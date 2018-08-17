Главное за неделю: соседская дружба, торговля и сухой закон

Неделя заканчивается грандиозным событием - в Ташкент впервые за 17 лет прибыл Эмомали Рахмон, государство продолжает бороться с недобросовестными налогоплательщиками, а школьники примеряют новую форму.

Уходящая неделя запомнилась душевной встречей Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте, открытием совместного форума двух республик, а также сокращением времени продажи алкоголя.

Сколько лет, сколько зим

На минувшей неделе состоялось эпохальное событие – впервые за 17 лет в Узбекистан с визитом прилетел глава Таджикистана Эмомали Рахмон. В аэропорту его очень тепло встретил Шавкат Мирзиёев, после этого вся процессия отправилась на площадь Мустакиллик, где Рахмон возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Церемония официального приветствия состоялась в резиденции Куксарой, где прошли переговоры лидеров двух стран.

Стороны приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов и договор о стратегическом партнерстве.

Двумя днями ранее в Ташкенте открылся узбекско-таджикский бизнес-форум, в котором принимают участие более 200 предпринимателей и представителей госорганов из Таджикистана. Республики намерены к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов.

Новые виды школьной формы, медицины и сухой закон

За данным событием пристально следят обычные граждане и представители СМИ, новости которых теперь можно читать в одном месте благодаря выходу сервиса "Яндекс.Новости" в узбекистанский сегмент интернета. Сам по себе сервис новостей не производит. Он собирает в сюжет по определенной теме свежие новости по интернету из разных источников, архивирует их и немного преобразует. Весь процесс автоматизирован, у сервиса нет своей редакции с журналистами. Пока что статьи доступны только на русском языке, но вскоре будет запущена и узбекская версия.

В Узбекистане правительство утвердило дизайн школьной формы. Теперь выбирать, в чем ходить на занятия, школьники сами не смогут: для этого предназначено два комплекта одежды - летний и зимний.

Однако покупку формы можно пока что отложить – вводить единый стиль для школьников будут с 2019 года. Законодатели сейчас также прорабатывают и вопрос о форме для учителей.

Придется ли тратиться на форму педагогам, пока неизвестно, однако и их в 2019 году ждут изменения – правительство объявило, что с 1 января зарплаты будут повышены почти в два раза. В итоге сумма платежей, получаемых учителями начальных классов, повысится в среднем на 24-39%, учителями старших классов - на 37-49%, директорами школ, их заместителями, работниками информационных центров и библиотек - на 26%.

© Sputnik / Артем Житенев Минздрав Узбекистана запустил круглосуточный телефон доверия для женщин

Больше всех поднимется зарплата у школьных психологов – на 96%. Уже в этом учебном году в каждой школе будут работать от одного до трех специалистов. Любой учащийся сможет получить совет или консультацию, а ученицы смогут бесплатно прийти на осмотр по части женского здоровья в центры здоровья девочек , которые открылись при областных детских многопрофильных больницах.

Кроме того, срочные вопросы теперь можно решить по телефону. В августе в составе телефона доверия 1003 запущена действующая 24 часа в сутки "Быстрая связь", где девушки и женщины смогут посоветоваться по семейным вопросам или получить срочную медицинскую консультацию.

О здоровье нации позаботился и премьер-министр республики Абдулла Арипов, который предложил ограничить продажу алкоголя населению после 21 часа вечера в магазинах, а в заведениях общепита – после 22:00.

Собрали дань со злачных мест

В качестве эксперимента дехканский рынок "Навруз" передан в доверительное управление, поскольку уже задолжал почти два миллиарда сумов. Местные предприниматели будут три месяца управлять рынком, после чего чиновники примут решение о дальнейшей судьбе базара.

После резонансного убийства борца ММА в Узбекистане взялись за проверку ночных клубов. Проведенный налоговой службой анализ вскрыл интересную схему ухода от налогов – чтобы не платить в казну, многие ночные развлекательные заведения занижали показатели выручки как минимум в четыре раза.

Простой математический подсчет выявил сумму недоплаченных в казну налогов – за первую половину 2018 года эти заведения перечислили государству налогов и сборов на 1,3 миллиарда сумов, то есть в среднем 226 миллионов сумов в месяц. Если умножить эти цифры на количество месяцев, реальная сумма вырученных средств составит более пятидесяти миллиардов сумов. Пока что владельцам развлекательных заведений направлены предупреждения, однако контрольные мероприятия продолжаются.

Но сокрытие доходов – не единственное преступление, которое произошло в стенах ночных клубов. Напомним, в столичном заведении "Аурум 898" сотрудники подрались с борцом MMA Жамшидом Кенжаевым, который хотел пронести внутрь кухонный нож. Спортсмен скончался по приезде в больницу, а четверых охранников заключили под стражу. Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры продолжает следствие.