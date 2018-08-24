Главное за неделю: Курбан хайит, медали Азиады и доступный транспорт

Как узбекистанцы отметили священный праздник, сколько медалей выиграли спортсмены на Азиаде, а также как поменять факультет или вуз, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Прошедшая неделя запомнилась масштабным празднованием Курбан хайита, визитом Шавката Мирзиёева в Туркменистан, а также триумфальными победами сборной Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии.

Масштабные празднования снова в тренде

Впервые широкие гулянья по случаю праздника не порицаются, а инициированы властями. В Узбекистане с размахом отметили Курбан хайит, в честь которого жители отдыхали три дня. Это один из главных праздников ислама. Молитва прошла в почти двух тысячах мечетей городов и районов республики. В праздничном намазе приняли участие 1 903 690 человек. Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч человек соответственно.

По традиции мусульмане приносят в жертву барана и раздают мясо малоимущим, готовят плов и халису. Так, благотворительный общественный фонд "Вакф" распределил более тонны жертвенного мяса среди учащихся религиозных учебных заведений, инвалидов, одиноких пожилых людей, малообеспеченных семей, каждой из которых досталось по 3-4 килограмма. Благотворительные акции также провел Комитет женщин Узбекистана – участницы оказали нуждающимся финансовую помощь, выделили продукты, бытовую технику, инвалидные коляски, а также выдали ключи от новых домов.

Праздничное настроение властей коснулось и графика работы ночных клубов. Чиновники сняли запрет, введенный после трагической гибели борца MMA Джамшида Кенжаева в клубе "Аурум 898", теперь ночные заведения открыты и после 23 часов. Отдыхать в клубах, барах и ресторанах будет безопасно: все места оборудуют камерами слежения и охранными сигнализациями ОВД.

Но делу время, а потехе час. Не успели верующие студенты отметить праздник, как на следующий день начались экзамены для желающих перевестить на другую форму обучения, поменять вуз или факультет. Онлайн-тесты продолжатся два дня – 24 и 25 августа. Принять участие в них смогут 3,3 тысячи студентов.

Триумф и поражения на спортивном Олимпе

Не всем так легко дается перевод. Известная велогонщица Ольга Забелинская сменила российское гражданство, чтобы выступать от сборной Узбекистана на Азиатских играх в Джакарте. Однако в среду спортсменку сняли с выступления в групповой гонке из-за протеста сборной Вьетнама и попросили предоставить дополнительные документы. После чего ОСА принял решение, согласно которому Забелинская не имеет права выступать за команду Узбекистана. Ей не помогла даже апелляция в CAS (Спортивный арбитражный суд).

© Sputnik / Константин Чалабов Велогонщице Забелинской утвердили получение лицензии под флагом Узбекистана

Остальные спортсмены сборной республики продолжают гонку за медалями на Азиатских играх в Индонезии. На данный момент в копилке сборной 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград. Игры проходят в Индонезии с 18 августа по 2 сентября. Узбекские футболисты разгромили всухую команду Бангладеш со счетом 3:0, команду Гонконга со счетом 3:0 и команду Катара со счетом 6:0.

Узбекский футбол развивается семимильными шагами. Недавно назначенный тренер национальной сборной Эктор Купер провел тренировочный сбор в Ташкенте с участием 30 футболистов. Среди них были игроки звездных футбольных клубов "Бунёдкор", "Локомотив", "Крылья Советов" и "Пахтакор", в который недавно Алишер Усманов вложил около 20 миллионов долларов. Меценат очень любит эту команду и сделал немало для развития и укрепления "Пахтакора".

Спасение воды и доступный туризм

Узбекский народ гордится своими спортсменами, историей и природой. Большие средства направлены на сохранение экологии в регионе. Шавкат Мирзиёев вместе с главами государств Международного фонда по спасению Арала провели встречу в Туркменистане. Президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана собрались почти после 10-летнего перерыва, чтобы решить вопрос с экологией в крае и оказать помощь населению, пострадавшему от аральского кризиса. Также участники встречи планируют совместно развивать туристическую отрасль.

REUTERS / Shamil Zhumatov Мирзиёев подчеркнул значимость фонда спасения Арала для стран ЦА