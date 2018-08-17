Главное за неделю: соседская дружба, торговля и сухой закон

Уходящая неделя запомнилась душевной встречей Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте, открытием совместного форума двух республик, а также сокращением времени продажи алкоголя.
Сколько лет, сколько зим
На минувшей неделе состоялось эпохальное событие – впервые за 17 лет в Узбекистан с визитом прилетел глава Таджикистана Эмомали Рахмон. В аэропорту его очень тепло встретил Шавкат Мирзиёев, после этого вся процессия отправилась на площадь Мустакиллик, где Рахмон возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Церемония официального приветствия состоялась в резиденции Куксарой, где прошли переговоры лидеров двух стран.
Стороны приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов и договор о стратегическом партнерстве.
Двумя днями ранее в Ташкенте открылся узбекско-таджикский бизнес-форум, в котором принимают участие более 200 предпринимателей и представителей госорганов из Таджикистана. Республики намерены к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов.
Новые виды школьной формы, медицины и сухой закон
В Узбекистане правительство утвердило дизайн школьной формы. Теперь выбирать, в чем ходить на занятия, школьники сами не смогут: для этого предназначено два комплекта одежды - летний и зимний.
Однако покупку формы можно пока что отложить – вводить единый стиль для школьников будут с 2019 года. Законодатели сейчас также прорабатывают и вопрос о форме для учителей.
Придется ли тратиться на форму педагогам, пока неизвестно, однако и их в 2019 году ждут изменения – правительство объявило, что с 1 января зарплаты будут повышены почти в два раза. В итоге сумма платежей, получаемых учителями начальных классов, повысится в среднем на 24-39%, учителями старших классов - на 37-49%, директорами школ, их заместителями, работниками информационных центров и библиотек - на 26%.
Кроме того, срочные вопросы теперь можно решить по телефону. В августе в составе телефона доверия 1003 запущена действующая 24 часа в сутки "Быстрая связь", где девушки и женщины смогут посоветоваться по семейным вопросам или получить срочную медицинскую консультацию.
О здоровье нации позаботился и премьер-министр республики Абдулла Арипов, который предложил ограничить продажу алкоголя населению после 21 часа вечера в магазинах, а в заведениях общепита – после 22:00.
Собрали дань со злачных мест
В качестве эксперимента дехканский рынок "Навруз" передан в доверительное управление, поскольку уже задолжал почти два миллиарда сумов. Местные предприниматели будут три месяца управлять рынком, после чего чиновники примут решение о дальнейшей судьбе базара.
После резонансного убийства борца ММА в Узбекистане взялись за проверку ночных клубов. Проведенный налоговой службой анализ вскрыл интересную схему ухода от налогов – чтобы не платить в казну, многие ночные развлекательные заведения занижали показатели выручки как минимум в четыре раза.
Но сокрытие доходов – не единственное преступление, которое произошло в стенах ночных клубов. Напомним, в столичном заведении "Аурум 898" сотрудники подрались с борцом MMA Жамшидом Кенжаевым, который хотел пронести внутрь кухонный нож. Спортсмен скончался по приезде в больницу, а четверых охранников заключили под стражу. Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры продолжает следствие.