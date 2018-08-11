Недешевый понт важнее счастья — рассуждение холостяка о свадьбе

Свадьба давно перестала быть праздником для молодоженов, превратившись в проклятие, считает колумнист Бакыт Толканов. Он уверен, что пора отказаться от пышных свадебных торжеств, а от сторонников понятия "эл эмне дейт" ("что люди скажут?") вполне можно отбиться.

"Каждый кыргыз должен сделать три вещи: родиться, сыграть свадьбу и умереть. Причем второе — за свой счет", — пошутил недавно мой друг, взяв кредит на проведение свадьбы. Это самый важный праздник для молодых, утверждал он. "Нет, той — праздник исключительно для гостей", — повторял другой приятель.

Традиционная система свадеб давно изжила себя, но могучее заклинание "эл эмне дейт" ("что люди скажут?") висит над всеми дамокловым мечом. Свадьба стала ярмом не только для ее организаторов, но для гостей, ради которых она, собственно, затевается. С них, пожалуй, и начнем.

Расходы гостей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров И неба было мало, и земли: сенаторы решили не запрещать пышные свадьбы

Осенью у кыргызстанцев традиционно много трат: на теплую одежду, на консервацию… Однако самую большую брешь в личных бюджетах пробивают расходы на свадебные подношения. На каждый той надо отнести как минимум две тысячи сомов, а если женятся близкие друзья или родственники, траты увеличиваются в разы.

В сезон ежемесячно приходится посещать одну-две свадьбы (тоже как минимум). Я, например, уже приглашен на несколько торжеств. Плюсом можно считать тот факт, что я наконец сел на диету и поборол любовь к новым вещам.

Траты на свадьбу

Само торжество обойдется его организаторам не меньше чем в 5 тысяч долларов. Это если гостей — порядка 150 человек, и никакого Мирбека Атабекова.

Окупится ли свадьба — большой вопрос. Да и вообще, если вы не можете похвастать зарплатой "выше среднего", деньги придется занимать. В этом смысле мы истинные граждане страны, госдолг которой достиг 4 миллиардов долларов. Наши люди ругают власти за большие расходы на проведение ВИК и национальных праздников, но ведут себя не лучше, когда дело касается свадьбы.

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Неискренность выступающих

Естественно, даже из 150 гостей (а по факту их всегда гораздо больше) вы в лучшем случае хорошо знаете половину. На свадебных торжествах всегда много случайных людей, дальних родственников, которых вы видели только в детстве, и коллег родителей.

По словам знакомого свадебного фотографа, почти все тосты похожи друг на друга. Это как одна песня, исполняемая разными певцами, объяснил он. Действительно, по-настоящему душевные слова молодоженам приходится слышать редко — разве что от близких родственников и верных друзей. В этом плане гораздо "уютнее" скромная свадьба, на которую приглашены только самые важные для новобрачных люди, искренне радующиеся их счастью.

Свадьба как повод для скандала

Говорят, Москва не резиновая. Свадебный той — тоже. Всех желающих не пригласишь, поэтому обязательно будут недовольные. Кстати, будут они и среди тех, кто придет на торжество. Причины могут быть разные: выделили не тот устукан, не туда посадили, не дали слово…

Отказ от шикарной свадьбы — удар по невесте

Любая разумная девушка, поймет, что речь идет не о "полном отсутствии" свадьбы, а о том, чтобы сделать торжество по-настоящему семейным. К тому же, согласитесь, замечательно начинать семейную жизнь без долгов, а сэкономленные средства будут для молодоженов совсем не лишними.

Свадьба — многовековой обычай народа

© Foto : Пресс-служба Комитета женщин В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

Приведу грубый пример — "ала качуу" тоже был обычаем, но его извратили донельзя. У свадьбы похожая судьба. Для наших предков в целом это была возможность встретиться с родственникам, а для баев и манапов в частности — еще и возможность сплотить род, поднять свой авторитет. Размах свадьбы зависел от достатка того, кто ее проводил, а не от желания "быть как все".

Новые обычаи

Традиция "кыз узаттуу" (проводы невесты) испокон веков представляла собой скромную церемонию, но сегодня настал ее звездный час. Иные проводы по пышности не уступают свадьбам и даже превосходят некоторые из их. "В ответ" жених и его близкие должны организовать еще более роскошный свадебный той.

Мы кормим дракона "эл эмне дейт"

Свадьба имеет одно важное значение — это возможность для молодых или их родителей "кидать понты". Она стала своеобразной ярмаркой тщеславия и "гонкой вооружений": если у соседей или родственников на тое пел Мирбек Атабеков, у нас будет еще и Нурлан Насип, а на три их джипа мы "ответим" пятью…

Как и любая другая гонка, до добра это не доведет. Чтобы ублажить дракона, приходится тратить все больше и больше. Одно дело, когда пышная свадьба вам вполне по карману, и совсем другое, когда из-за нее приходится влезать в долги.

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Немного о коррупции

У нас в стране давно объявлен крестовый поход против коррупции, но идет он с переменным успехом — часто из-за нехватки доказательств. Хотя, посмотрев, как проводят свадьбы неработающие дети чиновников, сразу делаешь выводы: чтобы устроить такое, надо честно работать десятки лет или нечестно всего один год.

Эпилог

Что мы имеем в итоге? Молодые напряженно готовятся к тою, тратят силы, нервы и деньги, а в результате получается праздник для гостей, где звучит много неискренних, избитых пожеланий. Да и сами гости не всегда считают, что это был праздник, если за свои деньги они получают "непочетное" место и "некотируемый" устукан. Новобрачных же часто объединяют не только чувства и взгляды на жизнь, но и долг, который, по факту, становится причиной многих разводов.

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Конечно, кто-то скажет, что гораздо хуже устроить маленькую свадьбу для близких и друзей, а потом провести медовый месяц за границей, став жертвой "эл эмне дейт" и презрительности соседей…

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