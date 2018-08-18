Профессиональный спорт: обратная сторона медали

Спорт полезен для здоровья, но есть и обратная сторона медали, в которой не все так оптимистично, считает колумнист Алексей Джиоев.

Занятия спортом, с одной стороны, продлевают нам жизнь, помогают поддерживать хорошую форму, быть в тонусе, похудеть или же, наоборот, набрать мышечную массу, но если же дело касается профессионального спорта, то тут картина совершенно иная. Спортсмены ценой своего здоровья, а иногда даже и жизни, добиваются высот в том или ином виде спорта и дело не только в запрещенных препаратах, как могли подумать некоторые, рассуждает колумнист Sputnik Южная Осетия.

Чрезмерные нагрузки

Каждый спортсмен подвергает свой организм максимальным нагрузкам, которые в свою очередь ускоряют обменные процессы в организме, и организм начинает быстрее изнашиваться. Не так давно, медиками был придуман термин "спортивное сердце". Сердце человека не может быть одновременно спортивным и исправно работать, так скажем, в течение 70 лет. Через некоторое время после завершения регулярного тренировочного режима сердечно-сосудистая система изнашивается, поэтому, чтобы жить нормальной жизнью, бывшие спортсмены до конца своей жизни вынуждены поддерживать себя в состоянии активности. Таким образом можно сказать, что профессиональный спорт вызывает зависимость. Также продолжительные физические нагрузки вызывают гипертрофию сердечной мышцы, что сопровождается ухудшением способности полного расслабления миокарда. При гипертрофии миокарда возникает "брадикардия" (редкий ритм сердца).

С 2000 года в футболе было официально зафиксировано 45 случаев смерти футболистов, главной причиной которых послужили сердечные приступы.

Травматизм

Человек, решивший связать свою жизнь со спортом, должен принять еще одну негативную сторону, тесно связанную с данной профессией — травмы.

По статистике к наиболее травмоопасным видам спорта относят:

• скалолазание. Люди получают переломы, открытые раны в результате падения с большой высоты;

• верховая езда (конный спорт). Ежегодно 40 тысяч человек получают тяжелые травмы;

• хоккей. Игра сопровождается множеством травм с летальным исходом;

• футбол также является травмоопасным спортом. По статистике футболисты ежегодно получают до 200 травм. Высокая нагрузка может вызвать сердечную недостаточность;

• гольф. Каждый год на поле погибает около 900 человек. Причины — молния, попадание мяча в голову. Есть высокий риск получить такие травмы, как выбитые глаза, переломы позвоночника и другие серьезные повреждения.

Статистика опасного спорта выявляет экстремальные виды с высоким уровнем смертности:

• бейсджампинг. Погибает 1 из 30 спортсменов;

• скайдайвинг. Основная опасность парашютного спорта — попадание в поток воздуха за самолетом. Погибает 1 человек на 100 тысяч прыжков;

• автогонки. Во время соревнований погибает 1 из 100 участников;

• дельтаплан (1 из 560);

• мотогонки (1 из 1000).

Спортивная диета

Чаще всего спортсменам приходится питаться неправильно, в особенности это касается тяжелоатлетов и бодибилдеров. Культуристы в межсезонье употребляют колоссальное количество калорий для наращивания мышечной массы, а в предсоревновательный период переходят в другую крайность и снижают калории до минимума для придания мышцам рельефности. Нередко можно заметить как бодибилдеры, позирующие на сцене, теряют сознание, были также случаи летального исхода на сцене.

Запрещенные препараты

Когда на кону стоят большие деньги и слава, в ход идет все, что может повысить результаты. Естественно спортсмен, который решил достигнуть славы любой ценой, платит самую высокую цену, не задумываясь о том, что жизнь не заканчивается даже после побед на самых важных соревнованиях. Анаболические стероиды, гормоны роста, инсулин и другие повышающие результаты спортсмена препараты, вредят человеческому организму.

Во время приема анаболиков спортсмен чувствует прилив сил и увеличение работоспособности организма, но также увеличивается риск получения травмы в связи с тем, что связки и сухожилия не успевают за растущими в объеме мышцами. Что же касается гормона роста и инсулина, то в случае приема соматотропина возрастает риск развития онкологических заболеваний, в случае же инсулина, при завышении дозировки человек может впасть в гипогликемическую кому с последующим летальным исходом (во избежание этого спортсмены во время приема инсулина носят с собой еду, которая содержит глюкозу).

Дедушка-бодибилдер: как добиться идеальных пропорций тела в 82 года >>>

Смотря на звезд мирового спорта, мы видим лишь "вершину айсберга". Подавляющее большинство спортсменов завершают свою карьеру в связи с высокой конкуренцией или же, что еще хуже, из-за различных травм и болезней. Также большинство спортсменов посвящают все свое время спорту и, не достигнув своих целей, становятся невостребованными кадрами на рынке труда. Перед переходом в профессиональный спорт следует хорошо обдумать все негативные последствия, связанные с этим образом жизни, и решить "стоит ли игра свеч".