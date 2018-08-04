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Президент Украины Пётр Порошенко

Как хочется банкета – и за чужой счет! Очередной иск Порошенко к России

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Хода нет – ходи с бубей: неубиваемый рецепт для любителей преферанса. А у любителей политических игр на Украине есть свой: не знаете, что делать – предъявите претензии Москве.

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Facebook, что собирается выдвинуть иск против России в связи с "ущербом, нанесенным Донбассу", пишет колумнист радио Sputnik Никита Воронков.

Президент Украины П. Порошенко
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Чтобы вычислить размеры "консолидированной претензии", Киев создаст межведомственный координационный орган, который предусмотрен законом о реинтеграции Донбасса. Законом, который, по сути, перечеркивает Минские соглашения, дающие надежду на урегулирование в регионе.

В этом документе Россия названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". И это очень удобная формулировка. Во-первых, она выступает в качестве ширмы, которая скрывает внутренние проблемы Украины; во-вторых, Порошенко теперь может использовать вооруженные силы без введения военного положения. А вот для того чтобы претендовать на какое-то возмещение ущерба, Киев должен находиться с Москвой в состоянии войны (информационная не в счет). Но Украина ведь даже не разорвала дипломатические отношения со "страной-агрессором". Более того, торговый оборот между двумя государствами все растет и растет.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины.
© Sputnik / Стрингер
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То есть на деле Киев на самые радикальные меры не идет. А зачем? Ответ на этот вопрос на поверхности — ведь так удобно за счет русофобской риторики поддерживать свой умирающий рейтинг и ничего не делать, перекладывая ответственность за все проблемы на Россию. И, похоже, в нынешнем украинском истеблишменте альтернативного подхода к решению внутренних проблем нет.

Впрочем, за годы непрерывной эксплуатации этот метод изрядно потрепался и не дает желаемых результатов — электорат не приходит в бездумный восторг от каждого выпада в сторону России. Но в свете неумолимо надвигающихся президентских выборов делать же что-то надо. Вот и приходится Порошенко пафосно объявлять об очередных претензиях к России. Хотя, надо полагать, этот иск, если он все же будет подан, ждет участь всех предыдущих. Печальная.

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Теги:
Донбасс, Петр Порошенко, Владимир Путин, Украина, Москва



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