Главное за неделю: День независимости, учения ШОС и танцы

Осень в Узбекистане начинается с каникул по случаю Дня независимости, приобретение автомобиля упростилось до обычного похода за покупками, а школьники скупают на ярмарках форму.

Последняя неделя лета в Узбекистане выдалась по-настоящему расслабленной почти для всех – впереди пятидневные гулянья по случаю Дня независимости страны, но родителям школьников не до отдыха: впереди новый учебный год. Об этих и других событиях прошедшей недели – в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

На праздник на автомобиле

Жителей республики ждут пять дней отдыха - с 31 августа по 5 сентября. Продолжительные общенациональные каникулы связаны с праздничными мероприятиями по случаю дня независимости государства – в стране отмечают 27-летие независимости.

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На весь период праздников запланированы массовые гулянья и концерты. Лидеры зарубежных государств уже начали присылать поздравления – соответствующие послания отправили Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

На гулянья ждут и иностранцев - зарубежные приглашенные гости смогут добраться на любом виде транспорта, в том числе свободно проехать через пункты пропуска на границах на личных автомобилях.

Что касается местных водителей, то у них появилась возможность приобрести машину за 45 минут. Во всех дилерских сетях GM Uzbekistan проходит программа "Автомобиль за 45 минут!", в акции участвуют 2259 автомобилей Spark, Laсetti CNG и Cobalt.

Перед праздниками разрешилась и непонятная ситуация с тонированием автомобилей – столичным жителям наконец-то с 23 августа начали выдавать разрешения на тонирование стекол легковых автотранспортных средств.

Танцы из будущего

Как еще оригинально использовать автомобиль, знает узбекская юмористка Халима Ибрагимова, которая станцевала национальный танец возле паркинга в Ташкенте. Девушка хотела показать, что не нужно стесняться своего телосложения. Видео набрало колоссальное количество просмотров в интернете.

© Sputnik / Игорь Зарембо Пятьдесят оттенков темного: где самая дорогая тонировка в мире

Еще одна танцующая узбекистанка прославилась на весь мир. В Буэнос-Айресе впервые в истории чемпионата по танго титул чемпионов завоевала не аргентинская пара. Сагдиана Хамзина из Узбекистана и Дмитрий Васин победили в категории "сценическое танго", а также получили приз зрительских симпатий. Пара выступала в соревнованиях за Россию.

Танцы из будущего узбекские зрители смогут увидеть уже в этом году. В фильме режиссера Мухлисы Азизовой будет воссоздан образ улиц и проспектов недостроенного делового центра Tashkent City. Поскольку действие в триллере будет проходить в 2021 году, съемочная группа совместно с дирекцией Tashkent City будут использовать 3D-технологии.

Форма для детей и взрослых

О будущем пора подумать и юным узбекистанцам. Лето заканчивается, ученики и их родители вовсю готовятся к школе. Тем более что в этом году они пойдут учиться в новой единой форме.

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По всей республике с 10 августа по 10 сентября работают 1830 школьных ярмарок , где продаются учебные принадлежности: канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда и, конечно, новая форма.

Изменение дизайна элементов одежды затронуло также сотрудников МВД Узбекистана. Работники таможни не будут носить погоны, вместо этого воинские звания будут наноситься на металлические пластины, закрепляемые на груди. Разработчики считают, что новый дизайн должен помочь наладить доверительный контакт таможенников с пассажирами.

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