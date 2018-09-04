Станет ли Узбекистан Францией в своем регионе

Новый политический сезон дипломатия Республики Узбекистан планирует открыть европейской премьерой. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре 2018 года отправится с визитом во Францию. Это будет первая официальная поездка президента в Европу со времени вступления в должность.

МИД Узбекистана активно и (как я считаю) весьма профессионально начал подготовку к этому "микроисторическому" визиту.

Вот примеры. Анонсированы переговоры с консорциумом французских компаний, которые будут разрабатывать генеральный план свободной туристической зоны "Чарвак".

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Так, 26 августа делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым провела встречу с вице-президентом компании Thales Alenia Space Эриком Имбертом. Представители республики посетили производственные объекты компании Thales Alenia Space по сборке космических спутников. Стороны достигли договоренности о совместной реализации проектов по комплексным космическим системам, включая запуск и управление спутниками различного назначения, а также об организации технологической базы на территории Узбекистана для обучения местных специалистов.

Еще раньше, 22 августа, кабмин РУ своим постановлением утвердил создание Французского культурного центра при Министерстве культуры Узбекистана. Помимо этого заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, встретившись с региональным директором Французского альянса по делам Центральной Азии Микаэлом Фуэнте в Париже, обсудил создание кафедр французского языка при вузах Узбекистана, увеличение количества специализированных школ и часов преподавания французского, а также разработку учебных материалов для образовательных учреждений. Кроме того, делегация Узбекистана провела во Франции переговоры с ректором Парижской академии Жилем Пеко об укреплении сотрудничества в области образования и о подписании новых соглашений и программ сотрудничества между министерствами образования двух стран. Стороны договорились об открытии филиала одного из университетов Франции в Ташкенте, проведении первого саммита ректоров вузов в Узбекистане, а также об обмене преподавателями и студентами.

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В своем роде знаковым можно считать сообщение от 23 августа о том, что французская компания CIFAL готова помочь Узбекистану в развитии атомной энергетики. В частности, она готова предоставить свое "ноу-хау" и опыт для подготовки специалистов Узбекистана в сфере мирного атома. CIFAL отмечает, что она планирует оказать содействие агентству "Узатом" в проведении технических, коммерческих и финансовых переговоров с российской госкорпорацией "Росатом" по проекту строительства АЭС в Узбекистане. Французская компания также готова оказать содействие в выборе оборудования для строительства и запуска АЭС, заявив, что может принять участие в решении вопросов финансирования проекта по согласованию с узбекской и российской сторонами.

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Я специально "огласил весь список", чтобы обосновать следующий вывод: подготовка визита Мирзиёева в Париж идет по шаблону, максимально комфортному для французской стороны. Французы уже лет 15 охотно обсуждают с "отдаленными контрагентами" только две темы – культуру, особенно франкофонию, и продвижение на зарубежные рынки собственных высоких технологий. В области космических систем и в области ядерных энергетических технологий специалисты Франции действительно доки, но особой внешнеэкономической отдачи, скажем прямо, пока нет. Тут выбор "наживки" со стороны Узбекистана безошибочный. Странно только, что узбекские партнеры прошли мимо французских фармацевтов. Бизнесмены такого профиля с удовольствием бы инвестировали в строительство соответствующего завода для производства массовых медикаментов в интересах всей Центральной Азии.

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Главным событием планируемого визита, однако, станет не подписание пакета соглашений в области культуры и экономики, а встреча Шавката Мирзиёева и Эммануэля Макрона. Два президента будут говорить о глобальной политике в первую очередь, а уж потом о развитии двусторонних отношений. Это важный теневой момент актуальной повестки дня.

Дело тут в следующем. Мирзиёев едет не в какую-то там традиционную "послевоенную" Францию, в которой с дипломатической точки зрения просчитывалось практически все. Президент Узбекистана едет в страну, которая является центром кристаллизации нового мирового полюса силы.

Пора, наверное, уже во всеуслышание заявить, что система международных отношений находится в процессе радикальной трансформации в том смысле, что вместо вяло и по мелочи конфликтующих между собой на геополитическом поле "постсоветских" Евразии и Евроатлантики мы имеем дело с геополитической тройкой: Евроатлантикой, Контевропой (континентальной Европой) и Евразией.

Макрон, по факту, лидер страны, которая, наряду с Германией, является локомотивом выстраивания могучей Контевропы Этот субъект международных отношений (пока его продолжают именовать Евросоюзом, но это анахронизм) претендует на то, чтобы создать первую экономику мира. Китай будет держать второе место. Евроатлантика скатится на третье, что будет иметь для национальных элит этого полюса радикальные и печальные последствия. Пока Трамп держит ситуацию, но игра пошла, что называется, в кость.

Пресс-служба президента Узбекистана СМИ обнародовали точную дату визита Мирзиёева во Францию

Так, 27 августа Эммануэль Макрон в своей речи перед французскими дипломатами заявил, что США пытаются создать новую модель международных отношений — гегемонистскую и противоречащую европейским ценностям. При этом, по словам французского президента, текущую политическую позицию Вашингтона стоит рассматривать как симптом кризиса действующей капиталистической модели глобализации. То есть Макрон не просто подверг критике политику администрации Трампа, но поставил под сомнение главный источник лидерства и процветания США и, не остановившись на этом, пошел далее: предложил создать новую концепцию глобализации, которая не будет вести к гиперконцентрации капитала, технологий и талантов.

Вот здесь Шавкат Миромонович вполне может весьма значимо нарастить политический вес страны и сформировать свой контрастный европейский имидж. Может, если станет полпредом Евразии, интересы которой где-то с Контевропой совпадают. Перспективы здесь больше, чем от очередного фестиваля французской кухни в Ташкенте. Я как советский человек считаю, что узбекская заведомо лучше, но это к слову. Мирзиёев может создать интересную и персональную европейскую политику. Для этого нужна определенная политическая воля. Узбекское общество за последние 30 лет "обросло" (не само по себе, шла целенаправленная работа!) американскими лоббистами, симпатизантами демократических ценностей, "защитниками прав человека" и другой атрибутикой "действующей капиталистической модели глобализации". Мирзиёев кропотливо формировал международный имидж страны под Евроатлантику. Работа проделана большая. Но теперь появилась другая, более модная имиджевая модель.

Пойдет ли руководство Узбекистана на то, чтобы смело сменить "политическую прическу"? Узнаем в октябре!..