Как выжить, если у вашего близкого рак

Что делать, если близкому человеку поставили страшный диагноз - рак, как справиться тем, кто рядом, и найти силы помочь больному.

Рак – заболевание, которое заполняет собой будни не только больного человека, но и его семьи, близких. Жить в таких условиях сложно, а порою невыносимо. И иногда надо знать, как помочь себе, чтобы хватило сил помогать больному.

Беда постучалась дважды

Мне пришлось столкнуться с этим дважды. Сначала болезнь дедушки, а несколько месяцев назад такой диагноз поставили моей близкой подруге.

И если, когда болел дед, я была слишком юна и не до конца могла все осознать, то сейчас рак проживается мною ярко и глубоко.

© Sputnik / Александр Кряжев Онколог и кардиохирург из Индии осмотрели пациентов в Андижанской области

Это не просто подруга - близкий человек, она была рядом со мной в самые трудные моменты в жизни, когда, казалось, весь мир против тебя. То, что произошло, - трагедия не только для ее семьи, но и для моей.

Психологи говорят, что трагичные новости мы переживаем в несколько этапов. Сначала шок, отрицание, потом гнев, депрессия и принятие. Все это "работает" и в отношении близких больного.

Долгое время я и думать не хотела, что у подруги рак. По весне у нее начались проблемы со здоровьем. Сначала заболела спина (ее слабое место), потом голова и прочее. Грешили на болезнь Лайма. Подруга живет у леса, думали, что не заметила укуса клеща. Потом стало ясно, что у нее просто "сыпался" иммунитет и цеплялись всякие болячки.

Когда ей поставили диагноз, я продолжала парить в облаках. "Ничего, ты скоро поправишься. Сделают химию, и вернешься к обычной жизни". Я правда так думала.

А потом становится ясно, что борьба эта гораздо дольше, чем казалось. Что есть риски, и большие. У подруги – лимфома. Опухоль агрессивная, а значит, быстро развивающаяся.

Осознание пришло, наверное, когда подруга, всегда бодрая и сильная, сказала, что ей больно. Она сильно похудела, стала слабой и беспомощной. И тут началось самое сложное уже для меня.

Плакать от усталости

Оптимистом быть легко только поначалу. Мне казалось, что буду каждый день ездить в больницу, буду всегда готова ее выслушать и поддержать.

Но жизнь есть жизнь. И она продолжается. Я по-прежнему должна ходить на работу, где нужно решать определенные задачи. И в доме хватает проблем. Кроме того, есть родные и близкие, которым тоже нужно внимание. Как разорваться?

© Sputnik / Владимир Песня В Узбекистане начнут производить средства от рака

Тяжелая болезнь меняет людей. Сильная и самодостаточная прежде подруга стала часто мне звонить. Иногда по много раз – когда я ее в тревоге набирала, выяснялось, что она просто хочет поболтать.

Психологи утверждают, что люди, у которых рак, часто проявляют эгоизм. Так проявляется инстинкт самосохранения.

Когда подруга лежала на химиотерапии в клинике, я старалась навещать ее почти каждый день. Она не местная, ее семья далеко. Кто, если не я? После работы ехала в Боровляны. Возвращалась поздно. Дом развален, в холодильнике пусто - некогда продукты купить. Завтра снова рано вставать.

Состояния, когда мне хочется плакать от усталости, случаются все чаще. А еще эти бесконечные мысли: что чувствует близкий тебе человек и как себя с ним вести?

Это непросто. Ведь раньше твой близкий был опорой, а сейчас он нуждается в защите. Внезапно нужно становиться сильным. Терпеть чужие капризы, уметь промолчать, даже если этого не хочется, и мириться со всеми его желаниями. А их будет много. "Пошли туда, пошли сюда". "Ты знаешь, я никогда не была в опере, в театре, в соседней России..." Не осуждать…

Я ведь тоже живая

Однажды я поняла, что выгораю. И даже злюсь на подругу. Я оказалась в ловушке - и отказать не могу, и помогать нет сил. И убежать нельзя. Так началось мое собственное отчаяние.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Научное открытие: ядерная медицина полностью излечила мышей от рака

В итоге я попросила перерыв, не объясняя причин. Решила обратиться к психологам. Так получилось, что я смогла пообщаться не только со специалистами, но и с теми, кто болеет.

Я не буду комментировать их заметки, просто почитайте. Это истории от реальных людей.

"Мне одиноко, нет семьи, живу с мамой, никому не нужный инвалид, которому нечего делать. Настроение портит рвота. Я настроена на то, что умираю от рака, так мне легче переживать ухудшения, которых за последние два месяца было два. Когда меня обсыпало новыми метастазами, у меня был очень тяжелый стресс, и я очень боялась смерти. Мне страшно умирать, я бы хотела пожить еще".

"Сначала тошнило, потом приняла лекарство от рвоты, начал болеть желудок. Настроение эти побочки гробят просто фантастически. Человеку не может быть хорошо наедине с собой, если тошнит. Поэтому я пытаюсь отвлечь себя общением и забыть плохое самочувствие дружбой или поддержкой".

"Я видеть никого не могла. И слышать тоже. Меня убивали эти "похоронные рожи". Приношу извинения за грубость, но на тот момент все именно так и выглядели. Эта жалость в глазах и слезы... Я еще жива, а они уже рыдали. Это убивало быстрее болезни. И только от одного человека я хотела много внимания и даже той же жалости. Потому что на тот момент это был мой самый близкий и самый лучший друг".

Эти мысли помогли расставить все по местам. Я вдруг четко осознала: для подруги я - спасательный круг от одиночества и страха. И силы у меня появились снова.

Не теряйте веру

Человеку, который рядом с онкобольным, нужны бездонные ресурсы. И часто он выгорает. И я стала размышлять – где их искать, чтобы не перегореть, чтобы вместе пройти этот долгий путь. И чтобы конец обязательно был счастливый. В итоге сформулировала некоторые правила. Может, кому-то они будут полезны.

Время от времени давайте себе возможность отдыхать и берите "отпуск". Поверьте, ваш близкий тоже заинтересован в том, чтобы вы были с ним как можно дольше.

Ваша жизнь продолжается. Вы имеете право быть счастливым. В болезни вашего близкого нет вашей вины, как и вины миллионов других людей. У каждого человека свое несчастье.

Помогайте по возможности. Поначалу очень хочется дарить дорогие подарки. Но мелочь, подаренная от души, может быть гораздо приятнее.

Бороться надо не только ради себя – ради родных. У моей подруги двое маленьких детей. В болезни люди думают чаще пессимистично. Представляют, как их дети будут жить без них. И это главная ошибка. Скажите своему близкому, что он должен сражаться ради малышей. Маму не заменит никто. Она для ребенка – целая вселенная.

Самое больше, что можно сделать, - не жалеть больного при общении с ним. Надо вести себя как и прежде. Человек вам будет за это благодарен.

Часто мы не умеем выражать свои эмоции. Если вам рассказывают о страданиях, не набрасывайтесь с вопросами и советами. Просто скажите: "Хочу тебя просто поддержать. Это тяжело и непросто". Больше слушайте – меньше говорите. Больному нужно просто выговорится.

Аккуратно посоветуйте близкому обратиться к онкопсихологу. Эти ребята знают, что и когда сказать - доказано, что качество жизни после обращения к специалисту значительно улучшается.

Сохраняйте оптимизм. Рак – самое загадочное заболевание, прогнозов на которое не дает никто. Мне очень нравится цитата из интервью психолога Юлии Гиппенрейтер: "На удар судьбы я отвечаю встречным ударом". А из фильмов посоветовала бы вдохновляющую комедию "50/50". Только осторожно – она для совершеннолетних.

Всем, кто столкнулся с такой ситуацией, желаю веры. Не опускайте руки. Любое усилие в этом мире вознаграждается.

…А своей подруге я желаю оставаться такой же вредной и непоседливой – мы с тобой на пенсии еще зажжем!