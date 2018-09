Майнкрафт, бабушка Грэнни, Момо, Youtube - мой сын интернет-зависим

Мой сын интернет- и игрозависим. Да, я мать, которая упустила эту заразу, допустила такую оплошность. А если глубоко покопаться, то и поспособствовала ей. И не только я. Целыми днями строча статьи в ноутбуке, я мало отличаюсь от супруга, который режется в стратегические игры и прочие симуляторы еще со времен нашего конфетно-цветочного периода, рассуждает колумнист Sputnik Грузия.

Мама, а ты думаешь, мне весело?

Моего сына зовут Демна. Осенью ему исполнится восемь лет, он второклассник. Уже несколько лет (кажется четыре года) ни один день Демны не проходит без интернета.

Сначала были мультики и видеоблоги на Youtube. Вскоре в жизни нашего сына поселился Его Величество Майнкрафт. Для тех, кто не в курсе, это игра в жанре некой песочницы с элементами симулятора выживания. В его трехмерном мире, полном кубических блоков, можно строить всякие сооружения. Эта игра напомнила мне старый добрый Тетрис, а Демне — виртуальную версию Лего, которую он практикует по сей день. Так что здесь я, скрепя сердце, сказала "да".

Следом пошли Roblox, Asphalt, PlayerUnknown's Battlegrounds, Marvel Ultimate Alliance и много других игр, название которых я даже с трудом произношу. Но вчера, проходя мимо одной из игр Демны и заглянув в нее, я сначала решила, что экран окрасился во что-то красное. Потом, догадавшись, что это кровожадное проявление персонажа, обессилев, сказала на его же языке: "Too much blood, Demna! Too much".

Сын играет в компьютерные игры дни напролет, отрываясь на принятие пищи, туалет и редкие визиты гостей. И это при том, что мы все лето проводим на даче, на открытом воздухе, в доме с приличным двором, в живописном краю моей страны.

В начале лета я, понадеявшись, что это поможет, купила сыну с дочерью, младшей его на два года, по велосипеду. О, Боже, первый велосипед в их жизни! У мамы было трудное детство и не было велосипеда! Исправляем карму семьи и что? Демна любит кататься на велосипеде, гонять и даже падать, но не больше нескольких минут. Вскоре приходят мысли вернуться к компьютеру, его лицо обретает тоскливое выражение, и его ответ на мою мольбу еще немного погонять на велосипеде звучит так: "Мама, а ты думаешь, мне весело?"

Когда же это закончится?

Когда происходят сбои в подачи электроэнергии и интернета, Демна сам не свой, носится по дому, как заключенный по камере.

Демна очень впечатлительный. Я бы даже сказала гиперчувствительный. Как-то раз ему даже стало плохо. Он сидел на диване со смартфоном в руках и вдруг откинул телефон, забился в угол, схватился за живот и стал трястись. На мои судорожные вопросы, что у него болит, он истерично мотал головой, не говоря ни слова. Я кинулась к мобильному телефону. Вижу включенное видео с жуткими кадрами уродливых людей. Это была какая-то документалка из серии "Десять самых страшных мальчиков на земле. В это невозможно поверить". Именно от просмотра этих телесных аномалий, от вида которых даже мне стало не по себе, Демне и стало плохо. В тот вечер мы с мужем ограничили ему контент в сети.

В свободное от сидения у компьютера время Демна активно играет в Лего, мастерит из картона и клея костюмы супергероев, смотрит по телевизору мультфильмы, реже рисует, танцует, играет с детьми. Я читаю ему сказки и басни, от которых он мечтает быстрее сбежать. Ему нравится, когда мы что-то лепим из глины или пластилина. А еще Демна любит плавать в аквапарке, в озере или на море, есть шашлык и чипсы с соком, играть со своими братом и сестрой близнецами. Но, занимаясь с ним школьными заданиями, я читаю в его больших зеленых глазах одну фразу: "Когда же это закончится и я сяду за комп играть?!"

Ты знаешь, что такое Момо?

Летом у нас гостила девочка Даша из Питера. Даше – десять лет, Демне почти восемь. Ума одного: всю неделю бегали, как сумасшедшие, играли в прятки и догонялки, устраивали театральные представления, танцевали в X-Bох. Одним утром Даша подошла ко мне и сказала: "Знаете, почему сегодня Демна плохо спал ночью?". Я расширила глаза. А Даша: "Он боится бабушку Грэнни. Боится, но смотрит! Чудак". "Кого???" — только и прохрипела я.

Кинувшись к истории видеопросмотров сына, я стерла все упоминания о Грэнни и просто посадила Демну перед собой и по-взрослому объяснила, почему нельзя это смотреть, тем более учитывая его ночные кошмары.

А недавно на одном из материнских форумов узнала о новой сетевой страшилке типа "Синего кита". Зовется она "Момо". Мне хватило увидеть это адское существо с вытаращенными глазами, женской грудью и на куриных лапах, чтобы я серьезно испугалась за сына. Как оказалось, Момо звонит несовершеннолетним по WhatsApp и заставляет делать жуткие вещи. На следующий день я спросила Демну: "Сынок, ты знаешь, что такое Момо?". Демна ответил отрицательно. У меня, как камень с души свалился. Хорошо, что сын пока не использует WhatsApp. Но здесь ключевое слово "пока".

Во всем виновата мать

Да, я много работаю. Да, я многодетная мать. Да, у меня куча забот, проблем, задач и сложных вопросов, которые надо срочно решать. Помимо меня в семье еще есть люди, ответственные за досуг и здоровье моих малышей. Но когда дело касается моих детей, я всегда и во всем виню только себя.

Что может сделать мать игромана? Ограничить игры в компьютер и загрузить сына другими хобби? Возможно. Но Демну ничего серьезно не интересует. Несмотря на это с сентября я отдаю сына на плавание, будем ходить в театр, музеи, на выставки, на прогулки в парк, зоопарк, будем заниматься дома поделками, читать, рисовать, раскрашивать, всячески развивать его творческую натуру. И я придумаю еще море всяких штучек и увлечений, чтобы помочь сыну, даже с этими сетевыми искушениями, вырасти здоровым мальчишкой и адекватным человеком, далеким от стрессов и насилия. А как оправдываетесь вы?