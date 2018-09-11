Взятки не гладки: самые громкие коррупционные дела в Узбекистане

В Узбекистане набирает обороты борьба с коррупцией, взяточничеством и кумовством на местах. Какие серые схемы удалось прекратить в этом году, а по каким завершается следствие, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
Закон превыше статуса
Власти продолжают последовательную политику по выявлению и пресечению случаев коррупции на всех уровнях власти. Несколько уголовных дел было заведено в Ташкенте и Самарканде. Так, в столице Узбекистана произошло очередное громкое задержание – на сей раз на взятке попался хоким Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов. Чиновник был пойман с поличным сотрудниками СГБ в сентябре текущего года при получении взятки в крупном размере, предположительно, за выделение земельных участков.
При распределении земельных участков предпринимателям был замечен в вымогательстве еще один хоким - экс-глава хокимията Самаркандской области Туробжон Джураев. В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов. Туробжон Джураев был взят под стражу в июле этого года.
Задержание хокимов на местах – далеко не единичные случаи коррупционных дел последних месяцев и даже недель. Так, в начале сентября были заключены под стражу руководители пяти крупных рынков в Ташкенте за хищение около четырех миллионов долларов и нанесение ущерба государству. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Однако самым громким процессом остается дело старшей дочери Ислама Каримова - Гульнары. Против нее с июля прошлого года продолжается следствие по ряду обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.против Каримовой за вымогательство и уклонение от уплаты налогов было возбуждено еще в октябре 2013 года. По данным следствия, преступления были совершены в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.
В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следователей, общая сумма причиненного ущерба составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.
Игра по-крупному: пирамида, валютчики и мошенничество
В Чиназском районе столицы из-за участия в деле Ахмадбая был отстранен прокурор. Бекзод Мирсоатов был отстранен от занимаемой должности на время расследования и выборочных проверок по делу финансовой аферы Ахмада Турсунбаева.
В финансовую пирамиду Ахмадбая Турсунбаева были вовлечены несколько десятков тысяч человек. При аресте у Ахмадбая конфисковали около 12 миллионов долларов. Позднее был установлен факт пособничества мошеннику со стороны одного из сотрудников Генпрокуратуры.
Цена на авто
Не все так гладко оказалось и в сфере производства автомобилей. В июне текущего года Шавкат Мирзиёев подверг критике деятельность компании "Узавтосаноат".
"В системе акционерной компании "Узавтосаноат" много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости", — отметил глава государства на совещании.
Компанию возглавил Шавкат Умурзаков, который до этого работал в системе Генпрокуратуры. Президент возложил на него ответственность за повышение объемов производства и сокращение себестоимости продукции.
Неприкасаемых нет
Борьба с коррупцией в стране активизировалась практически сразу после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана. Глава государства неоднократно во время своих выступлений и на рабочих заседаниях заявлял о непримиримости в борьбе со взяточничеством, давая понять, что неприкасаемых быть не должно. Особое внимание президент уделял судебной системе, сфере госзакупок и работе налоговых структур.
Все этим изменения уже дали свои плоды. Помимо вышеуказанных процессов постоянно появляется официальная информация о пресечении фактов коррупции среди служащих среднего и низшего звена. Таким образом, последовательная борьба с коррупционерами продолжается на всех уровнях власти, а сами дела становятся достоянием широкой общественности.