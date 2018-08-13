"Адские санкции" против России: аналитики США назвали победителя

Для антироссийских санкций придумали яркий и довольно запоминающийся бренд — "санкции из ада". Кому они больше навредят — самим США или России, размышляет эксперт.

Автор блога Crimson Alter — для РИА Новости.

Как и у любого элемента американской шоу-политики, у антироссийских санкций должен был рано или поздно появиться собственный узнаваемый бренд. Если у политического явления нет бренда, то его как бы и не существует в общественном сознании. Поэтому, например, Трамп — сам себе бренд, и у него даже есть слоган: "Сделаем Америку снова великой".

Для антироссийских санкций придумали не менее яркий и довольно запоминающийся бренд — "санкции из ада". Авторство принадлежит Линдси Грэму, сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина. Американские СМИ, которые видели текст билля о санкциях до его официальной публикации, утверждают, что он полностью оправдывает свое неформальное название. Аналитики Barclays даже указали на "радикальный" сценарий претворения в жизнь наиболее жестких предложений, фигурирующих в этом законопроекте. Среди них, помимо прочего, есть введение финансовых ограничений против российских госбанков.

"Самая радикальная версия, в которой под санкции попадают транзакции со всеми российскими государственными банками, будет иметь серьезные последствия для всей экономики РФ. Что может быть еще более болезненным, чем санкции против суверенного (российского. — Ред.) госдолга", — заявила агентству Bloomberg экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко.

REUTERS / Kevin Lamarque Два соперника в Хельсинки: как встретились Трамп и Путин

В аналитической записке Barclays подчеркивается, что "законопроект ясно демонстрирует решимость пойти дальше, чем ранее, в стремлении нанести ущерб России". Тут стоит отметить, что в решимости сенаторов-русофобов нанести ущерб Москве и раньше никто не сомневался. Вопрос был лишь в том, насколько рациональные представители американской элиты смогут тормозить деструктивные и вредные для самих США санкционные поползновения тех, кто на почве ненависти к России и Дональду Трампу готов на все.

В деструктивность санкций для самих Штатов многим трудно поверить, ведь прямолинейная логика указывает на простую конструкцию: чем жестче санкции, тем хуже России, а она мало чем может навредить Америке. Значит, санкции — лучший инструмент воздействия на Москву, а кто считает иначе — тот "кремлевская пропаганда". Проблема в том, что, если исходить из такой интерпретации возможностей США и последствий санкций, то в стройные ряды кремлевских пропагандистов придется записать, например, американского экс-министра финансов Джека Лью, который, будучи еще министром во второй срок Обамы, объяснял примерно тому же составу сенаторов-русофобов, требовавших "жестко наказать Россию за Крым и Сирию", что санкциями нельзя увлекаться. И называл очень прагматичные причины:

"Наша центральная роль (в мировой финансовой системе. — Ред.) не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Если иностранные юрисдикции и компании чувствуют, что мы будем применять санкции, особенно вторичные, без достаточных оснований и по неуместным причинам, нас не должно удивлять, что они ищут способы избегать транзакций в США или в долларах. И чем сильнее мы будем связывать использование доллара или нашей финсистемы с подчинением американской внешней политике, тем выше будет риск миграции к другим валютам и финансовым системам. Такой исход — не в интересах Соединенных Штатов, и мы должны стараться его избежать".

Это не кремлевская пропаганда говорит, что санкции навредят самим США. Это тезисы топового финансиста Барака Обамы. Человека, который смог убедить в этом беснующихся от крымской пощечины американских политиков в 2016 году. От того, сможет ли проявить подобную убедительность его преемник Стивен Мнучин, ценность аргументов не изменится. Если Вашингтон действительно захочет мощным рывком принудить к дедолларизации одного из крупнейших экспортеров нефти и газа на планете, то сложности в российской финансовой системе будут краткосрочными (или — в худшем случае — среднесрочными), а вот ущерб долларовой системе будет нанесен навсегда.

© Sputnik / Эдуард Песов Эксперт: новый закон США о санкциях против России далек от реализации

Отдельно стоит коснуться вопроса о так называемых вторичных санкциях, то есть угрозе применения мер к европейским, китайским и другим не американским компаниям, которые продолжат вести бизнес с российскими подсанкционными компаниями.

Посмотрим на иранскую ситуацию, в которой Вашингтон возлагает главные надежды именно на "вторичные" санкции. Несмотря на определенные успехи, по большому счету, европейские страны устроили Соединенным Штатам настоящий праздник непослушания. Например, агентство Рейтер сообщает, что "Германия продолжит предоставлять экспортные и инвестиционные гарантии на иранские проекты, несмотря на давление США".

Еще более интересную информацию приводит флагман американской деловой прессы — The Wall Street Journal: "Правительства Франции, Великобритании и Германии сообщили Ирану, что они рассматривают активацию счетов Центрального банка ИРИ в центральных банках своих стран ради открытия финансового канала для поддержания иранской ядерной сделки".

В данном случае европейцы "пошли на принцип", при том что речь не идет о каких-либо витальных интересах Евросоюза, а скорее о желании защитить свои иранские инвестиции и показать Вашингтону, что он не может единолично диктовать европейскую внешнюю политику. Более того: NBC и BBC заявляют, что на официальном уровне ЕС уже угрожает введением санкций против европейских компаний, которые будут соблюдать санкции США.

В этих условиях шансы на то, что Евросоюз согласится участвовать в финансовой изоляции России (с риском, например, замерзнуть зимой) ради удовлетворения русофобских амбиций группы американских сенаторов, мягко говоря, незначительные. К тому же определенная часть антиамерикански настроенных европейских политиков, скажем, Жан-Клод Юнкер, могут воспринять возможность тотальной дедолларизации европейско-российских финансовых потоков как подарок судьбы. И как хороший способ испортить настроение Вашингтону.

"Адские санкции" — бесспорно, весьма эффектный политический бренд, но их реальная эффективность в отношении Москвы представляется крайне сомнительной. Даже западные аналитики в них не очень-то верят.

Как заявила в интервью Bloomberg аналитик рейтингового агентства Moody's: "Россия готова демпфировать удар любых новых санкций, которые могут быть введены США. Меры по сокращению вложений в американские облигации и зависимости от доллара сделали экономику менее уязвимой к более жестким американским ограничениям". Это тот самый случай, когда с мнением американского рейтингового агентства трудно не согласиться.