Итоги недели: новые правила на дорогах, Open Air в Ташкенте и сбитый Ил-20

Запоминающимися событиями на этой неделе стали презентация клипа Лолы с участием паралимпийцев, новые камеры на дорогах Ташкента и прием в школы по системе "одного окна".

Прошедшая неделя запомнилась грандиозным концертом на площади перед театром Алишера Навои, новыми правилами дорожного движения в Ташкенте и катастрофой российского Ил-20 на Ближнем Востоке. О новостях, случившихся на этой неделе, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ученье – свет, зеленый для гражданства.

Власти собираются ввести порядок приема учеников через центры "единого окна". Таким образом правительство хочет искоренить практику продажи мест в очередях. Школам, у которых высокий спрос со стороны родителей, разрешат создавать сеть под одним брендом. Власти надеются таким способом искоренить коррупцию.

Узбекские студенты смогут "приложить руку" к работе iPhone и других модных гаджетов. В Университете Инха они будут делать смарт-сим-карты. Модную профессию все желающие смогут получить в Академии по программированию, об этом вуз договорился с Infineon Technologies AG.

С такими знаниями будет легче найти работу в зарубежных компаниях. У других молодых соотечественников, которые уже покинули родину и учатся в России, появится возможность без лишних проволочек получить гражданство Российской Федерации. Данный законопроект рассматривают в Госдуме.

И пока узбекская молодежь собирает справки для подачи в миграционный центр, известный боксер Майк Тайсон купил апартаменты в Tashkent City. По словам застройщика, Тайсон стал владельцем недвижимости в строящемся на территории восьми гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence.

Дороги, дизайн и камеры

Если для кого-то требования упростились, то для водителей правила снова ужесточили.

В Ташкенте на крупных перекрестках недавно установили 115 камер. Теперь их научили распознавать новые нарушения - они будут фотографировать водителей при разговоре по телефону, выезде на встречную полосу, неиспользовании ремней безопасности, проезде на красный свет, непропуске пешехода на переходе, остановке в неположенном месте.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Семь "автогрехов": какие нарушения будут фиксировать камеры в Ташкенте

События Ташкента

Внешние изменения коснулись также общественного транспорта. АО "Тошшаҳартрансхизмат" объявило конкурс среди дизайнеров одежды на лучшую идею формы для кондукторов и водителей автобусов. В компании считают, что новая форма будет скромной, современной, приятных цветов, соответствовать климату и поднимать настроение пассажиров. Форма будет состоять из двух комплектов и соответствовать сезонам.

В Джакарте начались Параазиатские игры, по случаю которых в Национальном Олимпийском комитете прошла презентация клипа Лолы, чтобы поддержать узбекских спортсменов. В клипе снялись спортсмены-паралимпийцы и актриса Рано Шодиева.

В сюжете видеоклипа "Бир жамоа" рассказывают о том, как непросто, но возможно достичь своей мечты – стать чемпионом.

Еще одно заметное событие в культурной сфере Узбекистана произошло в Ташкенте. На площади перед Национальным театром имени Алишера Навои состоялся II симфонический Open Air. Это стало одним из крупнейших событий этой осени.

Мир под угрозой

Помимо классической музыки, в программу вечера вошли романсы, отрывки из балета, рок-опер, саундтреков из культовых кинофильмов и попурри из песен на узбекском языке.

Среди мировых новостей главной стало сообщение о сбитом российском самолете. На Ближнем Востоке разбился Ил-20. Он пропал с радаров в ночь на 18 сентября. Наутро было установлено, что самолет был сбит ракетой сирийских ПВО. В результате трагедии погибли 15 российских военных.

По его словам официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. В Минобороны уверены, что израильские летчики намеренно пошли на эту провокацию.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент "цепью трагических случайностей" и выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

© Sputnik / Евгений Одиноков Израиль не хочет брать ответственность за сбитый Ил-20

"Я бы не стал сопоставлять эти два случая. Тогда летчик турецких ВВС намеренно сбил российский истребитель, в ситуации с Ил-20 это, скорее, череда трагических случайностей. Израиль не сбивал наш самолет, но безусловно, стоит разобраться во всех деталях произошедшего. В любом случае это трагедия и для родных погибших военных, и для всей страны. Приношу свои глубокие соболезнования", — заявил Путин.

Говоря об ответных мерах России после этого инцидента, он подчеркнул, что заявление Минобороны по этому поводу было и с ним оно согласовано. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве сообщил, что их самолеты не использовали российский Ил-20 как прикрытие от огня сирийской ПВО. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла". При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские объекты.