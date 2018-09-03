От Абхазии до Кыргызстана: как РФ сотрудничает с СНГ по военным вопросам

Государственная программа вооружений России на ближайшее десятилетие оценивается в 19 триллионов рублей. Немалые бюджетные средства расходуются и на содержание российских военных баз и объектов на постсоветском пространстве, в ближнем зарубежье.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 августа провел совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года по теме расходов на национальную оборону. Современные вызовы и угрозы требуют дорогостоящего реагирования, и на вопросах безопасности Россия не экономит.

Так, Государственная программа вооружений на ближайшее десятилетие (утверждена в 2017 году) оценивается в 19 триллионов рублей. Немалые бюджетные средства расходуются и на содержание российских военных баз и объектов на постсоветском пространстве, в ближнем зарубежье.

Безопасность России и ее союзников не должна быть предметом торга. Обычно взаимные расчеты осуществляются поставками оружия и энергоносителей, списанием старых долгов. И все же присущие каждой стране геополитические особенности находят отражение в цифрах.

Солнечная Армения

Россия де-юре не платит за пребывание 102-й военной базы в Гюмри, которая совместно с национальной армией обеспечивает оборону республики и выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности. Однако в рамках стратегического партнерства Москва щедро дает Еревану оружейные кредиты и поставляет вооружения по внутрироссийским ценам.

Недавно завершены поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. И в соответствии с межправительственным соглашением от 24 октября 2017 года РФ предоставит армянской стороне государственный кредит еще на 100 миллионов долларов.

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Благодаря льготному кредитованию и минимальным ценам Армения накопила внушительный потенциал современных вооружений, включая ракетные комплексы "Искандер-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, РСЗО "Смерч". На международном рынке все это стоило бы гораздо дороже.

Независимая Абхазия

В Гудаутском и Очамчирском районах республики с февраля 2009 года дислоцируется 7-я Краснодарская Краснознаменная военная база, которая защищает государственную независимость Абхазии и интересы России в Закавказье. Договор между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, отражает развитие союзнических отношений Абхазии и России, дальнейшее укрепление региональной безопасности.

Размещение 7-й военной базы безвозмездное. Однако на плановую трехлетнюю модернизацию абхазской армии в 2015 году Россия выделила 5 млрд рублей (73,5 миллиона долларов). Разумеется, цифра не окончательная.

Бескорыстная Беларусь

В Беларуси по 25-летнему договору аренды с 1995 года дислоцируется отдельный радиотехнический узел "Волга" из состава Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Второй объект – радиостанция сверхдлинноволнового диапазона в Вилейках – обеспечивает связь Главного штаба со стратегическими атомными подводными лодками, находящимися в подводном положении ВМФ РФ.

Минск не берет плату с Москвы за ее военные объекты. В свое время американцы предлагали Беларуси 10 миллиардов долларов за ликвидацию на белорусской земле российской РЛС. Президент Александр Лукашенко ответил, что братство с Россией не продается. Не безвозмездное размещение этих объектов могло бы стоить России около 20 миллионов долларов в год. Соглашения действуют до 7 июня 2021 года.

Дорогой Казахстан

Самые значительные расходы Минобороны РФ в ближнем зарубежье связаны с Казахстаном. На основе двусторонних соглашений Россия сохранила за собой (в качестве арендатора) и продолжает эксплуатировать в республике семь крупных военных объектов, общая площадь которых превышает 11 миллионов гектаров.

Это 5-й Государственный испытательный полигон и 4-й Государственный межвидовый испытательный полигон, легендарный полигон "Капустин Яр" (расположенный большей частью в России), 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта Минобороны РФ, отдельный полк транспортной авиации ВКС России и ряд других объектов. За все это Россия платит около 200 миллионов долларов в год.

В 2002 году космодром Байконур перешел в распоряжение "Роскосмоса" и все же остается важным сектором системы национальной безопасности РФ. Всего за аренду Байконура Россия заплатила Казахстану более 2,6 миллиарда долларов.

Прагматичный Кыргызстан

Россия арендует в Кыргызстане авиабазу Кант, испытательную базу противолодочного вооружения ВМФ РФ, узел связи ВМФ, автоматическую сейсмическую станцию и радиосейсмическую лабораторию Сейсмической службы Минобороны РФ. Межгосударственные отношения и военно-техническое сотрудничество Кыргызстана и России развиваются конструктивно.

На авиабазу Кант в Кыргызстане поступят модернизированные штурмовики Су-25.

До конца 2018 года на вооружение авиабазы ОДКБ Кант поступят модернизированные Су-25СМ, которые называют "летающими танками". Авиабаза остается важным инструментом обеспечения безопасности в Центральной Азии.

В порядке дружественного взаимозачета Москва списала Бишкеку 240 миллионов долларов долга и ежегодно платит 4,5 миллиона долларов в счет арендной платы.

Тревожное Приднестровье

На территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) располагаются российские миротворческие силы в составе одного батальона и Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ), которая состоит из двух отдельных мотострелковых батальонов и батальона охраны. Военнослужащие ОГРВ выполняют миротворческие задачи, охраняют склады с боеприпасами (времен СССР) в селе Колбасная Рыбницкого района.

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Миротворческая миссия осуществляется на основании соглашений между РФ и Молдавией от 1992 года. Российские части и подразделения на территории Приднестровья дислоцируются бесплатно. На обеспечение миротворческой деятельности и поддержание боевой готовности в регионе российского миротворческого контингента из федерального бюджета РФ ежегодно выделяется более 150 млн рублей, или 2,2 миллиона долларов.

Горячий Таджикистан

На территории Таджикистана дислоцируются 201-я российская военная база и оптико-электронный комплекс "Окно". База обеспечивает региональную стабильность и выполнение союзных обязательств в рамках ОДКБ. "Окно" входит в систему контроля космического пространства, действует в интересах Воздушно-космических сил России.

Данные о финансовых условиях содержания 201-й базы официально не сообщаются. Но очевидно, что обеспечение деятельности такой мощной военной базы – дело дорогостоящее. Кроме того, известно, что с 2005 года Россия безвозмездно передала Таджикистану свыше 300 единиц бронетанковой техники.

Дружественная Южная Осетия

Российская 4-я гвардейская Вапнярско-Берлинская Краснознаменная военная база дислоцируется на северной окраине города Цхинвала безвозмездно. Однако в 2008 – 2018 годах объем российской финансовой помощи Южной Осетии составил около 60 миллиардов рублей (более 880 миллионов долларов), и значительная часть этой суммы направлена на укрепление безопасности дружественной республики и южных рубежей России.

Даже этот короткий обзор делает очевидным многомиллиардную стоимость зарубежного базирования российских войск и сил. И все же, несмотря на высокие затраты, в ближайшие десятилетия Москва и ее ближайшие союзники вряд ли откажутся от подобного взаимодействия.

Для сравнения: США имеют 700 зарубежных военных баз, разбросанных по разным континентам. Пентагон присутствует в 130 странах мира. Американцы ежегодно тратят на зарубежное военное присутствие более 170 миллиардов долларов. Мы не соревнуемся, просто реагируем на вызовы и угрозы.

Зарубежные военные объекты – не самоцель, а эффективный военно-дипломатический инструмент укрепления национальной и международной безопасности.

В нашем случае базы повышают боевую эффективность и боевую устойчивость Вооруженных сил РФ и ее союзников, позволяют рациональнее рассредоточить силы и средства, приблизить ракетное оружие к стратегическим объектам (территории) вероятного противника. Базы делают более доступными потенциально опасные направления и кризисные регионы.