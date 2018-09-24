Мир находится в ожидании эпидемии роста таможенных пошлин

В мировой торговле сложилась довольно сложная ситуация, поэтому многие страны примут жесткие меры для поддержки своих предпринимателей.

Ящик Пандоры открыт. Введение новых — увеличенных — таможенных пошлин на импортируемые товары можно будет наблюдать во многих странах. Этот процесс запущен президентом США Дональдом Трампом, который всячески пытается нарастить внутреннее производство, пишет колумнист Sputnik Азербайджан.

Конечно, хозяин Белого дома, идя по пути развязывания "войны таможенных пошлин", стремится убрать с дороги Всемирную торговую организацию. В ожидании судебных исков о нарушении правил свободной торговли, которые могут подать страны Евросоюза, Китай, Турция и другие государства, Трамп уже заявил о готовности Америки выйти из ВТО.

REUTERS / Leonhard Foeger Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"

Руководство Соединенных Штатов защищает местное автомобилестроение, металлургическую промышленность и другие отрасли. Возникает вполне резонный вопрос: почему попытки Дональда Трампа защитить свой рынок, сохранить и даже увеличить рабочие места должны осуждаться или стать причиной разбирательств в суде?

Государства постсоветского пространства, которые поторопились получить беспрепятственный доступ на рынки развитых стран, сейчас с грустью вспоминают ликвидированные предприятия в сферах автомобиле- и машиностроения, переработки сельхозпродукции, производства бытовой и электронной техники. Между тем защита национального производителя является первоочередной задачей для развития всех экономик, так как современные технологии позволяют организовать практически любое производство в любой стране.

Исходя в том числе из этих соображений, руководство Азербайджана, например, весьма осторожно относилось к предложениям открыть внутренний рынок для западных компаний, вступив в ВТО. Эта тактика сейчас позволяет Азербайджану поднимать таможенные пошлины без опасений оказаться втянутым в судебные разбирательства с соседними странами, являющимися членами ВТО.

Отметим, что азербайджанское правительство 3 сентября вдвое (с 15 до 30 процентов) подняло таможенные пошлины в целях защиты интересов местных производителей картофеля. Надо отметить, что эта протекционистская мера не является копированием шагов Трампа, поскольку решение о защите отечественных предпринимателей было принято два года назад: в ноябре 2016-го выросли тарифы на импортируемую продукцию сельского хозяйства и строительные материалы. Пошлины повысили впервые за 15 лет.

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Впрочем, правительство Азербайджана увеличивает пошлины для защиты не только уже действующего бизнеса, но и зарождающегося. В частности, с января 2018 года выросли пошлины на ввозимые автомобили, а уже в марте было начато производство машин "Хазар" на совместном азербайджано-иранском заводе.

В складывающейся ситуации вопрос о вступлении Азербайджана в ВТО, которой все больше подходит определение "пациент скорее мертв, чем жив", теряет смысл, и на арену выходят прямые договоренности между двумя странами или группой стран о свободной торговле, где нередко существуют списки товаров или услуг, на которые данные соглашения не распространяются.

Словом, принцип единых для всех стран правил торговли всеми видами продукции и услуг в настоящее время быстро разваливается. Отныне руководство каждого государства будет стремиться максимально укрыть своих производителей "щитом" высоких таможенных пошлин, чтобы защитить их от зарубежных конкурентов.