Саудовская Аравия между суверенитетом и национальными интересами

Доцент кафедры политологии Финансового университета рассуждает для Sputnik, сможет ли Саудовская Аравия стать примером для стран постсоветского пространства с точки зрения невмешательства других государств в ее внутренние дела.

Мир сегодня как-то привык к размыванию понятия суверенитета. И вдруг Саудовская Аравия не позволила Западу вмешиваться в свои внутренние дела. Может ли она стать примером для стран постсоветского пространства? Только теоретически.

Наше дело?

Напомню, что на днях степенный дипломатический мир потряс скандал. Его инициатором стала Королевство Саудовская Аравия (КСА), объявившее Канаде бойкот. Королевство отозвало посла из Страны Кленового листа, объявило канадского посла персоной нон-грата, заморозило все новые торговые и инвестиционные программы, прекратило медицинские программы и оставило за собой право принять дополнительные меры по унижению канадцев.

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Некоторые специалисты возлагают вину за этот конфликт на Оттаву, ведь причиной резкой реакции Эр-Рияда стало вмешательство во внутренние дела Саудовской Аравии канадского министра иностранных дел Христи Фриланд. Госпожа министр позволила себе раскритиковать саудовские власти за взятие под стражу правозащитницы Самар Бадави (сестры блогера Раифа Бадави, арестованного еще в 2012 году), а также потребовала освободить обоих.

Небывалость ситуации в том, что мир сегодня как-то привык к размыванию понятия суверенитета. Если раньше принцип невмешательства во внутренние дела был альфой и омегой в международных отношениях, то сейчас, в условиях глобализации и господства принципа гуманитарных интервенций, такого рода критика стала альфой и омегой информационной политики Запада в отношении третьих стран.

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Слабое звено

Да, в защите прав человека нет ничего плохого, а только хорошее. Однако проблема в том, что заявления правозащитного характера используются сплошь и рядом не только в правозащитных целях, но и для дипломатических ударов по странам-конкурентам (см. Китай), а также как повод для интервенций и попыток смены режима (Сирия, Ливия). Поэтому обычно государства либо игнорируют западную критику, либо отвечают на нее потоком оскорблений и угроз (см. поведение турецкого президента Реджепа Эрдогана или лидера Венесуэлы Николаса Мадуро). Но практически никогда не наказывают вмешивающихся долларом (была, конечно, история с выводом ливийских миллиардов из швейцарских банков, но там причиной стала не правозащитная критика, а арест швейцарскими властями сына Каддафи).

Да, саудовский протест направлен в отношении той страны, которая в определенной степени является "слабым звеном" на Западе. Канада – это не США и не Германия. Ее лидер Джастин Трюдо – это человек, который испортил отношения с Трампом. Неудивительно, что те же самые Соединенные Штаты самоустранились от конфликта, предложив государствам самим разрешить разногласия. И сейчас Канада пытается сгладить ситуацию через посредничество ОАЭ и Великобритании.

Но станет ли поведение Саудовской Аравии прецедентом? По крайней мере для стран постсоветского пространства, ряд из которых (Азербайджан, страны Средней Азии, Беларусь, Россия) нередко подпадают в прицел критики западных правозащитников, преследующих отнюдь не правозащитные цели?

Вряд ли. Ведь в саудовском кейсе сошлось слишком много звезд, которые, вероятно, не сойдутся для постсоветских стран.

Демонстративное битье по рукам было совершено КСА прежде всего для внутриполитического потребления. Ни для кого не секрет, что реально управляющий страной саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман находится в несколько шатком положении – его шансы на трон небесспорны в силу специфических династийных причин. Поэтому кронпринцу крайне важна репутация, и он не может себе позволить проглатывать унижения правозащитного характера из-за рубежа.

Кроме того, Саудовская Аравия – не просто богатая, а очень богатая страна. Объявленная принцем новая экономическая политика и масштабные проекты (наподобие строительства нового города в пустыне) делают ее крайне привлекательной для различных инвесторов и компаний. И никому не хочется попасть под ее бойкот. А те, кто попали, очень хотят из него выйти.

Постсоветские страны не могут использовать такой рычаг. И небогатые, и даже сравнительно зажиточные (наподобие Казахстана и Азербайджана) сами работают на привлечение инвесторов, и в рамках этого привлечения пытаются создать себе имидж либерализирующихся государств. Ради этого имиджа они и приносят в жертву часть своего суверенитета – даже Узбекистан, который (напомним) при Исламе Каримове пошел на демонстративное охлаждение с Западом после вмешательства в ситуацию с мятежом в Ферганской долине.

Страх убивает разум

Наконец, постсоветские страны куда больше зависят от демонстративно хороших отношений с Западом, чем та же Саудовская Аравия. Они находятся в сфере влияния России, и руководство этих стран (даже Беларуси) пытается хотя бы частично сбалансировать российское влияние за счет хороших отношений с западными партнерами. Другие же (наподобие той же Молдовы или Грузии, не говоря уже об Украине) вообще делают ставку на Запад в противовес России. Поэтому неудивительно, что никому из них не выгоден демонстративный разрыв отношений с западными странами – даже с Канадой – поскольку он сокращает их свободу маневра и дипломатические возможности.

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В итоге получается крайне интересная ситуация. В рамках "защиты суверенитета" постсоветские элиты готовы громко реагировать лишь на вмешательство или псевдовмешательство в их внутренние дела со стороны России. Инициировать торговые войны, громко напоминать о своей независимости, создавать образ страдальцев. Однако когда этим же в их отношении занимается Запад, на постсоветском пространстве не упускают великолепную возможность промолчать. Что, в общем-то, зря.

Элиты постсоветских государств ценят свой суверенитет, но они должны понимать, что элитам стран Запада как раз и не нужны суверенные партнеры. Особенно в тех государствах, которые можно использовать для сдерживания России и Китая.