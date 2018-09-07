Итоги недели: спортивный прорыв в Кыргызстане и ликвидация левого бизнеса

Уходящая неделя была богата на спортивные награды, столичные власти активно помогали предпринимателям благоустроить город, а в сфере бизнеса законом установлены новые правила игры.
Легенды спорта
На прошедшей неделе состоялись Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, где произошла неожиданная сенсация: сборная Узбекистана по кок-бору выиграла у Казахстана со счетом 5:4.
Дело в том, что казахстанская команда являлась фаворитом игр (ведь они национальные чемпионы по казахскому кокпару, аналогу кок-бору). Теперь же узбекистанцам предстоит финал с хозяевами турнира - кыргызстанцами.
Футбольная сборная под руководством нового главного тренера Эктора Купера сыграла свой первый матч. Игра со сборной Сирии закончилась ничьей со счетом 1:1. Впрочем, новый тренер еще до матча призывал не ждать громких успехов.
Сабина Шарипова из Ташкента и ее партнер Михаил прошли в топ-100 шоу "Танцы". Теперь паре предстоит пройти несколько этапов отбора, чтобы побороться за место в команде одного из наставников.
Социальные реформы
Пока спортсмены завоевывают международный Олимп, правительство решает, как облегчить жизнь простых граждан. Теперь работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном размере с октября этого года.
На днях хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с предпринимателями и рассмотрел более 50 проектов по постройке новых зданий и реконструкции старых. Хоким выслушал всех предпринимателей и одобрил около 80% из предложенного. В случае реализации всех проектов откроются новые рабочие места для более чем 56 тысяч узбекистанцев.
Борьба с подпольным предпринимательством и любителями легкой наживы продолжается. Организаторов незаконного бизнеса предлагают лишать свободы на срок от трех до 8 лет.
Теперь попрошаек, использующих инвалидов и стариков, а также организаторов такого дела начнут привлекать к ответственности. Соответствующий законопроект рассматривается на портале Обсуждения нормативно-правовых документов.
За рулем
Тем не менее проблема пробелов в законодательстве остается актуальной во многих сферах. Например, вопрос этики поведения за рулем в законе никак не регулируется. В Facebook пользователи активно обсуждают видеоролик, на кадрах которого автоледи ругается с водителем соседнего авто и плюется шелухой от семечек в окно. Перепалка происходит на глазах у ребенка, который сидит на коленях у автолюбительницы.
Сотрудники ГУВД Ташкента пытаются установить личность героини ролика. Помимо прочего, инспекторы отмечают, что девушка была не пристегнута ремнем безопасности.
GM Uzbekistan тем временем выставила на продажу более 29 тысяч машин. В списке такие модели, как "Дамас", "Лабо", "Матиз", "Спарк", "Нексия", "Кобальт", "Лачетти", "Малибу" и "Каптива". Ездой можно будет наслаждаться уже в ноябре, но договор необходимо заключить в текущем месяце.