Как избежать стресса при наступлении зрелого возраста - 10 лайфхаков

О существовании понятия зрелого (старшего/элегантного/ "третьего"/серебряного) возраста в молодые годы задумываются не так часто. А зря. Этот коварный отрезок времени, по словам социологов, нужно встречать во всеоружии. Почему? Потому что каждому хочется быть востребованным как можно дольше. Но, согласитесь, для этого нужно приложить определенные усилия.

Как это сделать? Предлагаю вам 10 практических советов, которые помогут вам оставаться "на плаву" – при условии, что вы этого хотите сами.

Умение быть современными взрослыми – это новое искусство! Итак.

1. Делаете все, чтобы как можно меньше отличаться от молодых – это правильно. В старшем возрасте как никогда нужно выглядеть современно, даже с претензиями на знание трендов в моде. Вы же нашли свой стиль в одежде? Остается только разбавить ее не кричащими современными деталями (можно и необычными: фрики в старшем возрасте всегда вызывают интерес). Любителям национального стиля одежды – камзолов, браслетов, платков, тюрбанов: помните о том, что это должно выглядеть со вкусом.

2. Обязательная физическая нагрузка, но в проявлениях, комфортных для вас – надо выглядеть подтянуто и свежо. Но! В старшем возрасте – без фанатизма. К слову, в фитнес-клубах большинство молодых людей помогают советами и поддержкой.

3. Этот пункт самый главный. Сложности с жалобами на эйджизм (дискриминация по возрасту) начинаются еще до 40 лет – они были, есть и будут. Поэтому не ждете и переобучаетесь.

Как нередко подчеркивается, "одной профессии на всю жизнь больше не будет". Исследователи все чаще говорят о том, что скоро рынок труда будут составлять люди именно старшего возраста. В западных странах обучением занята половина взрослого населения, у соседей – в России – пока вполовину меньше. И будете ли вы в числе тех, кто активно проживает этот отрезок жизни, зависит от вас самих.

Не пугайтесь, что ваши профессии отмирают – появляются новые, где ваши знания и умения нужны с другим подходом – ищите их. Выбирайте как новые курсы, так и пересекающиеся с основной профессией. Вы их найдете, потому что вы к этому времени научились сопоставлять, анализировать, делать выводы. Пользуйтесь умело этими особенностями.

4. Будем откровенны, зрелость не совсем прекрасна, она скучна в большей степени. Но! Каждый сам может разбавлять ее свежими красками: регистрируйтесь в соцсетях, ищите и создавайте свои сообщества – это иногда помогает в решении некоторых вопросов. Активнее пользуетесь гаджетами, играете в компьютерные игры (играют же наши взрослые дети в "танчики", например).

5. Социологи утверждают, что трудности в возрасте чаще всего возникают не из-за прожитых лет, а по причине болезней. Если захотите, вы можете быть здоровыми – это в ваших руках. Но! Вы спокойно признаете трудности жизни в виде болезней – это неизбежно. Это нормально, когда у вас что-то болит, или скачет давление – организм человеческий пока еще поддается изношенности – вы не бессмертны.

6. Если вы не хотите работать – вы растите и воспитываете внуков. Но! Помните, что ваше воспитание может не устраивать ваших же детей, потому как они зачастую будут считать, что прививаемые вами привычки, убеждения, взгляды – это несовременно. Это нормально.

Чтобы достойно носить имя бабушки/дедушки, стараетесь объективно оценивать современные реалии жизни и принимать их – другого оптимального выхода нет. Не навязывайте внукам свои взгляды и убеждения, слушайте своих детей – они чаще бывают правы – это их время! Но! Не позволяете детям превратить вас в домашних работников: вы будете более уважаемы, если у вас будут и свои интересы.

7. Учитесь "отпускать" от себя детей. Не растите инфантильных взрослых.

8. Не отрываетесь от общества, посещаете концерты, слушаете классическую музыку – классика вечна! Она будит вас спящий духовный потенциал.

9. Встречаетесь с одноклассниками, одногруппниками, друзьями – не остаемся без них. Одиночество – самое большое зло в старости.

10. Путешествуете, влюбляетесь, занимаетесь любовью, одеваетесь – делаете все, что дает встряску сознанию. Разве неважно, как вы проживете последние …дцать лет активной жизни?..

Понятие пенсионного возраста меняется уже сегодня – возраст выхода на пенсию увеличен, а значит, деление жизни на детство, отрочество, юность и молодость поменялись. Делайте выводы.

И помните, мы учим жизни подрастающее поколение своим стилем и образом жизни. И – обязательно учим уважению к старшим – это будет нетрудно – в нашей ментальности это присутствовало всегда.