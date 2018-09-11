Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли

Прошедший в Дели "стратегический диалог" между США и Индией оказался интересным прежде всего благодаря реакции всех "заинтересованных сторон". А именно — Москва и Пекин молчат на официальном уровне. В Штатах тоже все относительно тихо, по принципу "не спугнуть" (об этом ниже). Зато многие индийцы бурно возмущаются итогами "диалога", в том числе делают это в неофициальных изданиях Китая (и не только там).
Дело в том, что внешнеполитическая стратегия Индии при нынешнем премьер-министре Нарендре Моди сводится к тому, чтобы не присоединяться ни к каким центрам силы, держась от них на равном расстоянии. Идея великолепная, пока дело не доходит до ее конкретного воплощения.
Таковое обсуждалось около десяти лет, то есть еще при прежнем правительстве Индии. Без него было бы бессмысленно осуществить мечту Дональда Трампа ("покупай американское", в данном случае вооружения), так же как и намерения Дели — приобрести у США вертолеты морского базирования, "Геркулесы" для десантников, беспилотники и многое другое. Оценки сумм закупок разные, но это — при любом раскладе — несколько миллиардов долларов.
Дело в том, что вся эта техника без "безопасных и совместимых" коммуникаций оказывается малопригодным железом. Но коммуникации так устроены, что американцы получают доступ к индийским военным каналам связи.
Однако без этого не получится такая ситуация: индийский Boeing P-8I, охотящийся в Индийском океане за китайскими подлодками, безопасно связывается с базой на суше.
Но в том и суть, что Индия развивает военные связи также и с Китаем, не говоря о России, то есть совершенно не желает рвать одни партнерства ради других. Она просто хочет (по части вооружений) взять лучшее у всех, не забывая также и европейцев. Например, что касается ЗРК, то Дели тоже нужно лучшее — и Индия говорила о намерении купить С-400 у России.
Именно вокруг этой ситуации и разворачивалась драма на "стратегическом диалоге" в Дели, детали которого сейчас постепенно выплывают. Смысл в том, что стиль политики США (а также и недавно принятый там закон) подразумевает, что если кто-то покупает у России С-400, то подпадает под американские санкции. И это сейчас, в частности, объясняют Турции, где фигурируют те же С-400 и та же ситуация.
Кстати, наше присутствие на индийских военных рынках (продажи и совместные разработки вооружений) оценивают в 60%, но США догоняют, выйдя на второе место.
В итоге возникла деликатная зависшая ситуация: нажать на Индию — значит, возможно, остаться ни с чем, а создать прецедент, когда американский партнер одновременно остается российским партнером, — это как-то непривычно.
А тут еще выборы. В Соединенных Штатах острая ситуация с довыборами в ноябре, на которых республиканцы надеются хотя бы сохранить нынешние позиции. В Индии весной переизбирается Моди.
В результате — ничего. Никакой информации, как же насчет С-400. Не стоило бы удивляться любому исходу событий (по части С-400 и не только), но пока все участники встречи в Дели ведут себя исключительно тихо.
Но это не значит, что кто-то отказался от типично американских методов нажима на Индию по другим сюжетам: ей настоятельно рекомендуют полностью перестать закупать иранскую нефть, выровнять торговый баланс с США и так далее. По факту от Дели этого даже требуют, но мягко. Любое резкое движение — и проигрывает как Индия (то есть остается без своей стратегии быть партнером всех противостоящих сил), так и США (лишаются своей мечты стравить Индию с Китаем).
Давайте вспомним, как в конце 90-х много людей в Москве мечтали о российско-китайско-индийском единстве против всесилия Запада во главе с США. И пока Запад еще выглядел и правда всесильным, это единство получалось. И втягивало в свою орбиту множество других стран (вспомним ШОС, БРИКС и многое другое).
Но сейчас ситуация несколько другая. Потому что, в частности, Индия стала — или ощущает себя — очень большой. Ей не хочется быть младшим партнером у кого бы то ни было — США, Китая или России. Индия ищет способ самостояния, и это понятная цель. Но…
Но множество комментариев индийских авторов по поводу сложившейся ситуации мрачные. Например, такой: правительству не удастся таскать только вишенки с торта. То есть торт придется потреблять целиком — раз приобретаешь оружие у США, то получаешь и проамериканскую политику в нагрузку. И дальше: "Администрация Трампа блестяще перехитрила правительство Моди, сделав отношения Индии с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном зависимыми от людей в Вашингтоне".
Посмотрим, чья оценка окажется правильной.
Источник: РИА Новости.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.