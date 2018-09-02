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Начало учебного года

Букеты на школьную линейку – добрая традиция или ненужный пережиток прошлого?

© Sputnik / Виталий Аньков
Колумнисты
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Тамара Рузиева
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Заканчивается лето, а с ним и школьные каникулы. Колумнист Sputnik Кыргызстан рассуждает, нужна ли еще давняя школьная традиция — дарить учителям цветы в первый день учебы.

В первый день нового учебного года школяры как обычно оденутся понаряднее и возьмут купленный родителями букет цветов, чтобы подарить его учительнице. Не ошибусь, если скажу, что для торговцев цветами предпраздничные дни — большой праздник, почти как 8 Марта. В это день учителей цветами буквально засыпают.

У меня возник вопрос: куда педагоги потом девают это море яркой зелени? Позвонила знакомой — директору одной из столичных школ. Она, не думая ни секунды, честно ответила: "На мусорку". Я что-то подобное и подозревала, но теперь все сомнения развеялись.

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Директор же стала рассказывать, что эта практика повторяется из года в год:

"С цветами в школу приходят обычно ученики начальных и пятых классов. Мы давно просим родителей, чтобы они не приобретали цветы каждому ребенку. Хотят порадовать учителя встречей с учениками — пусть купят один букет от всех, этого достаточно", — говорит педагог.

Однако переубедить родителей невозможно.

"Не понимают! Я их спрашиваю: как вы думаете, сколько у вашей учительницы дома цветочных ваз? Ясно же, что две-три, не больше. Куда она будет ставить все это великолепие? В классе цветы ставят в несколько ведер. К концу уроков начинается раздача букетов учителям старших классов, уборщицам, охранникам. Но раздарить все не удается", — объясняет она.

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По ее словам, учительнице приходится дожидаться сумерек, чтобы люди не видели, как она с полными ведрами цветов пробирается к мусорным контейнерам.

"Жаль, конечно, выбрасывать, но что делать?" — говорит директор.

Не сомневаюсь, что родители хотят как лучше. Возможно, они считают, что, если ребенок не принесет в школу персональный букет, для него самый первый день учебы станет менее торжественным и педагога он не порадует в полной мере. В то же время постоянно ведутся разговоры, что школы "тянут" из родителей деньги.

Так может хоть на цветах стоит чуть-чуть сэкономить? Кто-нибудь заметит, что цветы по сравнению со шторами просто мелочь. Трудно сказать, ведь нынче и букеты не так уж дешевы. Если через несколько дней только в первые классы пойдут около 100 тысяч человек, то остальная арифметика весьма проста — на цветы уйдут миллионы.

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Недавно я узнала, что родители учеников одной из российских школ сами выступили с инициативой ограничиваться "коллективными" букетами. Возможно, они сообразили, что цветы на мусорках вряд ли воспитывают в детях чувство прекрасного. Однако идея не свелась к экономии средств. Решено было всем классом собрать деньги, которые обычно тратились на цветы, купить на них один букет, а остальное направить в фонд помощи тяжелобольным детям.

Это предложение показалось мне интересным и перспективным. У нас в республике общественные организации не устают бить во все колокола, стараясь привлечь внимание к проблемам больных детей. Не секрет, что в специализированных медицинских учреждениях и реабилитационных центрах катастрофически не хватает средств. Так почему бы вместо покупки учителям цветов, которые очень быстро окажутся в мусорном контейнере, не потратить деньги с большей эффективностью?

Не думаю, что педагоги будут против.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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