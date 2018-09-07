Итоги недели: спортивный прорыв в Кыргызстане и ликвидация левого бизнеса

Что за сенсацию устроили узбекистанцы в Кыргызстане, а также какие виды бизнеса теперь "прикроют" в республике, а какие будут поощрять, читайте в еженедельном обзоре.

Уходящая неделя была богата на спортивные награды, столичные власти активно помогали предпринимателям благоустроить город, а в сфере бизнеса законом установлены новые правила игры.

Легенды спорта

На прошедшей неделе состоялись Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, где произошла неожиданная сенсация: сборная Узбекистана по кок-бору выиграла у Казахстана со счетом 5:4.

Дело в том, что казахстанская команда являлась фаворитом игр (ведь они национальные чемпионы по казахскому кокпару, аналогу кок-бору). Теперь же узбекистанцам предстоит финал с хозяевами турнира - кыргызстанцами.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков В Узбекистане займутся развитием кок-бору

Успех на спортивной арене республике принесли участники Азиады в Индонезии. Всего спортсмены завоевали 70 медалей : 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых. Правительство решило наградить призеров, для чего из бюджета выделило 210 тысяч долларов. Победители Азиады получат от НОК по десять тысяч долларов. В медальном зачете узбекистанцы заняли пятое место.

Футбольная сборная под руководством нового главного тренера Эктора Купера сыграла свой первый матч. Игра со сборной Сирии закончилась ничьей со счетом 1:1. Впрочем, новый тренер еще до матча призывал не ждать громких успехов.

Сабина Шарипова из Ташкента и ее партнер Михаил прошли в топ-100 шоу "Танцы". Теперь паре предстоит пройти несколько этапов отбора, чтобы побороться за место в команде одного из наставников.

Социальные реформы

Пока спортсмены завоевывают международный Олимп, правительство решает, как облегчить жизнь простых граждан. Теперь работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном размере с октября этого года.

На днях хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с предпринимателями и рассмотрел более 50 проектов по постройке новых зданий и реконструкции старых. Хоким выслушал всех предпринимателей и одобрил около 80% из предложенного. В случае реализации всех проектов откроются новые рабочие места для более чем 56 тысяч узбекистанцев.

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте реализуют 47 инвестиционных проектов на 5,5 миллиарда сумов

При всех возможностях, которые власти создают для легального ведения бизнеса, некоторые все равно пытаются вести дела нечестно. Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около 4 миллионов долларов. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также им предъявлено обвинение в нанесении ущерба государству.

Борьба с подпольным предпринимательством и любителями легкой наживы продолжается. Организаторов незаконного бизнеса предлагают лишать свободы на срок от трех до 8 лет.

Теперь попрошаек, использующих инвалидов и стариков, а также организаторов такого дела начнут привлекать к ответственности. Соответствующий законопроект рассматривается на портале Обсуждения нормативно-правовых документов.

За рулем

Тем не менее проблема пробелов в законодательстве остается актуальной во многих сферах. Например, вопрос этики поведения за рулем в законе никак не регулируется. В Facebook пользователи активно обсуждают видеоролик, на кадрах которого автоледи ругается с водителем соседнего авто и плюется шелухой от семечек в окно. Перепалка происходит на глазах у ребенка, который сидит на коленях у автолюбительницы.

Facebook / Тимур Руз Лузгая семечки с ребенком на коленях: что автоледи устроила в Ташкенте

На вопрос водителя соседнего автомобиля, зачем она посадила малыша за руль, автоледи показала неприличный жест средним пальцем. В комментариях пользователи недоумевали, куда смотрят инспекторы, а также предполагали, что из-за такого поведения и случаются аварии.

Сотрудники ГУВД Ташкента пытаются установить личность героини ролика. Помимо прочего, инспекторы отмечают, что девушка была не пристегнута ремнем безопасности.

GM Uzbekistan тем временем выставила на продажу более 29 тысяч машин. В списке такие модели, как "Дамас", "Лабо", "Матиз", "Спарк", "Нексия", "Кобальт", "Лачетти", "Малибу" и "Каптива". Ездой можно будет наслаждаться уже в ноябре, но договор необходимо заключить в текущем месяце.