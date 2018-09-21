Полуголая красота, или Откровенное искусство от таджикской художницы

Обнаженные на картинах кисти молодой художницы Марифат Давлатовой уже несколько недель вызывают бурное обсуждение в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Марифат любит писать картины ночью и ранним утром. Есть своя магия в этом времени суток, когда люди и посторонние звуки отдыхают. Для художницы — самое время творить.

В комнате под рукой акварель, кисти и бумага. Еще классическая музыка, звучащая из магнитофона: своей красотой и нежностью она погружает в мир творчества, рассказывает колумнист Sputnik Таджикистан Марина Чернышова-Мельник.

Образы для картин Марифат находит во время дневных прогулок. Увидев интересный типаж человека, она делает набросок в блокноте, что всегда с собой. Бывает, образы сами возникают в воображении. Главное — успеть запечатлеть их, чтобы не забылись. А уже ночью, в домашней студии, краски и талант помогут создать настоящую картину.

Из личного архива художницы Картина Марифат Давлатовой

Недавно в Душанбе прошла авторская выставка художницы Марифат Давлатовой. Картины, на которых изображены полуобнаженные таджикские девушки, вызвали общественный резонанс. Гости высказывают разные мнения — от жесткой критики до восторга.

Sputnik Таджикистан решил пообщаться с мастером о ее творческом пути и жизненных приоритетах.

Домашний очаг Давлатовых

У Марифат дружная и творческая семья. Папа — музыкант, мама — программист — и прежде чемпионка по стрельбе из лука. Родители вырастили трех очаровательных дочерей.

По словам художницы, в ее семье всегда царит творческая атмосфера. Они вместе слушают музыку и смотрят фильмы, любят изучать историю. В детстве все сестрички ходили в кружки, чтобы развиваться и найти себя. В итоге старшая сестра стала финансистом, средняя — художницей, а младшая — музыкантом.

Марифат, как и мама, умеет стрелять из лука, а еще занималась скалолазанием и легкой атлетикой. Но в определенный момент живопись все затмила.

Родители и сестры поддерживают девушку во всех начинаниях, несмотря на реакцию общества на картины.

Живопись Марифат началась с орнамента

Увлечение искусством возникло еще в детстве: как-то маленькая Марифат, читая книгу про историю Греции, увидела загадочный орнамент. На иллюстрации была древняя посуда, найденная во время раскопок. Девочку пленили узоры, и она решила воспроизвести орнамент на бумаге. Так и начала рисовать: выводила красивые линии и пыталась найти их тайный смысл.

В девять Давлатова попросила родителей отвести ее на занятия по живописи и графике, очень уж хотела заниматься профессионально. Она поступила в детскую школу искусств, где проучилась четыре года.

© Foto : Из личного архива Марифат Давлатовой Картина художницы Марифат Давлатовой

"Мы писали в основном натюрморты. Нас учили строить композицию и различать цвета, оттенки. В хорошую погоду мы шли на городские улицы с мольбертами и писали пейзажи с натуры, помню, участвовали в художественных фестивалях в честь Дня города", — говорит Марифат.

Вскоре рисование стало любимым времяпровождением и занимало все мысли девочки. Даже в школе, по воспоминаниям Марифат, ей часто бывало скучно, и она уходила в творчество. Одноклассники, узнав о ее хобби, часто заказывали портреты.

Постепенно к юной художнице пришли первые победы: в конкурсе представительства ООН в Таджикистане для школьников, затем в конкурсе рисунков на тему борьбы с терроризмом и коррупцией.

Поиски себя под руководством Мастера

Когда пришло время получать высшее образование, Марифат однозначно выбрала профессию художника. Поступила в Технологический университет Таджикистана на специальность дизайнера-модельера.

"Там преподавали рисование, и мы изучали историю костюма по картинам. Очень повезло с педагогом Зухуром Хабибуллаевым. Он был известным художником в Советском Союзе, часто выставлялся и взрастил много талантливых учеников. Зухур Нурджанович преподавал у нас живопись, часто вывозил на пленэры в горы. Его уроки дали мне очень много", — вспоминает Давлатова.

Когда любимого педагога не стало, в университете перестали преподавать живопись. Девушке пришлось перевестись в другой вуз — Институт изобразительных искусств и дизайна Таджикистана. Там она изучала станковую живопись (на мольберте).

"У нас преподавал Рахим Сафаров, но, увы, очень мало. Проучившись в том институте год, я не нашла себя. Чувствовала, что здесь мало что могли дать. Мы вообще не писали с натуры, вынуждены были носить униформу. А вы представляете художника без джинсов?" — говорит Давлатова.

Устав от творческих ограничений, девушка покинула вуз и решила попробовать развиваться сама.

Выставка таджикских картин в Австрии

Еще когда Марифат была студенткой, Художественный фонд Таджикистана предоставил ей студию для работы. Там девушка преподавала живопись всем желающим и познакомилась с именитыми живописцами. В свободное от уроков время она стала сама создавать картины в студии. Иногда ездила с мольбертом и красками в горы — рисовать с натуры.

Вскоре ее заметили гости художественного центра, пошли первые заказы. Таким образом, когда Давлатова ушла из института, в ее жизни мало что поменялось: она продолжила заниматься творчеством.

В 2016-м, не имея диплома о художественном образовании, Марифат прошла отбор на стажировку в Вене по современному искусству.

© Foto : Из личного архива Марифат Давлатовой Марифат Давлатова

Расходы на поездку частично покрыл Художественный фонд Таджикистана, часть денег вложили родители девушки и она сама из личных накоплений. Три месяца художница изучала европейское искусство, ходила на выставки, знакомилась с художниками и работала с ними в студиях.

"В Европе я научилась быть более открытой, раскрепощенной. Люди там свободны от стереотипов и чужого мнения, очень смелые и решительные. Оказывается, художники давно пишут обнаженных людей, и это нормально. Речь идет именно об искусстве, а не эротике. Вообще я восхищаюсь мастерами эпохи Возрождения. Они первые после темы прославления Бога в картинах показали красоту человека: его лицо, тело, мудрость и глубину чувств. Мой любимый художник — Караваджо, "дикарь своего времени", еще обожаю Леонардо да Винчи, Клода Моне и Ван Гога", — говорит Марифат.

В Вене у художницы состоялся дебют: первая персональная выставка. Новым друзьям так понравились работы Давлатовой, что они добились помещения в старинном здании, где часто проходят культурные мероприятия.

"Я решила показать европейцам родную культуру, обычаи. Но не только внешнюю атрибутику, а и негативные вещи: как таджикских женщин обижают, из-за вековых традиций насильно выдают замуж и относятся, как к вещи. Было несколько портретов полуобнаженных женщин. Главная картина — "Взгляд невесты" с изображением несчастной девушки, которую родители заставили пойти под венец", — рассказывает художница.

Картина произвела фурор, и за нее предлагали солидный гонорар. Но автор не продала, ибо эта работа особенная, ключевая в ее творчестве.

Картины, которые останавливают взгляд

Приехав домой, Марифат решила все-таки получить высшее образование. Она вернулась в Технологический университет и вскоре защитила диплом. С тех пор она "вольный художник". Девушка решила продолжить тему таджикских женщин в творчестве.

"Меня очень волнует, что в Таджикистане к женщине часто относятся, как к вещи. Сколько насилия в семьях, рукоприкладства. В общественных местах тоже оскорбляют. Многие мужчины запросто подходят на улице, в транспорте делают непристойные предложения", - делится эмоциями Марифат.

У нее тоже был схожий случай пару лет назад.

Фотография из личного архива Работа художницы Марифат Давлатовой

"Утром, в светлое время суток, ехала на работу. Одета была прилично, стрижка а-ля Гарсон. Двое мужиков остановились и спросили номер моего телефона. Я отказалась давать и услышала в ответ хамство. В итоге эти мужики силой достали мой мобильный, сделали звонок на свой, и номер телефона сохранился. Я стала звать на помощь, а прохожие… равнодушно шли мимо. Вот это самое страшное - равнодушие, молчаливое одобрение того, что беззащитную девушку обижают. Потом эти гады еще долго мне названивали, оскорбляли. Я чувствовала свою беспомощность. Сейчас вышел закон, по которому за домогательства есть ответственность. Но менталитет быстро не изменишь", — говорит она.

Художница решила выразить свое мнение через искусство. Показать на картинах, какие бывают таджички. Она создала группу в социальной сети и выложила фотографии своих работ на тему женщин. Получила массу негативных отзывов. Но она не сдавалась, продолжала творить.

И вот в августе 2018 в Душанбе открылась первая выставка Давлатовой, на суд посетителей были вывешены 24 картины, раскрывающие величие и красоту женщины — женская нагота в разных ракурсах в сочетании с душевной красотой. В этих работах акцент сделан не на тело, а, скорее, на взгляд: глаза "кричат" о том, что пришлось пережить женщине. Эти картины останавливают и призывают ценить женскую душу.

"Все натурщицы — мои подруги и знакомые.

© Foto : Из личного архива Марифат Давлатовой Картина художницы Марифат Давлатовой

Они позируют мне, потому что хотят быть на картине. Это же интересно! Если раньше я кого-то просила, то теперь девушки сами предлагают себя как модели. Но из-за стереотипов они стесняются, а я не хочу компрометировать. Поэтому меняю внешность, чтобы у знакомых не было проблем. Все имена натурщиц я скрываю, даже не спрашивайте!" — говорит Марифат.