С чем белорусы пришли в Узбекистан

Экономический форум межрегионального сотрудничества с участием узбекских и белорусских предпринимателей прошел в столице Узбекистана в среду, 12 сентября, непосредственно в первый день визита в республику белорусского президента Александра Лукашенко.
Долгожданный визит
Беларусь приступила к реализации новой для себя экспортной стратегии и диверсификации (расширении ассортимента) рынка. "Нам есть что предложить партнерам, особенно – в Республике Узбекистан", — заявил в среду на межрегиональном деловом форуме в Ташкенте заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.
"Для нас приоритетным является сотрудничество в научной сфере, агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности", — отметил Русый.
Вице-премьер уточнил, что в ближайшие дни в Узбекистане будет открыт новый завод дорожно-строительной техники. Также в Республике Беларусь намерены создать производственный комплекс по очистке и сушке зерна.
"Узбекистан обладает серьезным экономическим потенциалом. У людей есть стремление совершенствовать свою жизнь и желание трудиться. И это вселяет в нас определенный оптимизм и представляет наши перспективы. Белорусская сторона твердо настроена на поиск новых направлений в сотрудничестве", — заявил Русый.
В рамках проводимых в Ташкенте мероприятий деловым кругам Беларуси и Узбекистана представлена отличная возможность познакомиться и презентовать своим потенциальным партнерам и коллегам новые идеи, предложения и инновационные достижения.
Он также выразил уверенность, что визит президента Беларуси в Узбекистан придаст новый импульс взаимоотношениям двух стран, а достигнутые в ходе визита договоренности позволят укрепить и нарастить взаимный товарооборот.
"Перед нашими экономиками поставлена конкретная цель — в течение самого короткого времени достигнуть уровень товарооборота в 500 миллионов долларов. Цифра по сегодняшним меркам значительная, но вполне досягаемая", — заключил политик.
Дело техники
Белорусские партнеры также готовы наладить создание сборочного производства. Генеральный директор холдинга МТЗ Федор Доматенко рассказал, на какую сумму подписал контракт с узбекской стороной, а также поделился дальнейшими планами.
"У нас уже есть здесь (в Узбекистане) бизнес. Есть сборочное производство, поставка готовой продукции, и мы уже подписали контракт на общую сумму 15 миллионов долларов на поставку тракторных комплектов. На сегодня мы рассматриваем новую тему для Узбекистана — создание сборочного производства гусеничной и садовой техники на более чем 200 единиц. Это фактически тот объем, который мы делаем в Беларуси. Этим двум темам будут посвящены ближайшие дни, я думаю, что мы подпишем соглашение определенное и к концу года выйдем на какие-то реальные результаты", — сказал Доматенко.
В свою очередь генеральный директор предприятия "Белшина" Владимир Карпяк в интервью корреспонденту Sputnik заявил, что знаком с планами узбекской стороны освоить производство шин у себя в стране, в чем белорусская компания готова оказать техническую поддержку.
"Сегодня мы подписали контракт небольшой, всего на 80 тысяч долларов, но в перспективе мы участвуем на тендере для "Узбекугля", где контракт уже составляет 800 тысяч долларов. Помимо этого мы сейчас осваиваем новые типы и размеры шин для карьерной техники, я надеюсь, что скоро они будут представлены в том числе и на карьерах Узбекистана", — подчеркнул он.
Стратегическое доверие
"Это грандиозное мероприятие, которое отражает заинтересованность сторон, как высшего руководства, так и всех остальных участников процесса, нашего парламента, бизнеса. Это является отражением определенного переосмысления важности наших взаимоотношений. Потому что был период, когда эти отношения не так интенсивно развивались, но сейчас мы наблюдаем эпоху подъема", — констатировал Рахманов.
По его словам, белорусская сторона видит огромную заинтересованность узбекских партнеров.
По его мнению, совместно Узбекистан и Беларусь могут обеспечить свою экономическую безопасность на достаточно длительный период.
"Условия в мире сейчас сложные, ситуация и конъюнктура меняется, поэтому, имея надежных партнеров, можно противостоять этим изменениям, обеспечив благосостояние своих граждан. У нас очень трудолюбивый и талантливый народ – и в Узбекистане, и в Беларуси, мы можем объединить свои усилия для того, чтобы по всем направлениям двигаться", — отметил Рахманов.
При этом он не исключил помимо чисто двустороннего сотрудничества взаимодействие в многостороннем формате для продвижения своих интересов в зоне влияния друг друга.
Рахманов подчеркнул, что между странами был достаточно длительный период, когда взаимодействие было не столь эффективным.
"Мы должны работать вместе, поэтому, я думаю, что возвращаемся на круги своя. Был просто какой-то период, который мы жили не совсем вместе, сейчас, я надеюсь, мы будем жить не просто вместе, а очень тесно. Поэтому нужно восстановить то, что было утрачено. Возможно, имеет смысл создать, например, структуру, такую, как ассоциация экспертных центров, для того, чтобы на этом уровне постоянно обмениваться информацией. Если мы будем идти по пути адекватной аналитики, думаю, это будет той самой основой, которая позволит нам эффективно развиваться", — резюмировал белорусский политик.
Официальная часть визита белорусского лидера состоится 13 сентября, белорусский лидер встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в узком формате они обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.