США опоздали "отключать Россию"

Американцы прекрасно понимают, что в некоторых вопросах давления на Россию они уже опоздали, замечает Ирина Алкснис.

Принятие в Штатах военного бюджета привело к путанице вокруг исполнения страной Договора по открытому небу. С одной стороны, Госдеп отрицает фактический отказ от соглашения, а с другой — в документе прописаны меры по заморозке средств до исполнения многочисленных условий и требований, связанных с Россией.

Эта история стала еще одним шагом в очередном витке российско-американского обострения. Если некоторое время назад казалось, что отношения между странами пришли в относительное равновесие, пусть и с негативной динамикой, то последние недели развеяли данную иллюзию.

© Sputnik / Евгений Биятов Американские СМИ объяснили, почему Россию невозможно завоевать

От приходящих новостей все более отчетливо создается впечатление, что между Россией и Америкой последовательно обрываются многочисленные связывающие их нити. Ситуация неуклонно и быстро усугубляется, причем затрагивает жизнь все большего количества рядовых граждан, которые начинают ощущать проблемы на себе лично.

Все-таки, в отличие от российско-европейских трений, которые сразу и заметно задели все слои российского общества из-за исчезновения с прилавков в 2014 году испанских апельсинов, итальянского пармезана, польских яблок и литовских молочных продуктов, санкционная война с США до недавнего времени была чем-то отдаленным и влияющим на обыденную жизнь граждан скорее косвенно. Она касалась избранных высокопоставленных фигур и таких сложных материй, как кредитование корпоративного бизнеса.

© Sputnik / Максим Блинов США вводят новые санкции против России

Ныне невозможно игнорировать, что Соединенные Штаты целенаправленно создают некомфортную среду для всех граждан России. Для начала — на своей территории. Проблемы с получением виз (выдача которых сократилась в два раза за год), громкие уголовные дела против россиян последнего времени, непрекращающаяся внутренняя медиаистерика служат явным сигналом для самых непонятливых выходцев из России: вам здесь не рады.

Впереди принятие Вашингтоном нового пакета санкций, которые уже заслужили — и небезосновательно — звание "драконовских": сама возможность приостановки дипотношений и запрета полетов "Аэрофлота" чего стоит. Причем подчеркнуто оскорбительные и невыполнимые условия, которыми они обставлены, не оставляют ни малейшей возможности избежать их. И не то чтобы российское руководство давало повод думать, что оно уступит давлению (скорее наоборот), но подобная бескомпромиссная враждебность сама по себе является крайне выразительной.

Однако было бы неверным полагать, что Москва во всей этой ситуации выступает исключительно реагирующей стороной, которая просто отвечает на выпады против нее. Крайне показательным является то, что еще весной Россия экстренно (всего за два месяца) избавилась от своих вложений в американские гособлигации, доведя их до символической суммы. Просто широкой общественности стало об этом известно только сейчас, с двухмесячной задержкой — одновременно со свежими конфронтационными шагами Штатов.

Теперь российским министром финансов, то есть на максимально официальном уровне, озвучена готовность Москвы — не идея, не желание, не возможность, а готовность! — отказаться от доллара при расчетах за нефть.

Соответственно, можно говорить, что идет обоюдный и ускоренный разрыв многочисленных связей, а также ликвидация критических уязвимостей, за исключением тех, с которыми ничего нельзя поделать, и решение по ним оттягивается до последнего. Для американцев таковой является зависимость от России в сфере космического сотрудничества, в частности, нужда в отечественных ракетных двигателях РД-180.

Обычно подобные ситуации вызывают апокалиптические предсказания о перспективах перехода конфликта в военную сферу — вплоть до "горячей" стадии. Следует отметить, что масла в огонь подливают свежие заявления американских генералов о подготовке к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.

Но ситуация, как представляется, куда более сложна.

Она заключается в том, что разрыв связей сейчас наблюдается у США во всех направлениях и на всех уровнях: Китай, Европа, Иран, Турция… Россия тут выступает просто как наиболее заметная цель, подвергающаяся самому сильному публичному давлению, очевидному для всех. Но параллельно развиваются ничуть не менее значимые процессы.

Торговая война между США и Китаем продолжает набирать обороты. Только что принятый американцами военный бюджет вызвал куда более резкую, чем у Москвы, реакцию Пекина, который назвал его вмешательством в свои внутренние дела.

© Sputnik / Эдуард Песов Эксперт: новый закон США о санкциях против России далек от реализации

На днях Госдеп официально выразил опасения по поводу китайских студентов в Штатах и угрозы технологического шпионажа с их стороны. А значит, не стоит удивляться, если в скором времени будет запущена "охота на ведьм" и в этом направлении.Теперь еще и начатая прямо в ООН раскрутка темы китайских "лагерей перевоспитания" для уйгурского меньшинства, в которых якобы заключен миллион человек. Это, в свою очередь, создает перспективы масштабной антикитайской медиакампании, на фоне которой реакция Запада на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году покажется бледной тенью.

И это только Китай.

А есть еще Европа, которая уклоняется от прямого столкновения со Штатами, предпочитая лавировать при сохранении своих интересов. Однако возможностей для маневра у нее все меньше. В результате отказа американцев от иранской ядерной сделки ЕС был вынужден официально заблокировать восстановление американских санкций против Тегерана на своей территории.

Есть Турция, которая при всех своих нынешних серьезнейших экономических проблемах, связанных с падением лиры, демонстрирует готовность до конца отстаивать свою позицию в противостоянии с США.

Есть Иран, которого вновь введенные американцами санкции заставили просто сменить ряд партнеров, в частности, французскую компанию Total на главную китайскую нефтегазовую корпорацию CNPC.

В подобном контексте считать Россию единственной и уникальной страной, находящейся в жестком противостоянии с США, — явный перебор.

А если Штаты рвут связи и идут на конфронтацию со всеми, включая самых надежных и важных своих союзников, опасения перерастания трений между Вашингтоном и Москвой из политической в военную плоскость выглядят несколько преувеличенными. Во всяком случае, пока.

Речь скорее идет о том, что Штатам (причем интересы и Трампа, и противостоящей ему части американской элиты в данном вопросе вполне сходятся) жизненно необходимо развязать себе руки на мировой арене. А для этого надо избавиться от бесчисленных уз и обязательств, которыми США связаны со всеми ключевыми державами мира.

© Sputnik / Сергей Гунеев Что Трамп написал в письме Путину

Фактически Соединенные Штаты в данный момент просто рубят тот "гордиев узел глобальной империи", в котором увязли.

Однако обратной стороной происходящего становится и освобождение от американской зависимости многих их партнеров, сателлитов и конкурентов.

Самой любопытной в этой ситуации всеобщего взаимного размежевания становится гонка на скорость. Кто освободится от критических зависимостей быстрее других, с наименьшими потерями и наибольшим потенциалом для участия в перекройке глобального "пирога", тот и войдет в список будущих победителей.

Именно поэтому Вашингтон так торопится и действует столь агрессивно по всем направлениям. Американцам жизненно важно успеть первыми, пока за ними еще есть стремительно иссякающее преимущество глобального гегемона.

Правда, то, что в списке потенциальных "драконовских" санкций отсутствует такая "святая корова" мечтателей-русофобов, как отключение России от SWIFT, прозрачно намекает, что американцы прекрасно понимают, что в некоторых вопросах давления на нашу страну они уже опоздали.