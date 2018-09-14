Итоги недели: Лукашенко в Ташкенте, хамы на дорогах и дресс-код в вузах

На прошедшей неделе страну посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, легендарную "Каптиву" сняли с производства, а учеников вузов обязали следить за своим внешним видом.
Бизнес, дружба и мировой опыт
Между Узбекистаном и Беларусью за последние два года начали складываться более теплые отношения. В этот раз во время визита Александра Лукашенко параллельно проходил узбекско-белорусский бизнес-форум. Лидеры республик договорились довести товарооборот между странами до одного миллиарда долларов. При этом Лукашенко отметил, что если каждый участник делегации привезет в Минск по одному проекту, то эта цифра вырастет до двух миллиардов.
Дорожные страсти
Решением проблемы улучшения дорог власти столицы занимаются давно. Однако уровень культуры водителей по-прежнему оставляет желать лучшего. Вопиющий случай хамства произошел на одной из остановок общественного транспорта Ташкента. Водитель автомобиля "Матиз" припарковался рядом с остановкой, чем загородил проезд автобусам.
Затем он грубо повел себя в ответ на замечание диспетчера - сотрудницы "Тоштрансдиспетчерхизмат": использовал нецензурную брань, оскорблял женщину, а когда она начала снимать инцидент на видео, попытался вырвать у нее из рук мобильный телефон и ударил ее. В итоге нарушителя задержали и арестовали на пять суток.
Не успели автолюбители обсудить аварию года, как появилась другая новость, которая сразу разлетелась по сетям. GM Uzbekistan официально объявила о том, что снимает Captiva с производства. Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу. Компания больше не производит регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. Теперь поклонникам этого кроссовера придется поискать альтернативу.
Права и обязанности
На чем ездить на учебу – не главные вопрос для студентов вузов, и даже не второй после хорошо подготовленного домашнего задания. Теперь молодые люди должны тщательно выбирать наряд, прежде чем пойти получать новые знания. В соцсетях разгорелся спор на тему проверки внешнего вида учащихся. У входа в университет стоит декан, его заместитель, а иногда и проректор, которые тщательно рассматривают, во что одет студент.
Пока одни пытались добиться защиты прав учащихся, о правах женщин шла речь на встрече с представителями КНР. Так Узбекистан подписал Меморандум о сотрудничестве с Шанхайской Федерацией женщин Китая. Делегация во главе с вице-президентом организации Лю Ци провела в республике три дня. Стороны договорились помогать продвигать женщин, повысить их роль в общественной и государственной жизни, а также гарантировали право на качество образования и квалификации для развития предпринимательства среди представительниц прекрасного пола.
Новый айфоны и новый фестиваль
Небольшие изменения произошли в мире технических гаджетов. Компания Apple презентовала три модели новых iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Отличие от прошлых версий – это максимальный объем памяти, который составляет 512 Гб. Кроме того, телефон теперь полностью водонепроницаем – он прошел испытание водой и пивом. Стоимость на новинки начинается от 750 долларов, презентация в России назначена на 28 сентября. Внешний дизайн абсолютно идентичен предшественникам, ажиотаж вокруг гаджета связан скорее с рекламой.Международный форум искусства макома. Город превратился в яркий карнавал - повсюду была слышна музыка и проходили танцы.
Выступления участников конкурса оценивались в трех номинациях: "Лучший ансамбль Маком", "Лучшая соло певица" и "Лучший солист".
Гран-при с призом в 15 тысяч долларов на первом Международном форуме макома в Шахрисабзе завоевала "Академия макома" из Таджикистана, второе место заняли ансамбль "Настар" из Ирана и Устад Икбол Ахмат Хан из Индии. Они получили по семь тысяч долларов. Третье место с денежным призом по пять тысяч долларов досталось коллективам Al Gharbi Twins из Туниса, SPCP Japan из Японии и Сухонберди Оразбердыеву из Туркменистана.О фестивале узнал весь мир, тем временем узбекский город Бухара стал новым объектом республики, имидж которого Госкомтуризма популяризирует среди путешественников. Вдохновленные колоритом города, группа ВИА "Кук Чой" из Узбекистана совместно с итальянским певцом Даниэлем Пистолоцци написали музыкальную композицию Bukhara with love и сняли видеоролик. Песня исполняется на русском и итальянском языках, видеоролик снимался с помощью передовых технологий и дронов.