружных и беззащитных велосипедистов. Это вряд ли сочтут подвигом в ИГ*. Тогда зачем всё?

Sputnik В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов

Напомним, 2018-й в Таджикистане объявлен Годом туризма. И только за первые шесть месяцев республику посетили около одного миллиона иностранных туристов — в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2017-го.

Вероятно, не всем нравится лицо мирного и гостеприимного, а тем более благополучного Таджикистана. Злодейское убийство 29 июля западных туристов, совершавших кругосветное путешествие на велосипедах, явно рассчитано на широкий и негативный международный резонанс.

Это циничная провокация, прицельный удар по имиджу Душанбе, который в последнее время слишком тесно взаимодействует с Москвой и другими дружественными столицами СНГ. Полагаю, руками местных боевиков в Таджикистане проведена операция западных спецслужб.

И не случайно в Таджикистане столь активны международные неправительственные организации (НПО), собирающие информацию в интересах иностранных спецслужб. Соединенные Штаты используют различные НПО для выявления уязвимостей во внутриполитической обстановке с целью дальнейшего манипулирования ситуацией в Республике Таджикистан и на международной арене — в рамках общей стратегии отрыва Центральной Азии от влияния России.

* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.