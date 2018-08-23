Таджикистан и Узбекистан взяли курс на сближение, но внезапно остановились

Долгое время две страны находились в состоянии холодной войны. Между республиками было прервано авиасообщение, отменены автобусные рейсы, демонтирована часть железной дороги, введен визовый режим. А на заминированных участках общей границы гибли люди.

Сегодня Таджикистан и Узбекистан – стратегические партнеры. Однако проблемы между странами еще решены не все.

Президенты Эмомали Рахмон и Шавкат Мизриёев в нынешнем году встречались дважды. В марте 2018 года узбекский лидер приезжал в Душанбе, в августе Ташкент посетил Эмомали Рахмон. Эксперты назвали визит Рахмона в Ташкент зеркальным отражением визита Мирзиёева в Душанбе. По итогам переговоров было подписано по 27 документов. Но, как заметил Эмомали Рахмон, нынешний визит "будет вписан в историю отношений двух соседних стран". Отношения Таджикистана и Узбекистана вышли на уровень стратегического партнерства.

Получили свое положительное разрешение крайне болезненный в двухсторонних отношениях визовый вопрос, демаркация и делимитация границ, запуск новых железнодорожных и автобусных маршрутов, открытие дополнительных КПП. Восстановлено авиасообщение между столицами. В 2019 году планируется открыть авиасообщение между Душанбе и узбекскими городами Бухарой и Самаркандом, где проживает большое количество этнических таджиков.

© Sputnik / Игорь Агеенко Узбекистан и Таджикистан совместно построят ГЭС на реке Зарафшан

Помимо этих соглашений Рахмон и Мирзиёев договорились и по другим важным вопросам, что стало известно из совместного заявления президентов по итогам переговоров. В этом документе отмечается, что стороны решили проработать перспективы строительства двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 МВт на территории Таджикистана на реке Зарафшан. Ранее главы государств поручили межправительственной комиссии изучить вопрос использования пресной воды Сарезского озера для питьевых нужд обеих стран. При этом тема строительства Рогунской ГЭС, которая стала важным элементом мартовских переговоров, в этот раз публично не поднималась.

Удалось ли главам двух государств снять торгово-экономические барьеры, пока неизвестно. Дело в том, что, находясь в Душанбе, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что "нынешний показатель товарооборота не соответствует потенциалу двух стран, имеются широкие неиспользованные возможности для доведения его до миллиарда долларов". Ташкент в рамках предэкспортного финансирования выделил Душанбе 100 миллионов долларов, чтобы таджикские импортеры закупали узбекскую продукцию.

Однако на пути у предпринимателей Узбекистана встала таджикская таможня, ограничив ввоз продовольственной продукции. В Министерстве внешней торговли Узбекистана назвали ограничение узбекского импорта нарушением Таджикистаном соглашения о свободной торговле между странами. Стороны обязались не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, а также не вводить количественные ограничения на экспорт/импорт товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся стран. Поэтому ожидания узбекской власти по увеличению товарооборота в нынешнем году не оправдаются.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев: товарооборот с Таджикистаном можно довести до миллиарда долларов

По прогнозу специалистов, товарооборот по итогам года составит, при оптимистическом сценарии, около 140 миллионов долларов, при средневзвешенном – 120-125 миллионов. Узбекистан рассчитывал на увеличение товарооборота к 2020 году до 500 миллионов долларов. В структуре товарооборота Таджикистана Узбекистан находится на пятом месте. Впереди него – Россия, Казахстан, Китай и Турция. По мнению ряда экспертов, Таджикистан не готов предоставить узбекскому бизнесу возможность расширить присутствие на своих рынках и будет искусственно сдерживать этот процесс.

Доктор политических наук, заместитель директора Центра стратегических оценок и прогнозов (Россия) Игорь Панкратенко считает главной задачей Узбекистана и лично президента Мирзиёева построение динамично развивающегося на основе добрососедства и тесного взаимовыгодного сотрудничества региона, способного самостоятельно давать адекватные ответы на современные угрозы и вызовы.

"В то же время Душанбе сохраняет предельно настороженное отношение к Ташкенту и политике Шавката Мирзиёева в регионе и не выражает готовности к расширению двусторонних связей", – отметил эксперт.

На афганском направлении у Ташкента и Душанбе тоже есть разногласия. Таджикские власти не намерены признавать лидерство Ташкента в регионе и соглашаться с его подходами в отношении афганской проблемы, в частности – с идеей узбекской стороны провести легализацию "Талибана" и его инфильтрацию в органы власти Афганистана в качестве равноправной политической силы.

Таким образом, подписанный в Ташкенте Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан носит достаточно декларативный характер. Эксперты не исключают, что отношения между странами из-за позиции Душанбе будут оставаться напряженными. Активность Шавката Мирзиёева в регионе воспринимается таджикскими властями в целом настороженно. Удастся ли Ташкенту переломить ситуацию, пока неизвестно.