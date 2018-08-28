Что будет с долларом и как золото влияет на авторитет США

Есть очень старое и всем надоевшее, но сравнительно универсальное клише, описывающее эволюцию отношения устоявшейся системы к тому, что ее же в конце концов уничтожит: "Сначала они тебя игнорируют, потом они над тобой смеются, потом они с тобой борются, а потом ты побеждаешь".
Поводы шутить резко закончились в 2017 году, когда американский Минфин в лице министра Стивена Мнучина прямым текстом сообщил русофобствующим сенаторам и конгрессменам, что США не могут вводить дальнейшие деструктивные санкции против России из страха подорвать конкурентоспособность американских финансовых компаний и из страха дестабилизировать мировые финансовые рынки.
Одно из забавных последствий заключается в том, что вместо того, чтобы выполнить давние угрозы забанить Россию в долларовой системе и отключить ее от системы SWIFT, администрация Белого дома вынуждена придумывать громкие, символические и, по большому счету, бесполезные меры вроде "запрета на выдачу России государственных американских кредитов" и запрет на оказание государственной помощи России.
Это было актуально в 1999 году, когда российские власти выпрашивали у американцев "гуманитарную курятину", но не сейчас, когда российские агрохолдинги теснятамериканских фермеров на их традиционных экспортных рынках.
Сейчас мы доходим до стадии, когда сопротивление дедолларизации будет очень интенсивным, а сама ее вероятность будет восприниматься как экзистенциальная угроза американскому глобальному проекту. Это очень хорошо видно на примере острой реакции американских и европейских СМИ на взрывной рост российского золотого запаса, удивительным (для них) образом совпавший с сокращением вложений в американские государственные облигации.
При этом традиционные торговые площадки, которые вот уже пару веков определяют рынок золота (те же Лондон, Нью-Йорк и Чикаго), начинают испытывать определенную конкуренцию со стороны Азии. Это явно выглядит как подготовка некоего "запасного аэродрома", который еще не до конца оформлен в виде системы, но где можно собрать что-нибудь вполне работоспособное из некоего сочетания национальных валют и золота — единственной универсальной валюты, которая пережила столетия, которую невозможно "девальвировать" и от пользования которой нельзя никого отключить по политическим причинам.
"Бесполезный желтый металл", "варварский реликт", "никому не нужная субстанция, которая не приносит дохода" — так называли и продолжают называть золото апологеты современной американской финансовой системы, в которой нет и не может быть более надежного финансового инструмента, чем долларовая облигация американского государственного казначейства.
Проблема в том, что вдруг выяснялось, что в определенный момент количество золота переходит в качество: страна с очень большим золотым запасом может выжить даже после "финансового эквивалента ядерного удара", то есть запрета на использование и кредитование в долларах. Осознание этого факта постепенно проникает в западное инфополе, достаточно посмотреть на заголовки СМИ за прошедшие дни.
Заглянуть чуть-чуть в будущее позволил себе обозреватель Forbes политолог Стив Ханке, который спрогнозировал появление "золотого блока" — России, Ирана и Турции — стран, заменивших доллар на золото для защиты от американских санкций. Более того, Ханке напомнил предсказание нобелевского лауреата Роберта Мандела, который считал, что именно золото будет играть значительную роль в международной монетарной системе XXI века.
А теперь самое важное: золото — это болевая точка США. Именно оно было мировой резервной валютой до того, как эту привилегию узурпировал американский доллар. При этом долларовое доминирование основано на результатах Второй мировой, на результатах холодной войны, на мощи американских авианосцев и способности США устроить кровавую цветную революцию везде, где появляется мысль об отказе от использования доллара, а это значит, что от статуса "самозванца" ему, по большому счету, никогда не избавиться.
Американцы утверждают, что именно США держат самый большой золотой запас в мире. По официальным данным, золотой запас США — более восьми тысяч тонн, что оставляет далеко позади любых конкурентов. Но есть нюанс. Этот огромный запас никто не видел, его никогда не подвергали независимому аудиту, и даже американским сенаторам и конгрессменам, которые все порываются проверить его сохранность, не удается это сделать.
На самом деле имеет. Когда наберется критическая масса тех, кто захочет обойти долларовую систему, начиная от России и Китая и заканчивая Евросоюзом, в котором уже обсуждается создание своего SWIFT и аналога МВФ, то вопрос, у кого сколько золота, встанет ребром и от ответа на него вполне может зависеть соотношение сил в постдолларовую эпоху.
И тогда американцам придется или распечатать свой золотой запас в Форт-Нокс и показать, что там внутри, или признать, что они все эти годы поддерживали долларовую систему не только авианосцами, но и банальной ложью о своем золотом богатстве. Как говорил известный американский инвестор Уоррен Баффет, "лишь с началом отлива вы можете выяснить, кто купается голышом".