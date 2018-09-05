Зачем Путину переговоры с азиатскими лидерами на фоне учений "Восток-2018"

Через неделю, 11 сентября, во Владивостоке откроет свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ).

Хотя мероприятие проводится всего в четвертый раз, оно уже стало одним из самых заметных международных событий в политической и экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Вот и на этот раз на форуме ждут крайне высокопоставленных участников, включая руководителей России, Китая, Японии и ряда других стран.

© Sputnik / Григорий Сысоев Лавров не исключает вероятность военного противостояния между Россией и США

Параллельно в этот же самый день, 11 сентября, российские вооруженные силы совместно с китайскими и монгольскими коллегами начнут международные стратегические учения "Восток-2018".

Маневры воспринимаются тем более знаковыми, если учесть, что они обещают стать историческими и побить по масштабам знаменитые учения "Запад-81", рекорд которых пока не превзойден современной российской армией. По словам министра обороны, будут задействованы 300 тысяч человек (в "Западе-81" было порядка 100 тысяч военнослужащих), 36 тысяч единиц военной техники, более тысячи летательных аппаратов. Учения пройдут практически на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, плюс, разумеется, поучаствуют Тихоокеанский и Северный флоты.

Безусловно, такому совпадению событий предстоит стать объектом многочисленных объясняющих теорий и предположений западных аналитиков о том, какой зловещий — других, как известно, у Кремля не бывает — замысел скрывается за ним.

Однако даже наблюдателям, которые не склонны по любому поводу подозревать Москву в злонамеренности, календарное наложение ВЭФ и учений "Восток-2018" не кажется случайным. Что, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом о смысле данного совпадения.

Самое простое и поверхностное объяснение — это "желание Москвы показать азиатским партнерам товар лицом, продемонстрировать достижения России в том, что в последние годы принято называть "разворотом на Восток".

Оглядываясь назад, кажется даже странным, что данному тренду в политике России всего около пяти лет. Его началом можно считать газовое соглашение с Китаем в мае 2014 года, а активно о развороте стали говорить со следующего года. Собственно, основание ВЭФ в 2015-м было частью этой новой государственной линии.

"Сила Сибири" строится ударными темпами, и финальной точки осталось ждать недолго. Кстати, товарооборот с Китаем в этом году поставит рекорд и превысит 100 миллиардов долларов. Похожие тенденции наблюдаются в отношениях с другими странами: товарооборот с Индией вырос на четверть в прошлом году и еще на четверть за пять месяцев этого.

Интенсивно развиваются инфраструктурные, транспортные и логистические проекты, которым Россия обеспечит новый уровень связанности Азии с Европой: от международного "Нового шелкового пути" до российского Северного морского. Политически Россия — ключевая держава АТР, содействующая в качестве арбитра и посредника стабильности региона. Внешние проекты Москвы дополняются масштабной внутренней работой по развитию дальневосточных регионов страны.

В общем — дороги, газопроводы, ледоколы и мост на Сахалин.

Военная составляющая выглядит органичным продолжением этой конструкции. К тому же проведение именно суперучений параллельно ВЭФ в полной мере отвечает азиатскому менталитету, который знает толк в умении подать себя и ценит это в других.

И можно было бы все происходящее действительно списать на приятные имиджевые хлопоты Москвы, желающей поддержать свое реноме в глазах азиатских партнеров, вот только реальность выглядит куда мрачнее.

Показательно, что "Восток-2018" вызывает куда меньше интереса у западного мейнстрима, чем, например, прошлогодние учения "Запад-2017". Тогда вокруг этих плановых, третьих по счету российско-белорусских тренировок была устроена настоящая медийная истерика, где Россию подозревали аж в желании оккупировать Белоруссию под их предлогом.

Причина видится в западоцентризме доминирующей информационной картины мира. Российская угроза, пусть даже чисто фантазийная, Эстонии или Польше — Западу куда интереснее, чем реальные проблемы какого-то там АТР, пусть даже в регионе живут больше четырех миллиардов человек.

Ситуация усугубляется тем, что глобальные тренды недвусмысленно свидетельствуют о подготовке мира к масштабным потрясениям, причем в последние месяцы эта активность приобрела лихорадочный характер. Достаточно вспомнить стремительный выход России из вложений в американские трежерис. Деловые СМИ полны алармистских прогнозов о коллапсе, который ожидается на мировых рынках этой осенью.

Таким образом, АТР превращается в пороховую бочку, поскольку благодаря своему богатству регион слишком лакомый кусок для "раскулачивания". А многочисленные застарелые конфликты между странами и колоссальное перенаселение делают его идеальной мишенью, которую можно поджечь с самых разных сторон и в результате ограбить. Собственно, совсем недавние усилия Вашингтона по дестабилизации Корейского полуострова еще свежи у всех в памяти.

Можно только представить, насколько мрачной представляется нарастающая перспектива властям азиатских стран, которые очень хорошо помнят, какую страшную цену приходится платить их народам в случае войн.

Проблема в том, что руки многих из них связаны в силу полуколониального и вассального положения по отношению к Западу и конкретно США. Их возможности сопротивляться прописанным для них катастрофическим сценариям зачастую ограниченны.

Sputnik / Павел Лисицын Что будет с долларом и как золото влияет на авторитет США

В этой ситуации Россия, которая в военном аспекте относительно мало интересовалась АТР, проводит учения, недвусмысленно позиционирующие ее как главную армию в этом регионе. А союзничество России с Китаем создает военную силу, с которой никто не сможет конкурировать.

К тому же на примере военной операции в Сирии Москва продемонстрировала (и продолжает это делать) свои навыки и общий подход к современным горячим конфликтам:

— защита и сохранение существующей государственности;

— хирургически точное применение ограниченной военной силы для достижения максимального результата;

— готовность разговаривать, учитывать интересы и искать компромисс с самыми разными силами для умиротворения сторон.

При этом стоит отметить, что даже Япония, у которой по очевидным причинам не вызывает восторга российско-китайский военный союз, может воспринимать его как меньшее зло. Просто потому, что русские нацелены на удержание статус-кво и недопущение скатывания региона в бойню, что выступает приятной альтернативой перспективе быть принесенной в жертву Штатами в азиатской резне всех против всех ради "мейк Америка грейт эгейн".

В этом контексте учения "Восток-2018" параллельно с работой Восточного экономического форума недвусмысленно сообщают всему миру и в первую очередь лидерам азиатских стран несколько ключевых моментов.

© Foto : Свободная пресса Салин: США делают вид, что Россия ввела санкции первой

Во-первых, Москва ожидает резкого обострения ситуации в регионе с возникновением ряда горячих точек. Во-вторых, Россия не собирается просто наблюдать за катастрофическим развитием событий и намерена действовать с целью его недопущения, используя все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: от экономических до военных. В-третьих, времени и надежд отсидеться в стороне все меньше.

Россия за последние годы показала, на что она способна. Штаты тоже ежедневно демонстрируют, во что они превращаются. Скоро для всех настанет крайний срок принятия решения.

Время на исходе.