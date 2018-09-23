Счастливые и яркие годы - где вы, безвозвратно ушедшие 90-е

О том, какими были школьники последнего десятилетия прошлого века, чем они занимались и к чему стремились, с ностальгией вспоминает колумнист Sputnik Абхазия Эсма Голандзия.

Какой родитель, собирая ребенка к 1 сентября, не ностальгировал по собственным школьным годам? Бегая по магазинам канцтоваров, меряя на дочку-четвероклассницу сарафаны и белые блузки, я не раз вспоминала яркие моменты своего детства

Конечно, у нас не было таких возможностей и такого обилия товаров, которые есть у современных детей, но наше детство все равно было ярким.

Постеры с Ди Каприо и реакция Манту

На переменах мы не зависали в гаджетах, а со скоростью света неслись во двор школы, чтобы поиграть в "казаков-разбойников", "вышибалу" или "классики". А если погода не позволяла вырваться из четырех стен, обсуждали последние серии бразильских сериалов, обменивались постерами с изображением Ди Каприо, Наталии Орейро или популярных в те годы Spice Girls и Backstreet Boys.

Среди животрепещущих школьных воспоминаний — не только запах столовских плюшек, голос любимой учительницы и экстремальные ощущения от первого побега с уроков, но и те счастливые дни, когда неожиданно объявлялся профилактический медосмотр или проведение прививок (уроки отменялись). А знаменитую реакцию Манту, думаю, помнят все — не мочить и не чесать! Причем обязательно случалось так, что намочишь или поцарапаешь.

Прыжки через козла и суровый физрук

Прыжок через козла для многих был самым острым моментом обучения. Давалось это искусство не всем, и лишь особо избранные могли прыгнуть через массивный снаряд легко и грациозно. Помимо этого зловредного "зверя", в спортзале обитали канат, баскетбольная корзина и побитые жизнью маты, по твердости мало уступавшие камню. Всем этим заправлял физрук — суровый мужчина, не знающий слова "нет".

Ну а дома можно было смотреть подростковые сериалы про крутую заграничную школу и завистливо вздыхать.

Тамагочи, кассетный плеер и другие крутые штуки 90-х

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Игрушки мы любили и берегли. Пожалуй, самые сильные эмоции вызывал тамагочи. Радость успеха могла за считаные минуты смениться слезами отчаяния и наоборот. Несмотря на то что питомцы-тамагочи умирали чаще бабочек-однодневок, ждать очередного рождения было так интересно! По правде говоря, все зверушки были похожи на фасолину из пикселей, но ведь внешность друга — не главное.

Однако если тамагочи не был редкостью, то обладателей игровой приставки или кассетного плеера знала вся школа. Батареек в плеере хватало на пару часов, но мы научились экономить — перематывали пленку в кассете с помощью карандаша или ручки. Из батареек буквально "выжимали" все, их мяли и даже кусали.

Труд превратил школьника в человека

Уроки физкультуры и труда частенько заменяли работой во благо родной школы, а однажды мы даже пропалывали сорняки в Ботаническом саду. Кроме стадиона и пришкольной территории, дела находились и внутри самой школы: незабываемое мытье стен, окон и линолеума всем коллективом, когда прилипшие жвачки соскабливались подручными инструментами, которые современным детям ни за что бы не дали в руки, лезвиями и перочинными ножиками. Наши родители наверняка помнят и школьные сборы на краску и клей, а бывало, они сами красили стены, мыли окна и укладывали этот самый линолеум.

"Морской бой" и другие тетрадные игры

Если слушать учителя 45 минут было не под силу, мы занимали руки и разум тетрадными играми. Самой распространенной и любимой был "Морской бой". Помните пробегающий по классу шепот: "Е-пять — мимо!", "Б-семь — ранил?". А еще были "крестики-нолики", расписные косички на полях и, конечно же, анкеты.

Анкета была святыней и трепетно хранилась всеми девочками без исключений. Ее должны были заполнить все одноклассники и дети из параллельных классов, поэтому мы очень старались придумать какие-нибудь необычные вопросы — такие, которые покажут нас с лучшей стороны. И все равно вопросник был у всех как под копирку.

Нашим первым чатом была переписка на партах: знакомства, шутки, слова песен и веселые картинки. Правда, чистить кэш приходилось вручную — тряпкой и порошком "Пемолюкс".

Неповторимый вкус сосисок в тесте и школьные дискотеки

Это современным школьникам повезло питаться полноценными обедами в столовой, борщом и голубцами. А у нас были булочки, сочни и невероятно вкусные сосиски в тесте.

© Sputnik / Максим Блинов Став мигрантом, начинаешь любить родину: откровение таджички из Москвы

Я даже пробовала сделать их дома — все равно получается не так, как в школьном буфете. Даже если тесто замесить на молоке и яйцах… к сожалению, щепотку детства уже не досыпать!

Школьная дискотека — событие, которое начинали обсуждать задолго: что надеть, с кем пойти и потом еще на месяц разговоров о том, кто кого пригласил на "медляк" и какой тайный смысл в этом виделся.

Самые лучшие учителя

Наверное, все взрослые помнят и передают из уст в уста коронные фразы, брошенные любимыми преподавателями, шутят их шутками и спорят их аргументами. У нас любимых учителей было столько, что подобных шуток и фраз наберется как минимум на книгу толщиной с "Войну и мир". В те сложные годы наши учителя, несмотря ни на что, сумели подготовить нас к старту перед самостоятельной жизнью, когда нужно учиться принимать решения, брать на себя ответственность, отвергать неприемлемое и сопротивляться непредвиденному.

Конечно, мы тогда совсем не думали обо всем этом. У нас была своя школьная жизнь, и мы были в ней единым сплоченным организмом. Мы просто беззаботно жили — учились, общались, веселились и старались быть послушными.