Из Москвы в Ташкент: почему переговоры по Афганистану поменяли адрес

Конференция по урегулированию ситуации в Афганистане, где ожидались переговоры между центральным правительством Афганистана и представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) перенесена на неопределенный срок.

Решение было принято после телефонного разговора между президентом Афганистана Ашрафом Гани и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Более устойчивой площадкой для межафганского диалога может стать Ташкент. Эту возможность министр иностранных дел Узбекистана Абдуллазиз Камилов обсудил на переговорах в Кабуле.

В России в начале сентября планировалось проведение очередного заседания т.н. Московского формата по Афганистану – специальной площадки, созданной около двух лет назад по инициативе российской стороны для урегулирования афганского кризиса. В качестве участников были приглашены 12 государств: страны Центральной Азии, Иран, Китай, Индия, Пакистан, а также США.

Дипломатический маневр Ашрафа Гани

Встреча имела все шансы стать исторической. Прежде всего, потому, что за столом переговоров впервые должны были встретиться представители центральной афганской власти и их оппоненты из движения "Талибан". Москва была полна решимости провести эту конференцию. Но неожиданный звонок из Кабула поменял планы: Ашраф Гани и Сергей Лавров договорились о переносе встречи на более позднее время.

© Sputnik / Валерий Мельников Представители официальной власти Афганистана не приедут на встречу в Москве

Проблемы начались накануне. Вначале от участия в заседании отказался Вашингтон, а затем и Кабул. Как заявил первый заместитель председателя Мешрано Джирги (верхней палаты афганского парламента) Мохаммад Аллам Изидьяр, отказ Кабула от участия в московской встрече еще раз демонстрирует зависимость афганского правительства от США.

Афганские СМИ, близкие к Гани, сообщают, что формат отменен полностью и преподносят ситуацию, как дипломатическую победу Кабула и лично Гани.

"Что Ашраф Гани мог пообещать Сергею Лаврову, неизвестно, но совершенно ясно, что Афганистан и его главный его союзник США не были заинтересованы в московском формате. Более того, они были заинтересованы в срыве этого процесса. Так и получилось. Даже если проведение конференции перенесли на более поздние сроки, с "Талибаном" перенос не согласовывался. И вряд ли в будущем талибы проявят интерес к московскому формату", – сказал директор Центра изучения Афганистана Омар Нессар. По мнению эксперта, без талибов московский процесс лишается своей уникальности.

Московский формат могут сменить на ташкентский

По мнению Нессара, устойчивой площадкой для проведения межафганских переговоров может стать Ташкент. Эта площадка удобна и для США, и для талибов.

"Если ташкентская платформа заработаем в полную силу, то смысла в проведении московского формата не будет", – считает эксперт.

Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ма’no Бахтиер Эргашев полагает, что причиной срыва московской конференции могла стать попытка России оттянуть инициативу урегулирования ситуации в Афганистане на себя.

"Тройка игроков первого уровня – Вашингтон, Москва и Пекин определяют судьбу Афганистана, каждый через свои инструменты. И когда один из этой тройки начинает работать более активно, то это вызывает сопротивление у остальных, поскольку их интересы не всегда учитываются. Нет однозначной поддержки московскому формату и в самом Афганистане. Россия делала ставку на таджиков, а не на пуштунов, поддерживала Северный Альянс. Свои опасения есть и у талибов из-за позиции Москвы в отношении движения "Талибан", – пояснил эксперт.

Как считает Эргашев, при переносе переговоров на ташкентскую платформу совпали стремление Узбекистана проводить более активную региональную политику и усталость США от Афганистана. Во время встречи президентов Дональда Трампа и Шавката Мирзиёева в Вашингтоне обсуждался афганский вопрос. Америка делегировала часть проблемных вопросов по Афганистану Узбекистану.

Почему США делегировали Узбекистану полномочия модератора

Ташкент имеет свою стратегию по Афганистану еще с конца 90-х годов, и она никогда не менялась. Основные ее принципы: политический диалог, а не военное решение, уменьшение влияния стран вне региона на Кабул, упор на экономику. Поэтому у Узбекистана есть серьезные шансы стать модератором во внутиафганском урегулировании. На большее Ташкент и не претендует - Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Основные договоренности будут узаконены странами тройки – США, России и Китая.

На фоне усталости от Афганистана у США есть планы по сокращению своего присутствия в этой стране. Понятно, что проблема застарелая, и простым этот процесс не будет. Безопасность Афганистана зависит от политической ситуации в стране, а она очень шаткая, особенно после отставки советника по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханифа Атмара.

На его место назначен Хамдулла Мохиб, 35-летний госслужащий, с 2015 года занимавший должность посла в Вашингтоне. Примечательно, что Мохиб также обладает британским подданством и женат на гражданке США. По словам Омара Нессара, у президента Ашрафа Гани - кадровый дефицит. Он назначает только тех людей, которым доверяет сам. А таких все меньше. Если сравнить с предыдущим периодом правления Хамида Карзая, то ситуация в Афганистане стала хуже. На севере страны от 7 до 9 уездов контролируются вооруженной оппозицией. Каждая из сторон демонстрирует свою силу.

Положение усугубляется тем, что у "Талибана" нет единого центра. В страну стекаются иностранные боевики, получившие военный опыт в Сирии. Данные об их количестве разнятся. Афганское центральное правительство говорит о 9-10 тысячах иностранных наемников. Россия оперирует цифрами от 3-4 тысяч. Но сколько бы их ни было, они представляют угрозу и для Афганистана и для соседних стран Центральной Азии. В отличие от "Талибана", который никогда не угрожал Центральной Азии, часть отрядов ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещено в РФ), после того, как возьмут под контроль ситуацию в северных районах, вполне способны на серьезные провокации в соседних странах.

"Есть угроза ухудшения ситуации в Афганистане и переноса боевых действий в страны Центральной Азии. На этом фоне предпринимаются попытки договориться о создании единого фронта между талибами и центральным афганским правительством, помочь вычистить из страны ИГИЛ. Сложится ли такой союз для выполнения тактической задачи – это основной вопрос всех переговоров", - заключил Эргашев.