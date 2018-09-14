Итоги недели: Лукашенко в Ташкенте, хамы на дорогах и дресс-код в вузах

В республике продолжают борьбу с хамами на дорогах, женщины страны теперь могут рассказать о своих проблемах по телефону доверия, а мир узнал об уникальном фестивале макома.

На прошедшей неделе страну посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, легендарную "Каптиву" сняли с производства, а учеников вузов обязали следить за своим внешним видом.

Бизнес, дружба и мировой опыт

Между Узбекистаном и Беларусью за последние два года начали складываться более теплые отношения. В этот раз во время визита Александра Лукашенко параллельно проходил узбекско-белорусский бизнес-форум. Лидеры республик договорились довести товарооборот между странами до одного миллиарда долларов. При этом Лукашенко отметил, что если каждый участник делегации привезет в Минск по одному проекту, то эта цифра вырастет до двух миллиардов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте

Дорожные страсти

Расширение сотрудничества на этой неделе состоялось не только между странами, но и между городами. Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отправился изучать опыт работы наземного метро в Германию . На переговорах с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером он ознакомился с тем, как можно использовать пространство под эстакадами наземного метро и прилегающих территорий.

Решением проблемы улучшения дорог власти столицы занимаются давно. Однако уровень культуры водителей по-прежнему оставляет желать лучшего. Вопиющий случай хамства произошел на одной из остановок общественного транспорта Ташкента. Водитель автомобиля "Матиз" припарковался рядом с остановкой, чем загородил проезд автобусам.

Затем он грубо повел себя в ответ на замечание диспетчера - сотрудницы "Тоштрансдиспетчерхизмат": использовал нецензурную брань, оскорблял женщину, а когда она начала снимать инцидент на видео, попытался вырвать у нее из рук мобильный телефон и ударил ее. В итоге нарушителя задержали и арестовали на пять суток.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Не довез до места и не выпускал из машины: как повел себя таксист в Ташкенте

Другой случай привлек внимание участников дорожного движения и проезжающих мимо зевак - водитель автомобиля "Мерседес" врезался в "Роллс-Ройс". Авария, к счастью, оказалась несерьезной, но класс автомобилей, безусловно, подогревал любопытство окружающих. Фото с места ДТП получило большое количество комментариев в соцсетях, однако личности владельцев элитных авто так и остались неизвестны.

Не успели автолюбители обсудить аварию года, как появилась другая новость, которая сразу разлетелась по сетям. GM Uzbekistan официально объявила о том, что снимает Captiva с производства. Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу. Компания больше не производит регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. Теперь поклонникам этого кроссовера придется поискать альтернативу.

Права и обязанности

На чем ездить на учебу – не главные вопрос для студентов вузов, и даже не второй после хорошо подготовленного домашнего задания. Теперь молодые люди должны тщательно выбирать наряд, прежде чем пойти получать новые знания. В соцсетях разгорелся спор на тему проверки внешнего вида учащихся. У входа в университет стоит декан, его заместитель, а иногда и проректор, которые тщательно рассматривают, во что одет студент.

© Sputnik / Максим Богодвид Встречают по одежке: в вузах взялись за проверку дресс-кода

Среди запрещенных предметов гардероба рубашки без воротника и рукавов, не белого цвета, платки, юбки выше колена, высокий каблук, босоножки и открытая обувь у девушек. Молодым людям нельзя появляться без галстука, а также с щетиной на лице. Нарушителя дресс-кода могут изгнать из здания и не допустить до лекций. Многие пользователи сетовали, что это нарушение прав студентов, поскольку официального обязательного введения формы не было.

Пока одни пытались добиться защиты прав учащихся, о правах женщин шла речь на встрече с представителями КНР. Так Узбекистан подписал Меморандум о сотрудничестве с Шанхайской Федерацией женщин Китая. Делегация во главе с вице-президентом организации Лю Ци провела в республике три дня. Стороны договорились помогать продвигать женщин, повысить их роль в общественной и государственной жизни, а также гарантировали право на качество образования и квалификации для развития предпринимательства среди представительниц прекрасного пола.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Поддержка и возможности: в Узбекистане помогут женщинам в трудных ситуациях

Новый айфоны и новый фестиваль

Кроме того, в случае возникновения проблем или сложной ситуации любая жительница республики сможет получить помощь, позвонив по номеру телефона доверия 1146. Специалисты службы помогут женщинам и девочкам, которые стали жертвами насилия, выйти из трудного положения, получить психологическую, правовую, медицинскую помощь. Все звонки будут конфиденциальны.

Небольшие изменения произошли в мире технических гаджетов. Компания Apple презентовала три модели новых iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Отличие от прошлых версий – это максимальный объем памяти, который составляет 512 Гб. Кроме того, телефон теперь полностью водонепроницаем – он прошел испытание водой и пивом. Стоимость на новинки начинается от 750 долларов, презентация в России назначена на 28 сентября. Внешний дизайн абсолютно идентичен предшественникам, ажиотаж вокруг гаджета связан скорее с рекламой.

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Раньше говорили, что реклама - двигатель торговли, сейчас же она используется не только в продажах, но и для формирования имиджа. В Шахрисабзе прошел первый Международный форум искусства макома. Город превратился в яркий карнавал - повсюду была слышна музыка и проходили танцы.

Выступления участников конкурса оценивались в трех номинациях: "Лучший ансамбль Маком", "Лучшая соло певица" и "Лучший солист".

Гран-при с призом в 15 тысяч долларов на первом Международном форуме макома в Шахрисабзе завоевала "Академия макома" из Таджикистана, второе место заняли ансамбль "Настар" из Ирана и Устад Икбол Ахмат Хан из Индии. Они получили по семь тысяч долларов. Третье место с денежным призом по пять тысяч долларов досталось коллективам Al Gharbi Twins из Туниса, SPCP Japan из Японии и Сухонберди Оразбердыеву из Туркменистана.