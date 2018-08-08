Саудовская Аравия между суверенитетом и национальными интересами

Мир сегодня как-то привык к размыванию понятия суверенитета. И вдруг Саудовская Аравия не позволила Западу вмешиваться в свои внутренние дела. Может ли она стать примером для стран постсоветского пространства? Только теоретически.
Наше дело?
Напомню, что на днях степенный дипломатический мир потряс скандал. Его инициатором стала Королевство Саудовская Аравия (КСА), объявившее Канаде бойкот. Королевство отозвало посла из Страны Кленового листа, объявило канадского посла персоной нон-грата, заморозило все новые торговые и инвестиционные программы, прекратило медицинские программы и оставило за собой право принять дополнительные меры по унижению канадцев.
Небывалость ситуации в том, что мир сегодня как-то привык к размыванию понятия суверенитета. Если раньше принцип невмешательства во внутренние дела был альфой и омегой в международных отношениях, то сейчас, в условиях глобализации и господства принципа гуманитарных интервенций, такого рода критика стала альфой и омегой информационной политики Запада в отношении третьих стран.
Слабое звено
Да, саудовский протест направлен в отношении той страны, которая в определенной степени является "слабым звеном" на Западе. Канада – это не США и не Германия. Ее лидер Джастин Трюдо – это человек, который испортил отношения с Трампом. Неудивительно, что те же самые Соединенные Штаты самоустранились от конфликта, предложив государствам самим разрешить разногласия. И сейчас Канада пытается сгладить ситуацию через посредничество ОАЭ и Великобритании.
Вряд ли. Ведь в саудовском кейсе сошлось слишком много звезд, которые, вероятно, не сойдутся для постсоветских стран.
Демонстративное битье по рукам было совершено КСА прежде всего для внутриполитического потребления. Ни для кого не секрет, что реально управляющий страной саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман находится в несколько шатком положении – его шансы на трон небесспорны в силу специфических династийных причин. Поэтому кронпринцу крайне важна репутация, и он не может себе позволить проглатывать унижения правозащитного характера из-за рубежа.
Постсоветские страны не могут использовать такой рычаг. И небогатые, и даже сравнительно зажиточные (наподобие Казахстана и Азербайджана) сами работают на привлечение инвесторов, и в рамках этого привлечения пытаются создать себе имидж либерализирующихся государств. Ради этого имиджа они и приносят в жертву часть своего суверенитета – даже Узбекистан, который (напомним) при Исламе Каримове пошел на демонстративное охлаждение с Западом после вмешательства в ситуацию с мятежом в Ферганской долине.
Страх убивает разум
Наконец, постсоветские страны куда больше зависят от демонстративно хороших отношений с Западом, чем та же Саудовская Аравия. Они находятся в сфере влияния России, и руководство этих стран (даже Беларуси) пытается хотя бы частично сбалансировать российское влияние за счет хороших отношений с западными партнерами. Другие же (наподобие той же Молдовы или Грузии, не говоря уже об Украине) вообще делают ставку на Запад в противовес России. Поэтому неудивительно, что никому из них не выгоден демонстративный разрыв отношений с западными странами – даже с Канадой – поскольку он сокращает их свободу маневра и дипломатические возможности.
Элиты постсоветских государств ценят свой суверенитет, но они должны понимать, что элитам стран Запада как раз и не нужны суверенные партнеры. Особенно в тех государствах, которые можно использовать для сдерживания России и Китая.