Как прошла таджикская свадьба в Москве и почему невеста была в красном

Уроженцы Таджикистана Хангома и Халим решили отпраздновать свадьбу в Москве, молодые люди выбрали этот город по нескольким причинам.

Как прошло торжество - читайте в материале Sputnik Таджикистан.

Всю свою жизнь я живу в Москве, здесь играли свадьбу мои родители, брат и многие друзья. Для нас привычный праздник — это роспись в ЗАГСе, прогулка и ресторан. Гостей обычно немного: все свадьбы, на которых мне довелось побывать, были почти камерными.

Недавно мне посчастливилось увидеть совсем другую историю. Я побывала на настоящей таджикской свадьбе (по-таджикски — "туй") в Москве. Сборы невесты, обряд никах (венчание), важные традиции и десять часов нескончаемого веселья вкупе с таджикским гостеприимством. Спешу рассказать, как это было.

Таджикский праздник для всех

Sputnik / Стас Этвеш Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Халима

Свадебные торжества начались рано утром на юго-востоке Москвы в квартире невесты. Все по порядку: сначала сборы будущей жены, затем – волнительное ожидание жениха, обряд никах, прогулка в парке неподалеку и в завершение вечера – ужин в ресторане.

Я слегка опаздываю, а мой коллега-фотограф уже на месте. Он прислал фотографию праздничного дастархана и сказал, что первым делом его пригласили к столу. Неудивительно: кто ж не знает про знаменитое таджикское гостеприимство! В Москве его тоже никто не отменял, и оно начинается прямо с порога.

Веселье в подъезде слышно аж с первого этажа: таджикскую свадьбу легко найти по звучанию музыки и веселым голосам.

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На пороге меня встречает невеста: широкая улыбка, выразительные глаза, длинные темные волосы – ослепительная таджикская красота, кажется, сбивает меня с ног, но я быстро прихожу в чувство. В московской квартире много народу, и все стремятся познакомиться и поскорее пригласить в дом.

Внутри уже вовсю идут свадебные приготовления: на кухне что-то кипит, доносится сладкий запах, в зале смеются мужчины и накрыт праздничный стол, по коридору туда-сюда бегают дети с воздушными шариками в руках. Меня приглашают в святая святых — комнату, где проходят сборы невесты.

В помещении праздничный беспорядок, я сразу обращаю внимание на большой сверток в углу – это выкуп за невесту. В Таджикистане жених "выкупает" возлюбленную согласно обычаям: приобретает все — от свадебного наряда и украшений до мелкой домашней утвари и мебели.

Хангома и Халим решили от этой традиции не отказываться, но в Москве выкуп таджички получится гораздо скромнее.

Как это часто бывает в Таджикистане, будущих молодоженов познакомили родственники. Все было, как положено: у родителей невесты спросили разрешение на брак, а у самой девушки — согласия.

Пара раздумывала недолго: свадьбу наметили по-таджикски пышную, но с одним нюансом — гулять решили в Москве. По словам невесты, свадьба в российской столице выходит дешевле, а праздновать можно дольше.

"После свадебных торжеств в Москве обязательно поедем в Таджикистан, навестить всех родственников и друзей. А пока празднуем здесь, в Москве тоже есть свои", — рассказывает таджичка.

В ожидании жениха

Sputnik / Стас Этвеш Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Халима

В этот важный день девушке помогают две подруги. Они суетятся вокруг невесты, делают ей прическу и макияж, всячески подбадривают и заботливо держат за руку. Сначала будущую жену одевают в наряд для никаха.

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Для обряда таджичка выбрала красный бархатный костюм, расшитый золотом, яркую тюбетейку и традиционные памирские украшения, которые девушка сделала своими руками.

Я чувствую, что Хангома очень волнуется перед свадьбой, но старается не подавать виду. На первый взгляд она больше переживает за своих свидетельниц и постоянно интересуется, успели ли те привести себя в порядок и не устали ли от навалившихся за последние дни дел. Переживает она и за нас, гостей, постоянно предлагая чай и другие угощения.

Чтобы немного разрядить обстановку, предлагаю невесте окунуться в воспоминания и рассказать, как проходила подготовка к свадьбе в Москве.

"Ой, организовать было совсем нетрудно, — оживленно говорит девушка. — Свои своим везде помогут. Приготовлений было много, вчера до ночи готовили белую халву. Было весело".

Приготовление белой халвы — одна из основных предсвадебных таджикских традиций. Считается, что чем быстрее получается приготовить сладость, тем легче будет жизнь у молодых после свадьбы.

"Знаю один случай, когда халву делали восемь часов. Сейчас уже изобрели всякие "лайфхаки", чтобы было не так долго", — рассказывает подружка невесты.

Там временем на кухне в узорчатом блюдце поджигают пряную траву "буй", что в переводе с рушанского означает "запах". С помощью этого ритуала дом "очищают", выгоняя злых духов.

На столе уже томятся ароматные лепешки, щедро политые растопленным сливочным маслом. Это первое, чем угостят будущего мужа, когда он переступит порог дома невесты.

Напряжение растет. Все ждут появления жениха. Хангома все чаще смотрит в окно.

Через некоторое время к дому подъезжает автомобиль, из него выходит Халим и его свидетели — все в ярко-красных галстуках и тюбетейках. Хангома облегченно вздыхает и берет за руки своих подруг.

"Наш лисенок приехал", — радостно восклицают они.

Никах в Москве

Sputnik / Стас Этвеш Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Халима

Задача родственников невесты — не пустить жениха в дом. Задача Халима — прорваться к своей любимой. Несколько минут упорной борьбы, и жених с друзьями выигрывают схватку. Они проходят в гостиную, женщины приносят молодым людям лепешки.

Скоро начнется обряд никах…

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Я скромно отхожу в сторону, думая, что присутствие посторонних людей на такой важной части праздника будет лишним. Однако нас с фотографом приглашают понаблюдать за обрядом, но просят присесть на колени и не снимать.

Мулла зачитывает молитвы и благословения. Его звонкий и четкий голос отражается от стен и наполняет все помещение. У меня по телу пробегают мурашки, я смотрю на невесту.

Хангома сидит неподвижно, ее голова покрыта красной шалью, руки сложены на коленях и немного дрожат. Мулла замолкает и берет в руки документы, которые молодые должны подписать. Несколько минут на подпись, поздравления, и Хангоме пора переодеваться — впереди еще прогулка и банкет в ресторане.

Подруги отводят таджичку в комнату. Девушка кажется немного растерянной от волнения, но очень счастливой. Переодеваясь в еще один красный наряд, Хангома обращается ко мне, широко улыбаясь:

"Все, мы теперь муж и жена", — говорит она.

Памирский дом и обмен тюбетейками

Sputnik / Стас Этвеш Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Халима

Все гости уже торопятся в парк. Нас рассаживают по машинам.

"Таджикский свадебный кортеж" слышно за несколько кварталов: мы едем с широко открытыми окнами и громкой музыкой. В люке одной из машин расположился оператор, он снимает репортаж на полном ходу.

В авто звучит традиционная памирская свадебная песня. На экране планшета сменяют друг друга фотографии счастливых молодоженов. Довольно быстро мы приезжаем в парк "Кузьминки" в Москве.

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Это место молодожены выбрали неслучайно: именно здесь находится Памирский дом. Сооружение построили в прошлом году для показа на фестивале "Россия-Таджикистан — Памир-Москва". Памирский дом очень понравился руководству музея Москвы и было решено оставить его в "Кузьминках", чтобы молодожены приходили фотографироваться. Так и получилось.

Сделав несколько десятков снимков на фоне Памирского дома, муж и жена отправляются гулять по парку. Хангома и Халим выглядят прекрасно и приковывают взгляды посетителей: роскошный свадебный красный наряд и легкая фата до пола приводят в восторг и взрослых, и детей.

В какой-то момент мы встречаем земляков: в московском парке "Кузьминки" гуляет еще одна таджикская свадьба.

"Ух ты, сейчас женихи могут обменяться тюбетейками. Такая свадебная традиция у нас в Таджикистане", — шепчет мне на ухо подружка невесты.

Все с замиранием сердца ждут, что же решит Халим. В итоге "родная" тюбетейка остается при нем.

Дальше свадьба движется в сторону лодочной станции — это еще одна локация для фото. Родственники молодоженов арендуют одну лодку. Однако потом свидетели жениха тянутся за второй.

"Не оплачено", — раздается грозный голос кассира.

Молодые люди смущенно отходят в сторону.

"Хотели сделать по-таджикски, — улыбаясь говорит мне подруга Хангомы. — У нас так часто. По-соседски".

Танцы, косы и конфетка на счастье

После парка мы снова рассаживаемся по машинам и держим путь в ресторан, там нас уже ждут более трехсот гостей.

Как только Хангома и Халим входят в ресторан, помещение буквально взрывается от аплодисментов и свиста. Отовсюду звучит таджикская музыка. Гости в танце провожают молодоженов до их мест во главе стола. Все рассаживаются. Гостей так много, что официанты расставляют еще несколько столов для вновь прибывших.

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Блюда не столе сменяются очень часто, таджикская свадьба — настоящий праздник живота. Шурпа, многочисленные закуски, несколько видов мясных блюд и, конечно же, ароматный плов — все для дорогих гостей. Когда места для тарелок на столе не хватает, следующая партия просто ставится сверху.

Но кажется, что больше смены блюд таджиков интересуют танцы. Гости на свадьбе (да и сами молодожены) не упускают любую возможность пуститься в пляс.

Таджикское настроение заполняет помещение ресторана: гости с энтузиазмом выходят на танцпол, дети уже облюбовали сцену, одно поздравление сменяет другое, артисты исполняют национальные мелодии.

Под свадебные торжества ресторан в Москве забронирован с 13 до 19 вечера. А это значит, что можно погулять целых шесть часов, что для сегодняшнего Таджикистана — непозволительная роскошь из-за принятого закона об обрядах.

"Мы еще и поэтому выбрали Москву для празднования свадьбы. Здесь можно немного дольше пошуметь", — признается мне Хангома.

Веселье не смолкает ни на минуту, таджикское гостеприимство обволакивает меня, с первых минут я чувствую себя комфортно, даже при таком количестве гостей.

Ближе к концу свадьбы гости начинают собираться в главном зале ресторана. Скоро произойдет один из самых важных моментов вечера — "шай".

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Хангому уводят в специальное помещение. Там женщины заплетают ей традиционные косы и надевают семь разноцветных платков. У каждого из них свое значение, к примеру, белый — чистота, красный — любовь.

Важно, чтобы прическу делала женщина, у которой живы родители, а сама она была счастлива в браке. Это сулит счастливую жизнь и молодым.

Затем голову невесты "посыпают" конфетами, чтобы совместный быт пары был легким. Потом эти сладости раздают присутствующим девушкам, одна из конфет достается и мне – на счастье.

Хангому выводят в главный зал. Сейчас молодожены вместе со свидетелями отправятся домой. Там друг жениха снимет с невесты семь платков. С этого момента он обязуется быть ей названным отцом и должен заботится о Хангоме. Но гости этого уже не увидят, для нас свадебные торжества в Москве подошли к концу.

Мы дружной толпой идем в сторону московского метро, все обсуждают, какой хороший и душевный у таджиков получился праздник. И это так. В голове еще долго будет звучать таджикская музыка.